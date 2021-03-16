Tech talk科技大哉問／不需厲害寫程式能力 你有聽過最新職業 「AI訓練師」嗎？

在科技的領域，每一年都會有不同的科技議題產生，例如三年前到處都在談BigData，說明大數據的時代已經來臨，因為網路與智慧載具發達，使的數據累積與收集變得容易許多，近年來，科技的議題逐漸轉向AI人工智能的應用與發展，面對如此高度的關注，在職場上，也衍生了許多與AI相關的職業，這集就帶大家來看看何謂AI訓練師！

《Q1 AI訓練師的起源? 其實我們都兼職過》

最早談AI訓練師這個職業以前，必須先談AI訓練的動作，大家對於在登入google時所跳出的『確認非機器人』的畫面一定不陌生，大部分的人為了讓電腦知道使用者為真人，而非假帳號或是駭客，必須完成作答才能正確登入，但你知道嗎?其實我們都在幫google擔任AI訓練師，透過人為的圖片點選，我們正在將這些照片做分類與標記，也因為有了龐大人類的辨識行為，讓google再辨識道路交通、動物類型的AI，已經到了非常純熟的地步。

而這樣的行為，我們稱作『監督式學習』，透過人為的方式，告訴AI什麼是紅路燈、什麼是路牌、什麼是貓與狗，AI會依照人類所做的第一層分類，找出這些類別的相同和相異之處，進而學會了分辨。

「確認非機器人」的畫面。圖／力宇提供 「確認非機器人」的畫面。圖／力宇提供

《Q2 AI訓練師主要工作是什麼呢? 從chatbot聊天機器人說起》

大家有沒有發現，近年來不論是再Line、facebook、銀行網站、購物網站，都有一個客服窗口的聊天機器人出現，可能是一個卡通人物也可能是一個人類的照片，他們的回覆內容，都是標準化的回覆，提問後他的回答會跳出不同的選項讓你填選，最後得到最接近問題的回答，這些聊天機器人的目的是要讓所有使用者所提出的問題分類處理，簡單來說可以分為兩類：

1.固定資料查詢：包含個人資料、帳戶資料，可以執行從系統調出資料。

2.特殊需求：透過需求類型的分類，最終會轉接到專人服務處理，需求較複雜，需要有真人協助處理。

因此，聊天機器人很大的目的是再節省時間成本及人力成本。然而，如何讓這個聊天機器人所回答的內容能夠完整符合使用者的問題，就是AI訓練師的工作啦!

聊天機器人示意圖。圖／力宇提供

《Q3 AI訓練師主要工作是什麼呢? 把AI當作孩子一樣教育》

AI訓練師其實就是訓練AI的老師，2019年中國國際貿易促進委員會《人工智慧訓練師職業能力要求》定義將AI訓練師分為Level5到Level1，初階的AI訓練師的工作內容，被稱為標註員，每日針對成千上萬張進行標記，不論是風景照、醫療照、人物照，這些都可以透過人工的標記，再提供給AI同學學習，最終訓練為能夠辨識不同類型照片的AI。

當然也有比較高階的AI訓練師，不論在資料、數據的分類，都能夠將AI同學在最終判斷的精準度提高，因此以聊天機器人為例，此種AI訓練稱為自然語言處理（Natural Language Processing），初期需要教他基礎語言的邏輯、數據和類別，當人類跟他說「我要買一杯咖啡!」「一杯咖啡多少錢?」「一杯咖啡怎麼賣?」這三種句子的問題，其實給予的回覆都是一樣：「一杯咖啡50元」，因此必須讓AI同學知道，這三個句子的共通點為何，例如買、賣、錢這三個關鍵字其實都是和價錢有高度的相關，用以協助AI同學進行判斷。

因此AI訓練師的工作就是要讓AI同學可以精確地回答不同類型的問題，此外還必須讓AI機器人回答的用字是有溫度而非機器人般生硬，這些都一再考驗著AI訓練師的工作與能力。

那AI訓練師是不是需要很厲害的程式編寫能力呢? 其實不需要，但必須要有非常清楚的分析能力、邏輯能力以及反覆教導AI同學的耐心，未來大家都有機會成為一名專業的AI訓練師喔!

下集預告：學會AI其實沒有你想的這麼難