全球教育史上最特別的一屆 病毒風暴產生前所未有挑戰

2020年初，因為「新冠肺炎」疫情紛亂擾攘，教育史上第一次寒假延後兩週開學。2月25日重新上課，如臨大敵、人心惶惶，只要一人確診就停課。瘋搶口罩、酒精等防疫物資，新聞每幾分鐘更新一次，LINE上叮咚訊息瞬息萬變。寒假這個月，感覺過得特別漫長又無力。

病毒風暴，教育產生前所未有的挑戰

開學前，老師要積極調查學生出國史，盯緊「中港澳」返臺者。寒假班上孩子出國者不少，隨著疫情延燒，開學後，親師生都面臨防疫壓力。

21世紀人類全球活動，在規模、空間、距離、移動頻率、速度，以及伴隨而來頻繁的人際往來與大型群聚活動，讓這場百年一遇的全球流行病，在很短的時間內快速傳播與擴散，傳播速度是空前的，短短四個月內就席捲全球，造成生活窒息的打擊，釀成經濟致命的衝擊。

原本人潮洶湧的機場，頃刻之間門可羅雀，原本銜接得天衣無縫的全球供應鏈，處處斷鏈，經濟休克。全世界不得不遵守不同程度的禁足或隔離措施，對人員的流動執行嚴格管制。在資訊流通極為快速的網路傳播時代，我們看到「庚子年大疫」對生命健康的急遽摧殘，我們被這些駭人聽聞的消息與畫面所籠罩，無所遁逃。我們難以忍受醫院屍體成堆的畫面，也難以忍受來不及火化的悲劇，更難以忍受居然有一天，醫生不得不做出，哪些病患可以優先使用呼吸器這樣的生死判決，拔掉65歲老人的呼吸器，給更年輕、存活率更高的感染者使用。

全世界也正在目睹美國成為新冠肺炎疫情最嚴重的國家，沒有專家敢斷言，全球何時可以擺脫病毒的肆虐。無論用哪一種歷史尺度來衡量，新冠肺炎帶給社會的人心動盪、選擇難題、心理壓力、經濟損失等都是空前最嚴酷的。這場席捲全世界的病毒風暴，也對教育產生前所未有的挑戰。

戴著皇冠的病毒到處肆虐，升旗取消、班親會取消、游泳課取消、戶外教學取消、圖書館閱讀取消、畢業旅行取消、畢業典禮取消、家長不能進入校園、午飯後不能像過去一樣暢所欲言，連「清喉嚨」或「小聲咳嗽」都會引來異樣眼光，放學後校園禁止對外開放，很多活動都因為疫情取消或延後。

進校門前，每個人都被額溫槍「嗶嗶嗶」瞄準好幾遍，人多的地方容易爆發傳染，風聲鶴唳，草木皆兵，似乎每個人都是強大傳染源。

每天都有固定的生活儀式:進校園戴口罩，排排站量體溫，進教室要洗手，保持社交距離。出發至科任教室前，口罩戴好戴滿；回教室前，再次大洗手，「內外夾攻大力腕」像咒語般每日誦讀上百次。

每天早上，孩子用稀釋後漂白水來回拖地兩次，第二大節下課全班大消毒;放學後，老師加班，再消毒一次。

不斷提醒及引導孩子一起思考「集體公安責任」，教會學生認識新冠肺炎，防範如何傳染，留意發病症狀，如何保護自己，如何動手消毒。團體生活中，每個人都同時負擔了和其他人共同生活的公共義務。

以前教室外的學習角，擺放的是盆栽、魚缸、水生植物；現在，擺放的是抹布、手套、晒衣夾、消毒用具。以前肥皂只是裝飾品，開學不過三天，洗手臺上的五個新肥皂，已經用扁兩個。

為了守住疫情，師生每天上演「防疫大作戰」，學習之外，就是消毒又消毒，洗手又洗手，晒抹布，收抹布。

因為新冠肺炎疫情瞬息萬變，分分秒秒爆出新訊息，心情就像心電圖一樣忽高忽低。2020年這學期的生活過得很非常不一樣，全球面臨前所未有的挑戰，全世界僅剩臺灣及瑞典等極少數國家維持到學校上課，既然如此，更要把握學習機會，深刻體驗生命，熱愛生活。

