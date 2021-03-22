一張數學考卷 讓孩子陷入天人交戰

晨檢長回報孩子們交作業的情況，一位平日會按時交作業的男孩，數學考卷的「訂正」作業缺交！

「考卷沒交回，那考卷有給父母簽名嗎？」

孩子羞澀搖頭。

以老師的教學經驗，只要是100分的考卷，幾乎不會有孩子忘記給家長簽名。而且，孩子八成會在放學，跨上爸媽機車的同時，自動「大聲報告」: 我今天考100分！

我心想，八成是分數不夠漂亮，所以沒給家長簽名。

沒有達到父母要求，連拿出考卷訂正都不敢

問了男孩考幾分，孩子尷尬低頭小聲的回答「78 分」。

「78 分！那還好啊！」我回答。

沒給爸媽簽名，沒關係，我可以理解父母的期待及孩子的擔心，但是，錯誤沒訂正，這就說不過去了，不確實訂正，怎麼知道自己到底學會了沒有？

聽我這麼說，男孩急著解釋：「老師，我全部都會，我知道我錯在哪裡。」

「既然都會，怎麼回家沒有訂正？」聽完，孩子的頭又壓低了，面有難色。「你說都會了，那麼，可以現在完成訂正嗎？」

孩子二話不說接過考卷立刻寫了起來。不一會兒，男孩完成全部的訂正。我一看，果然錯誤之處都改了，正確無誤。細看考卷，大部分都是計算錯誤，問題 理解沒有問題。

「你都會呀！為何昨天晚上沒訂正呢？」我很好奇。 以我對孩子的了解，平日乖巧值得信賴的男孩，怎麼會無緣無故不寫功課呢？我眉頭一皺，心底發出疑問，直覺，應該另有隱情。

「沒有……沒有，老師，是我忘了寫功課……。」孩子越是辯解，我越覺得詭異。

「爸媽要求你數學要考幾分？」我一廂情願認為，孩子沒完成功課，應該不是他的問題，我打算追問到底。

「呃……呃……。」孩子支支吾吾。「數學要考90分以上才可以……。」孩子一臉愧疚的窘樣回答我。

「因為沒有達到90分，所以，連拿考卷出來『訂正』都不敢，怕會被爸媽看到，是這樣嗎？」我輕輕的問。

孩子聽我講完，點點頭，同時，還大鬆一口氣。看到男孩大鬆一口氣，彷彿所有藏在內心的負面能量瞬間釋放出來。原來，這才是真正「沒寫功課」的原因，並不是因為偷懶而不想完成老師指派的作業。

壓力盡出，男孩安心的呼吸著沒有壓力的空氣。

記得自己小時候，面對考試，尤其是考得亂七八遭、慘不忍睹的時候，除了愧對老師的諄諄教誨，無力面對父母，更覺得自己非常差勁。

孩子考不到父母的期待時，本身已經很有壓力，為了不讓家長失望，考卷不給爸媽簽名這是常態。但是，現在連在家裡，都不敢正大光明拿出考卷來訂正， 如此這般躲躲藏藏，小心翼翼。到學校來，孩子還得要面對老師「為何沒寫功課」 的詢問。

孩子因為達不到家長的期待而選擇逃避，之後，面對大人的詢問時，處處得提高警覺，深怕露出馬腳，孩子不但得編織謊言說服師長，還得擔心謊言隨時會被戳破。

孩子內心的壓力有多大？

不過是一張數學考卷，孩子為了 78 分，要承受後面的說謊、逃避、被揭穿的風險。一張數學考卷，就可以讓孩子陷入天人交戰，滿頭大汗。

對於數學這一科，很多時候，孩子們都知道怎麼解題，但是，偏偏計算不如人意。不是這裡加錯，就是那裡減錯;一會兒少看了這個，一下又多看了那個。這裡錯一點，那裡錯一點，就這樣失分掉到80分以下，也算是家常便飯。所以，78分，應該還不至於上不了檯面。

身為高年級導師，最常在剛升上五年級初的教學現場，看到數學考「90 幾 分」而哭泣的孩子。

「考 94 分，很不錯，怎麼哭了？」我問。

「因為沒有考 100 分！」孩子傷心到說不出話，哭得上氣不接下氣，旁邊故友（中年級同班）幫忙回答。

高年級的數學，當然不比中年級的程度，課程漸趨變難是事實。以前低、中年級時，父母大多還有能力自己教，但是到了高年級，難度提升，父母有時間、 有能力繼續自己教的不多。

尤其現在的數學，和父母小時候學的解法不同。老師在學校教一套，爸媽在家裡教另一套，兩種教法，不但沒有幫助孩子，孩子反而因為新舊衝突，非但沒學會，還更霧煞煞。

所以，多數家長放手讓孩子自己學習，要不就送到安親班、補習班。再加上父母忙於工作，大多以分數來看孩子有沒有用功，卻往往忽略了考卷其實也有難 易度的差別，沒有時間陪伴及理解學習過程，定下標準後就等著看分數。

若是父母繼續用低、中年級的標準來要求孩子，認為要考100分，或是接近100分，可能只會讓自己及孩子壓力更大。

圖／聯經出版提供

家長絕對希望孩子考好，孩子又何嘗不希望自己考好？面對孩子的成績，父母該做的絕對不是責備。

人生所有成長，都需要用時間來換。人性是趨吉避凶，最怕是逃過了這次，下次還會延用這招，父母永遠不會知道真相到底是什麼，若是無法適時對孩子伸 出援手，這才是最危險的。

考壞了，怎麼辦？只要孩子虛心受教，跌跤一次真的不算什麼，考不到理想的分數，正好告訴自己這裡還沒學會，只要確實檢討，再多加油。

好的改變，值得等待。對學習者而言，確實學會，是比「分數」更重要的事！

【本文節錄自《給力 我想教會孩子的事》，聯經出版，林晉如／著，未經同意禁止轉載。】