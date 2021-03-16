忙碌爸媽「時間使用說明書」—從新生兒到青少年 隨成長滾動式調整

對我來說，能夠隨著孩子成長階段而調整事業與生活的步調，是很幸福的。這十七年在家創業的時間裡，因應孩子不同成長階段，我的工作分量從「完全歸零」到「全力衝刺」，各種狀態都有。大量工作所帶來的事業成果當然相對豐碩，但畢竟我的身分不只是創業者與老闆，更是兩個孩子唯一的媽媽，需要保留適度的彈性。

接下來，我們將按照新生兒、學步兒、學齡兒、青少年這四個孩子的成長階段，來談談爸媽有哪些任務，以及該如何安排個人時間。

在爸媽著手安排自己的時間之前，要先有一個認知，那就是—人生本來就有不同的階段，「階段」代表的是現在的狀態，並不是永久不變，而是終究會過去的。接受了這一點，才比較容易保持彈性。

就算很清楚初衷是想在家陪孩子，但工作與事業的成就，對我還是十分重要。十多年前剛當媽的我，認為「工作效能受孩子影響」等於「無能」，因此一得知懷孕就大聲對客戶和夥伴宣告：「生完孩子，我馬上就會回到工作崗位！成為媽媽，對我的工作不會有任何影響。」

懷孕時，也是我生產力最高的時候。那時我只有二十七歲，一人吃兩人飽，完全不認為當個孕婦會有什麼挑戰，帶球跑透透是我的生活日常，走到哪，肚子裡的孩子就跟著我到哪，還覺得挺方便的呢！ 當時我已經辭職，成天思索創業的計畫，嘗試不同的可能性。就在臨盆前一個月，我挺著超大的肚子，將工作室的申請書送到了市政府，正式開始創業人生。

正當我為了個人事業走入新的階段而欣喜不已的時候，女兒在預產期當天誕生了！我記得自己在陣痛之間的空檔，不是準備住院生產的用品，而是拿起電話，趕緊聯絡協助接手的團隊夥伴，因為我的工作室承辦的第一場婚禮，就在一週之後！ 在公司第一位客戶的婚禮當天，我不顧家人反對，把剛出生的女兒託給家人，奔到會場確認一切安排妥當，與新娘大大擁抱之後才放心回到女兒身邊。

現在回想起來好像挺精采刺激的，但這也是我創業後學到的第一課—千萬別把自己逼得這麼緊。

我很幸運，有個能力超強的團隊，客戶也十分體貼，讓一切順利進行。但如果中間出了任何差錯呢？ 我真的有必要在預產期前後，接下這麼重大的案子嗎？ 更別說，這中間因為安排所有事務弄得人仰馬翻。我發現自己「凡事抓緊緊」的偏執態度，極有可能做出錯誤的判斷而後悔不已。無論是冒著搞砸的風險，或者犧牲我與孩子相處的時間，都不是我創業的初衷。

當時我第一次餵母奶，手忙腳亂，晚上睡不好，白天工作也不能補眠，作息亂七八糟不說，心情也大受影響。雖然看起來，我好像「搞定」了一切，但其實「搞砸」了我與孩子第一個月的生活，我驚覺自己不像以前一樣享受工作。該繼續假裝自己仍是過去的凱若？還是乾脆承認，其實現在的我，寧願回家抱孩子？

其實，人本來就會因為進入不同的階段，而有不同的渴望與喜好。強求自己樣樣都要保持原本的模樣，只會讓自己愈繃愈緊，甚至理智線斷掉。不只是母親，父親也是一樣的。在男主外女主內的傳統社會型態中，很多父親忙著賺錢，因此和孩子不親，然而我有許多新時代爸爸好友，他們升格人父之後，寧願多花些時間陪孩子。如果工作上不做些調整，他們也會感覺壓力很大，很不快樂。

