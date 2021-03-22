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影／走出傷痛 幫助你療傷的七個暖心小技巧

聯合新聞網 / 希平方

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生離死別是人生的必經之路，但是走出傷痛真的是件困難的事情。今天就讓這部影片來溫暖你的心，幫你找到情緒出口吧！

希望這部影片有帶給大家一些慰藉。那麼，我們今天還是要充實一下英文知識，影片中提到了很多有關於「治療」、「療傷」的英文，這讓老師想到，很多同學似乎都分不清楚 heal、cure、treat 這三個字呢！讓我們來好好分辨吧！

heal、cure、treat 傻傻分不清楚

◎ heal

首先來看這個字。 heal 為動詞，可以指外傷「癒合」，或者心理傷痛「痊癒」。而 heal 比較著重在中間的「進程」，就像影片中提到的 healing process，表示「療傷過程；癒合過程」。再來看幾個例句：

When a cut is healing, you will feel a bit itchy.（傷口在癒合時，你會覺得有點癢。）

Childhood trauma usually takes a long time to heal.（童年創傷通常都需要很長的一段時間才會好起來。）

◎ cure

而相對地，cure 當動詞時，雖然也能解釋成「治癒、治好」，但這個字通常會搭配內科疾病，例如：

Allergies cannot be cured; they can only be reduced or relieved.（過敏是沒辦法治好的；只能減輕或緩解。）

Short-sightedness can now be cured by laser surgery.（近視現在可以透過雷射手術來根治。）

cure 也可當名詞「治癒；療法」，例如：

There is no known cure for Parkinson's disease.（帕金森氏症目前還沒有辦法治癒。）

◎ treat

根據朗文英英字典，treat 的意思是 to try to cure an illness or injury by using drugs, hospital care, operations, etc，也就是說 treat 是指透過各種方法「試著治癒」病人，而且疾病和外傷都可以使用。那麼同學要注意，treat 的主詞會是醫生或藥物，如果用病人當主詞，記得要使用被動式唷。例如：

Many doctors tend to treat patients with steroids.（很多醫生常用類固醇治療病人。）

The kitten hit by a car is being treated for its injuries.（那隻被車撞的小貓正在接受傷口治療。）

treatment 則為名詞「治療方法；療程」。例如：

There are several treatments for cancer, such as chemotherapy and targeted therapy.（癌症有很多種治療方式，像是化療和標靶治療。）

We hope that the new antibody treatment can help beat COVID-19.（我們希望新的抗體治療方法可以協助戰勝新冠肺炎。）

好啦！看了這麼多例句，不曉得大家有沒有比較清楚這三個字的差別呢？以後別再用錯囉！

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