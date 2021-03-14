【口說英語充電站】Like I care. 到底是「在意」還是「不在意」？

前幾天小編在追劇時，看到男女主角吵架，最後男生說了一句 「Like I care.」。當時小邊就頓了一下，想說這句話到底是什麼意思…如果你也有點疑惑，就來看看今天的專欄吧！

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Like I care. 是什麼意思？

從字面上直翻的話，Like I care. 意思是「好像我在乎的話。」那其實就是「我不在乎；我沒興趣。」不過，在講這句話時，語氣通常都會有點不耐煩或是諷刺，所以千萬別對長輩或是上司這麼說唷～來看個情境：

A: Did you notice that Hedy is wearing makeup today? Maybe she has a date after work.（你有注意到 Hedy 今天有化妝嗎？她搞不好下班要去約會。）

B: Like I care.（我不在乎啊。）

要是想要更兇狠一點，See if I care! 的意思則是「你以為我在乎啊！」有一種放話的感覺，叫對方有種就試試看。比如說同學威脅說要打小報告時，就有可能會這樣說：

A: I’m telling the teacher that you said the f-word.（我要告訴老師你說髒話。）

B: Go ahead! See if I care!（去啊！你以為我在乎啊！）

還有一句常聽到的：Do I look like I care? 表示「我看起來像是在乎嗎？」同樣也是反詰語氣。例如：

A: Hey, did you know that your ex got married?（嘿，妳知道妳前男友結婚了嗎？）

B: Do I look like I care?（我看起來像是在乎嗎？）

這些 like 開頭的句子也超常見！

◎ Like I would tell you.

聰明的你猜到了嗎？這句話的意思就是「我才不告訴你」，就等同於 I won’t tell you. 例如：

A: What are you talking about? Why are you all laughing?（你們在講什麼啊？為啥笑成一團？）

B: Ha! Like I would tell you.（哈！才不告訴你咧。）

◎ Like I'd know.

這句的意思則是「我怎麼知道。」再來看一組捷運上的情境吧：

A: So, is that woman pregnant? Should I yield a seat to her?（那個女生到底是不是懷孕啦？我該讓座嗎？）

B: Like I’d know. Why don’t you just ask her?（我怎麼知道。你不會直接問她喔？）

以上的句子都學會了嗎？拿來嗆人很好用喔～但記得不要隨便亂用，會出事喔 XD

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