我們必須接受事實—成為父母之後，人生再也不同了；我們在為工作負責的同時，也必須為孩子做出一些改變。

過去那種「犧牲家庭，才能證明自己工作很行」的觀念早已過時，隨著晚婚與不孕的機率愈來愈高，「為人父母」對現代人來說，漸漸成為一種選擇與幸運。我生養第一胎的時候社會的風氣還不是如此，我時常要面對「帶著孩子怎麼工作」的質疑，也一直想要證明自己有個子宮並不會比較弱。

相隔十一年再次懷孕生子，我創業與在家工作的生活方式，卻讓許多父母羨慕，還因此受邀演講與出書分享經驗。這是多大的轉變啊！

現在，正是你依照自己期望去設定理想生活方式的時代，別再被自己或其他人過時的觀念綁住了。至少，你絕對是可以逐步脫困的。

對成人來說，三年或許不是很長的時間，在孩子身上卻會發生翻天覆地的改變。三年，一個新生兒可以長成學步兒；學步兒三年內成為學齡兒童；而小學畢業的孩子，三年後就成為青少年；再過三年，他們就成年而準備離家了！ 我發現自己安排生活與工作的節奏，大概也是每三年過一個「坎」。

先做好心理準備，就不會感覺生活「總是」被孩子牽著走。除非連續生四五個孩子，否則這些必須配合育兒而調整步調的日子，終究是會過去的。我知道當下很難這樣理智思考，但事實的確如此。我的先生Jascha二十五歲時成為父親，他曾以為這種被孩子「奪權」的歲月大概會維持一輩子，但現在我家兒子即將上小學了，他卻發現自己還沒準備好讓寶貝離開家超過五個小時呢！

接下來讓我們來聊聊，在孩子各個成長階段中，如何設定父母的「任務」，並持續成長與前進。

階段一 家有新生兒 •父母首要任務：享受與寶寶共處的時間 •時間安排重點：工作育兒之餘，多休息

每當一個新成員誕生，家裡總是會有一段兵荒馬亂的時期。即使我是個有經驗的媽咪，小兒子的出生，同樣會改變當下的優先排序。

有了十七年前生女兒的經驗，我告訴自己，這一次一定要好好享受與兒子共處的時間。就算無法完全不工作，也要放下「趕快回到工作崗位」的心情，給自己充分的時間休息。

生第一胎時，我只有二十七歲，終日期望孩子快快長大、趕緊斷奶、趕快自己睡吧！媽媽我想要趕快從把屎把尿的日子裡解脫！ 生兒子時，我已經快要四十歲，對我來說，每一次餵奶都可能是兒子「需要」的最後一次，每個和兒子一起睡的夜晚，都離他「不需要媽媽陪」的那一天愈來愈近。珍惜可以「浪費」在孩子身上的每一分鐘吧！因為我們不是客戶的唯一，卻是孩子的唯一。

這個階段，父母需要花費大量的時間和體力來陪伴孩子。所以，我給新生兒家長的建議是「善用政府與公司的福利，放自己一馬，好好休息」。就算現實情況無法提供完美支援，也不要把自己逼得太緊。通常主要照顧者的一整天會重複無限次餵奶→哄睡→換尿布→陪玩的循環，我會每天設定一個主題，為一成不變的育兒生活增添小樂趣。例如，週一我會找個好玩的地方帶寶寶出門放風；週二和週四安排鐘點保母來幫忙，我好專心處理工作或家務；週三帶寶寶到爸爸公司附近，共進午餐，下午則順道採買日用品、在外面透透氣；週五約朋友午餐、聊天，下午接爸爸下班。

生產之後，媽媽需要恢復的不只有身體，還要適應身為人母的角色轉換。這時的爸爸，請別把事業或個人生活安排得太忙太滿，多給另一半一些陪伴與支援，對媽媽來說是很重要的，對爸爸自己也一樣重要。

兒子是我的第二胎，卻是Jascha 的第一個孩子。從我懷孕開始，他就非常積極參與每一次產檢。孩子出生後，他會刻意支開我，自己練習幫兒子換尿片、洗澡，就算動作不熟練，他也樂在其中。他認為，這是人生唯一與兒子共度所有第一次的寶貴時光，一定要親自體驗。

