影／走出傷痛 幫助你療傷的七個暖心小技巧

生離死別是人生的必經之路,但是走出傷痛真的是件困難的事情。今天就讓這部影片來溫暖你的心,幫你找到情緒出口吧!

希望這部影片有帶給大家一些慰藉。那麼,我們今天還是要充實一下英文知識,影片中提到了很多有關於「治療」、「療傷」的英文,這讓老師想到,很多同學似乎都分不清楚 heal、cure、treat 這三個字呢!讓我們來好好分辨吧!

heal、cure、treat 傻傻分不清楚

◎ heal

首先來看這個字。 heal 為動詞,可以指外傷「癒合」,或者心理傷痛「痊癒」。而 heal 比較著重在中間的「進程」,就像影片中提到的 healing process,表示「療傷過程;癒合過程」。再來看幾個例句:

When a cut is healing, you will feel a bit itchy.(傷口在癒合時,你會覺得有點癢。)

Childhood trauma usually takes a long time to heal.(童年創傷通常都需要很長的一段時間才會好起來。)

◎ cure

而相對地,cure 當動詞時,雖然也能解釋成「治癒、治好」,但這個字通常會搭配內科疾病,例如:

Allergies cannot be cured; they can only be reduced or relieved.(過敏是沒辦法治好的;只能減輕或緩解。)

Short-sightedness can now be cured by laser surgery.(近視現在可以透過雷射手術來根治。)

cure 也可當名詞「治癒;療法」,例如:

There is no known cure for Parkinson's disease.(帕金森氏症目前還沒有辦法治癒。)

◎ treat

根據 朗文英英字典 ,treat 的意思是 to try to cure an illness or injury by using drugs, hospital care, operations, etc,也就是說 treat 是指透過各種方法「試著治癒」病人,而且疾病和外傷都可以使用。那麼同學要注意,treat 的主詞會是醫生或藥物,如果用病人當主詞,記得要使用被動式唷。例如:

Many doctors tend to treat patients with steroids.(很多醫生常用類固醇治療病人。)

The kitten hit by a car is being treated for its injuries.(那隻被車撞的小貓正在接受傷口治療。)

treatment 則為名詞「治療方法;療程」。例如:

There are several treatments for cancer, such as chemotherapy and targeted therapy.(癌症有很多種治療方式,像是化療和標靶治療。)

We hope that the new antibody treatment can help beat COVID-19.(我們希望新的抗體治療方法可以協助戰勝新冠肺炎。)

好啦!看了這麼多例句,不曉得大家有沒有比較清楚這三個字的差別呢?以後別再用錯囉!

