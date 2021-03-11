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佛光大學打造全球系統大學 助弱勢學子海外留學

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
佛光大學在世界各地擁有豐沛的資源，培養學生世界觀。圖／佛光大學提供
佛光大學在世界各地擁有豐沛的資源，培養學生世界觀。圖／佛光大學提供

由於疫情的關係，影響了很多學生出國學習的機會，但也發展出網路大學的新型態。佛光大學表示，佛光山的系統大學，涵蓋全球，包含美國、澳洲、菲律賓、香港、台灣等五區六校或教育中心，讓佛光大學不再框架在單一地區或校園，學生也有更多元學習的選擇機會。

佛光大學表示，根據疫情發生前的統計，該校每年進行海外學習、交換生、移地實習、志工服務的出國交流比率近23％，出國進修比率是全國第九。僅次於政大、高餐、淡大、高大、中信金融管理學院、華梵、中山大學、靜宜大學，是小型私立大學出國交流比的第一名，更是東台灣第一。

佛光大學表示，該校在世界各地擁有豐沛的資源，積極推動學生國際移動力，培養學生世界觀，從103學年開始，佛大所推動的與美國西來大學合作的雙學位計畫，在六年的時間內，有51名學生參與，其中已超過30名學生擁有留美工作的經驗。

佛光大學表示，校方推行多年的「國立大學品質，國立大學收費」政策，造福無數學子。對於弱勢家庭更有眾多獎助學金，貼心的設想只為讓學子在佛光大學安心就學，小藍鵲弱勢就學計畫還獲得教育部肯定的，更拿到602萬的高額補助，透過輔導機制，陪伴著所有需要支持的弱勢生。

佛光大學全球系統大學打造網路大學新樣貌。圖／佛光大學提供
佛光大學全球系統大學打造網路大學新樣貌。圖／佛光大學提供

佛光大學 疫情

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