我看著Jascha 對堅持參與兒子的成長，總是很感動。這段時間，我們兩人都放下了原本自己想做的事，我暫停發展公司與事業，收入當然也是。而他原本計畫一邊工作、一邊完成學業，還要學中文，除了必要的人生角色之外，其他規劃也都暫時喊卡。

在這個過程當中，Jascha也曾忍不住覺得：「隧道的出口到底在哪裡？ 我該不會一輩子都要把屎把尿了吧？」不只是他，我也會擔心事業，還有好多想做的事啊！ 幸好，過去的經驗告訴我，這段時期一定會過去的，而且比我們想得還要快。

階段二 家有學步兒 •父母首要任務：建立家庭常規與行事曆 •時間安排重點：重拾想學的、想做的事

新生兒很快就進入了學步兒時期。學步兒身心發展很快，第一次吃副食品、踏出第一步，甚至交第一個朋友，都在這段期間發生。短短幾年時間，他們很快就要第一次離家上幼兒園了。

我生第一胎的時候，總是後知後覺。新手媽媽加上新手創業，有太多我沒想到的狀況題一個個出現，每每到了抓狂邊緣，才開始思考應該可以怎麼調整，這實在很耗費精神。所以，在孩子出生之前，比起研究要買哪一款推車或哪些育兒產品，爸媽更應該好好討論孩子照顧者的安排，像是育嬰假怎麼請、是否要找保母、何時讓孩子上幼兒園，並且開始蒐集資料做功課。

能夠陪伴孩子走過學步兒階段，是很珍貴的經歷，這些第一次，孩子長大後或許會忘記，但爸媽會記得一輩子。

孩子的作息會影響父母的時間表，而父母的行程也會影響孩子的作息。在這個階段，爸媽最重要的任務，是建立家庭的常規（請見頁130）與行事曆。

把工作、育兒的時間安排好之後，也別忘了開始每天挪出一點點時間，留給自己。從十五分鐘、半小時的碎片時間開始，隨著孩子作息漸漸穩定之後，就能夠逐步增加到一天超過一小時，甚至更多。如果你想規劃大一點的目標，學步兒階段也是最好的時機之一。有任何想學的、想做的事，不妨在這個階段開始安排。

我與Jascha 在兒子兩歲半的時候，重新開始學習對方的母語。我學德文，Jascha學中文。每天晚上，我們也會將睡前時間留給彼此，好好的相處、聊天。你會發現，花在孩子身上最多時間的階段，轉眼之間已經過去了！

階段三 家有學齡兒 •父母首要任務：陪孩子適應小學新生活 •時間安排重點：將碎片時間轉換成塊狀時間

從學步兒到學齡前的幾年之間，爸媽和孩子彼此找到了穩定的作息和相處方式，直到有天接到通知單，爸媽眼中的小小孩，就要背起書包上小學了，這對很多家庭來說都是很大的改變。孩子每天待在幼兒園的時數，普遍多於小學，所以對父母親來說，孩子上小學起的課後行程與接送，又得重新安排了。

在這裡提醒爸媽，孩子每到一個新的階段，都需要適應期，爸媽也一樣，所以大原則同樣是「別逼太緊」。爸媽暫時放下一些想做的事，花上幾個月的時間，陪孩子適應小學新生活，也讓自己有機會喘息。在開頭階段多花一點時間陪伴孩子適應，能建立起親子間良好的默契，彼此都能比較平和的進入新的階段，爸媽也能將碎片時間逐步轉換成塊狀時間了。

在這個時期，對父母個人時間影響最大的就是孩子的睡眠時間。無論是選擇比孩子早起，還是比孩子晚睡，可以視自家狀況決定最適合的做法，並且跟家人一起討論，排出新的「家庭行事曆」。