用寫作，記錄全球教育史上最特別的一屆

每日迎來新事件，馬上動筆寫作，所以，六下這一學期，孩子們寫作爆天量。也藉由此篇，節錄部分文字，記錄全球教育史上最特別的一屆。

2020年2月25日開學日：現在和過去生活有什麼不同的轉變？

藍瑜珊：「回家第一件事是先洗手，然後喝一杯青草茶，阿公說青草茶可以降低新冠肺炎的機會。」

「喝青草茶有效？」我問。

「當然無效。」

「那你為什麼喝？」我問。

「喝給阿公高興的。」。

李秉澤：「出去外面吃飯的次數變少了，在家裡烹煮的次數變多了，爸媽的手藝變好了，飯就變好吃了。」

兩個月後我再問：「爸媽的手藝應該更厲害了，對吧？」

「並沒有。」

「為何？」「 因為兩個月都吃一樣的，吃膩了！」

葉澤森：「自從得知新冠肺炎之後，我們家本來是看電視劇或電影，現在改為天天看新聞。」

李元富：「這波疫情不只影響到學校，連我們在家注意的東西也不一樣。以前是看到蟑螂在地上會怕，現在是看到口罩在地上會怕（有病毒）。」。

李侑軒：「每個禮拜都要打掃，但是媽媽都非常不情願，因此都要我做很多事。」

肺炎期間，每家的清潔打掃都爆量，為了防疫大家辛苦了。

2020年3月初：228連假很多人遊歐洲，3月返臺確診，你有何想法？

藍瑜珊：「有些人就是不見棺材不掉淚，硬要在非常時期去玩，重點是還染病回來，我個人覺得這是『豬隊友』的表現。俗話說『不怕神對手，只怕豬隊友』。」

王辰妍：「我認為義大利會這麼嚴重，可能是那裡有很多觀光景點，像羅馬競技場、比薩斜塔等，加上它本身是時尚之都，以及歐洲人沒有戴口罩的習慣，而導致疫情蔓延。因為機票便宜而出國去玩，最後帶回來的不是伴手禮，而是病毒！」

孩子們抱怨說，我們小學生每天防疫工作做得那麼認真，都被大人害慘了！

2020年3月初：疫情間你最擔心、最期待的是什麼？

李元富：「我最期待能找到解藥，這樣就可以救臺灣。」

葉澤森：「我很擔心萬一有一天不能出門，我家沒食物吃，我們就會餓死；我也擔心萬一只剩我家有食物，別人就會來我家搶劫。」

李秉澤：「我最擔心的是停課，因為還要線上教學很麻煩。相反的，我最期待的是畢業旅行沒有被取消，這樣才能快樂畢業。」

本來畢旅延到五月，結果，還是敵不過疫情，讓學生錯失從小一期待到小六的畢業旅行，全班哭死。

2020年3月16日：誰要優先被拔掉呼吸器？你同意嗎？你怎麼想？

許歆悅：「看了醫生拔掉感染者的呼吸器這篇文章之後，我覺得西班牙醫生很殘忍。不過如果是我，我也會這麼做，因為年輕人是國家的棟梁，還要為國家打拼，而老年人能活的時間不多了。但是，如果我親手拔掉呼吸器，我也會覺得自己很殘忍，畢竟是用自己的雙手結束別人的生命。」

李元富：「看到這種情況並不意外，因為一個國家不可能有十幾萬間負壓病房，只好讓65歲以上的病人犧牲。看了真難過，西班牙，加油啊！」

葉澤生：「我不贊同拔掉病患的呼吸器，因為有人還想活下去，而且，拔掉呼吸器的醫生心理應該會產生陰影，等這波疫情結束後，精神科的醫生會很忙。」

2020年3月18日：全臺病例數累計達100例，臺灣是不是要進入停課階段了？

這一天中午，我從岡山國小出發到旗山國小演講，出校門前，先滑一下疫情相關訊息。到了旗山國小，收到「史上首次臺灣封國」的消息，驚得我魂飛魄散，前後不到一小時，疫情發生重大變化。

