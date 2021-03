影／小孩如何跟阿嬤解釋 網路上的「酷東西」？

(影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器,方能觀賞最佳內容)

科技日新月異,各種科技、網路新詞彙也不斷冒出來。來看看這位可愛的小朋友怎麼向阿嬤解釋這些新詞彙吧!

其實別說是阿嬤了,小編也覺得自己快跟不上時代,常常看不懂現在 Z 世代的年輕人使用的詞彙。今天就跟著小編來學習一些有趣的流行英文詞彙,一起走在時代的尖端吧!

流行詞彙一把罩

◎ clout

這個字常常出現在社群媒體上,表示某人的「影響力、名氣」,那也可以指某人在商業或政治上的影響力,例如:

Elizabeth has some real clout on social media. Undoubtedly, she is a key opinion leader!(Elizabeth 在社群媒體上很有影響力。她絕對是個關鍵意見領袖!)

It’s sad but true that Donald Trump is a politician and businessman with massive clout.(很不幸但也無可否認,川普是一位非常有影響力的政治家和商人。)

◎ fax

當你想認同別人說的某事時,可以用 fax 「真相、事實」這個字,來表示對方說的真的太正確了。這個字來自於 facts,算是美國的俚語用法,例如:

A: Hey, this new ice cream flavor is so gross. It tastes like spoiled fish.(嘿,這新的冰淇淋口味有夠噁。吃起來像臭掉的魚。)

B: Oh, that’s straight fax.(喔,真的耶。)

這個字也常搭配 spit 「吐」這個動詞使用,spit fax 意思就是「敘說真相、事實」例如:

Tell me if this man is spitting fax.(告訴我這男的說的是不是真的。)

那我們也可以用 drop mad knowledge 表示「敘說真相、分享知識」:

Oliver is dropping some mad knowledge about Taiwan’s colonial history in front of the class.(Oliver 正在全班面前敘說台灣的殖民歷史。)

◎ filter bubble

Filter bubble「過濾氣泡」又可以稱作 social media bubble,這個詞可以算是因為演算法、社群媒體而生的。因為演算法會根據用戶的觀看、搜尋紀錄等來提供、推薦用戶想看的內容,或和用戶立場一致的訊息等等,容易導致不同意見的人難以互相交流、溝通。

Many people are unaware of the existence of filter bubbles. They don’t realize the stories or news they read on their news feed have been carefully selected by the algorithm.(許多人沒有意識到過濾氣泡的存在。他們不了解在動態上讀到的故事或新聞是演算法仔細挑選出來的。)

◎ swole

接下來這個字源自於形容詞 swollen「腫脹的」,是非正式的用法,意思是「超級壯的、巨巨的」,通常是用來形容那種肌肉會撐爆衣服的健身巨巨。

Did you notice that Johnny has been getting swole these days?(你有注意到 Johnny 最近變得很壯嗎?)

很壯的人拍的自拍照就可以稱作 swolfie,也就是由 swole 和 selfie 組成的字。

Don’t forget to take a swolfie after hitting the gym. Girls love it!(去完健身房後別忘了拍張壯壯的自拍照。女孩們愛死了!)

◎ zhuzh

Zhuzh 這個字比較特別,也可以拼作 zhoosh,常搭配 up 使用,zhuzh up 表示「讓...更有趣、更有吸引力」,是來自早期英國同志圈的用語,現在被廣為使用。

The hairdresser said he would zhuzh up the customer’s hair with a perm.(理髮師說他會幫人客人燙一下,讓頭髮多點變化。)

學會了這些網路流行用語後,下次遇到一樣的字就不會滿頭問號了喔!