學齡兒童也可以再細分為十歲前與十歲後兩個階段。孩子十歲之前，我還會幫忙看功課、提醒要帶的東西，等到孩子十歲之後，我就不再這麼做了，孩子忘了帶東西，我不會幫忙送到學校，因為高年級是訓練孩子獨立自主能力的重要時刻，為了下一個階段「青少年時期」預做準備。

階段四 家有青少年 •父母首要任務：慢慢放手，養成準大人 •時間安排重點：轉職與創業都是可能選項

在學齡兒階段，孩子的生活常規如果能保持穩定，也學會獨立自主，那麼孩子在青少年階段就會過得比較順暢；反之，如果基礎沒打好，到了這時期加上了荷爾蒙與壓力，絕對會更加混亂。

青少年階段，應該是爸媽最能夠規劃自己生活的時期，然而，許多爸媽卻反而覺得心理壓力變得更大了。爸媽請時時提醒自己「慢慢的放手，給彼此自由」。有些事情該讓孩子自己處理，就不要插手變成父母的工作；家務事也該共同分擔。

青少年父母的任務應該是教出一個成年人，而不是豢養一個大孩子。爸媽有了這樣的認知和安排，也等於為自己爭取到更多的時間。以我們家為例，女兒的早餐基本上都是自己打理，就算我已經起床了也是一樣；到了假日，女兒還會打理全家的早餐，讓我睡晚一點。現在，快十七歲的她，甚至會在我不在家時，主動整理廚房、洗碗、洗衣，好讓我一回家就可以好好休息。

這階段的爸媽進入了中年，是職場上的中堅份子，有不少人會面臨到「未來幾十年是否還要做同樣工作」的問題，轉職與創業都是這階段的職場爸媽可能的選項。我認為「中年創業」是一大利多，一般來說，中年職場爸媽比孩子剛出生時更加成熟，也有更多的歷練與資本，此時規劃創業（特別是兼職創業）會比年輕時更沉穩，也更無後顧之憂。

我四十多歲搬到西班牙，又與先生共同創立新的電商選品平台MiVida，這時我不再為了下一餐而工作，更能依照自己的風格來做事，這讓我十分樂在其中呢！

青少年父母的自我成長，也容易影響孩子，甚至帶動孩子一起學習。當青少年看到自己的父母並不是停滯不前、悶悶不樂，陷入「中年危機」，反而樂在學習，每天精神奕奕，那麼孩子對於自己的未來，也會有更多的期盼。青少年與父母較容易安排「親子共學」，因為孩子已經不再是被帶領著，有時甚至是大人最好的學習夥伴呢！

Jascha 前幾年填寫求職履歷時曾經問我：「要不要把『我是爸爸』 寫進個人簡介裡頭？

我覺得自己做了父親之後， 成為了一個不同的人。當『爸爸』 超過所有的學經歷。」 的確， 這些年來我經歷過懷孕、家有新生兒、瘋狂學步兒、學齡兒童， 到家有青少年等不同的階段， 我發現， 自己也隨著孩子的成長而學會自我改變調整， 甚至因此觸發了我發展不同的事業領域，這也是以前的我所想不到的事。 圖／天下文化提供

父母的確辛苦， 但我們也因此得到更多的養分。把花在孩子身上的時間也當作一種「上課」，或許也是利用碎片時間學習的另一種詮釋吧！

point → 我們必須接受，成為父母之後，人生再也不同了；我們在為工作負責的同時，也必須為孩子做出一些改變。 → 很快的你就會發現，在孩子身上花最多時間的階段，轉眼間就過去了。 → 孩子每到一個階段都需要適應期，爸媽也一樣。 → 父母的任務應該是教出一個成年人，而不是豢養一個大孩子。 → 珍惜可以「浪費」在孩子身上的每一分鐘吧！我們不是客戶的唯一，卻是孩子的唯一。

《本文出自天下文化出版《爸媽不瞎忙》，作者／凱若（Carol Chen），未經同意禁止轉載。》