演講到三點半，臺下老師突然如坐針氈，雖然戴著口罩，還是看得出臉色大變，嚇得面如土色。

原本全臺確診 77 例，今日一次新增 23 例確診，全臺病例數累計達 100 例。 破百例，我們還在上課，臺灣是不是要進入停課階段了？連講師也魂不守舍，心神恍惚。

2020年4月19日：高雄磐石軍艦大破口，國軍下船趴趴走，你怎麼看？

許歆悅：「雖然我會擔心疫情的擴散，不過，我對臺灣疫情的控制是樂觀的， 因為我們確診的人數，並沒有像其他國家一樣，一次就增加幾百例、幾千例，所以不用太擔心。但是上班、上課時一定要戴口罩，保護自己，也保護他人。」

四月初，清明連假結束後疫調一次，班上三位孩子收到細胞簡訊；四月中，磐石艦隊事件又疫調一次，左營離我們很近，高雄突然又變危險，四位孩子收到細胞簡訊，媽媽哀訴，連去好市多買牛奶都中獎。這個月，簡直活得很緊繃，一直疫調，一刻不能鬆懈。

2020年5月初：畢業旅行及畢業典禮取消，你怎麼看？

蔡欣庭：「我最期待的畢業旅行被取消，連畢業典禮也沒了，我們這些畢業生沒了畢業典禮，可能只能默默的離開這間陪伴我六年的國小，應該也沒有其他學年來歡送我們了，所有活動都被取消，很可惜，也很不甘心。」

全班都非常難過，為師的我也只能安慰說，還好我們還有哭的能力。別忘了，別人可是在搶呼吸器！

身為全球教育史上最特别的一屆，你怎麼看？

李元富：「我們這屆畢業生很特別，因為以後別人問我國小哪一屆畢業的，我就可以大聲說『新冠肺炎那一屆』畢業的，感覺就很帥！我還會跟後代子孫炫耀，你阿公在 2020 年沒有被新型冠狀病毒肺炎擊敗，知道阿公的厲害了吧！」

男生和女生的想法截然不同，小男生就是豪情仍在癡癡笑笑，滄海一聲笑，笑傲江湖。防疫期間，保持社交距離，街道上冷冷清清，每個人都在滑手機，瘋傳假消息，誤信網路謠言，搶購衛生紙，囤積泡麵，買口罩要排隊40分鐘以上。

教育部為防治「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情在校園擴散，以維護學生及教職員校園安全健康，依「嚴重特殊傳染性肺炎，中央流行疫情指揮中心」建議，訂定停課標準，停課期程為14天：

一班有一位師生被列為確定病例，該班停課。

一校有二位以上師生被列為確定病例，該校停課。

一鄉鎮市區有三分之一學校全校停課，該鄉鎮市區停課。

為了維護「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情期間停課的學生就學權益，若遇大停課，期間無法上學，除了之後進行「實體補課」，首次在家「線上學習」，變成當時最難的挑戰，光這個線上課程，無法全面克服電腦及網路軟硬體問題，教育圈簡直忙得人仰馬翻。

當時學校不斷模擬及訓練教師實施線上課程，及居家學習所需資訊與流程，教師們要在非常短的時間內，熟悉線上學習平臺，及教學工具的使用，以利停課後線上課程可以順利進行。

此外，加強親師生宣導，以利實施線上課程教學與學習，又是一大挑戰。

孩子紛紛唉叫：「老師，我家沒電腦，我也沒有個人手機，我該怎麼辦？」

另一位唉叫：「萬一我不會使用線上課程，爸媽也不會，好害怕啊！」

因為疫情關係，學校教師晨會取消，以前固定週二教師晨會，有機會與其他學年交流，因為一切取消，疫情間，只看過隔壁班老師，其餘他棟的老師，整整半年不曾見過。一個戴皇冠的病毒，瞬間引爆世界大戰。

生命，僅此一次，或長或短。

生活，聚散無常，或悲或歡。

人生，翻山越嶺，或起或伏。

多看一眼，說不定就是最後一眼。

多說一句，說不定就是最後一句。

人生就像一張有去無回的單程車票，沒有彩排，每一場都是現場直播。因為這場世界疫情，重新思考人生意義。

把握好每次演出的機會，不管明天和意外哪個先來，人生都不會有遺憾。

【本文節錄自《給力 我想教會孩子的事》，聯經出版，林晉如／著，未經同意禁止轉載。】