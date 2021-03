【口說英語充電站】Like I care. 到底是「在意」還是「不在意」？

前幾天小編在追劇時,看到男女主角吵架,最後男生說了一句 「Like I care.」。當時小邊就頓了一下,想說這句話到底是什麼意思…如果你也有點疑惑,就來看看今天的專欄吧!

via GIPHY

Like I care. 是什麼意思?

從字面上直翻的話,Like I care. 意思是「好像我在乎的話。」那其實就是「我不在乎;我沒興趣。」不過,在講這句話時,語氣通常都會有點不耐煩或是諷刺,所以千萬別對長輩或是上司這麼說唷~來看個情境:

A: Did you notice that Hedy is wearing makeup today? Maybe she has a date after work.(你有注意到 Hedy 今天有化妝嗎?她搞不好下班要去約會。)

B: Like I care.(我不在乎啊。)

要是想要更兇狠一點,See if I care! 的意思則是「你以為我在乎啊!」有一種放話的感覺,叫對方有種就試試看。比如說同學威脅說要打小報告時,就有可能會這樣說:

A: I’m telling the teacher that you said the f-word.(我要告訴老師你說髒話。)

B: Go ahead! See if I care!(去啊!你以為我在乎啊!)

還有一句常聽到的:Do I look like I care? 表示「我看起來像是在乎嗎?」同樣也是反詰語氣。例如:

A: Hey, did you know that your ex got married?(嘿,妳知道妳前男友結婚了嗎?)

B: Do I look like I care?(我看起來像是在乎嗎?)

這些 like 開頭的句子也超常見!

◎ Like I would tell you.

聰明的你猜到了嗎?這句話的意思就是「我才不告訴你」,就等同於 I won’t tell you. 例如:

A: What are you talking about? Why are you all laughing?(你們在講什麼啊?為啥笑成一團?)

B: Ha! Like I would tell you.(哈!才不告訴你咧。)

◎ Like I'd know.

這句的意思則是「我怎麼知道。」再來看一組捷運上的情境吧:

A: So, is that woman pregnant? Should I yield a seat to her?(那個女生到底是不是懷孕啦?我該讓座嗎?)

B: Like I’d know. Why don’t you just ask her?(我怎麼知道。你不會直接問她喔?)

以上的句子都學會了嗎?拿來嗆人很好用喔~但記得不要隨便亂用,會出事喔 XD

延伸閱讀

1. 【口語英文】『笑死』、『沒差啦!』英文怎麼說?

2. 【我的美國同事最愛講】『太陽眼鏡』英文只會說sunglasses 就遜掉了!

3. 【我的美國同事最愛講】What about it? 是什麼意思?

【更多學英文資源,詳見《希平方》】