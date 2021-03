【趣味英文】阿伯「出事了」！ 英文怎麼說？

相信各位只要有在網路上走跳,最近應該都看過「出事了,阿伯」的影片了吧!那麼今天就讓小編來介紹「出事了」的英文怎麼說吧!

「出事了」英文怎麼說?

◎ the fat is in the fire

片語 the fat is in the fire 可以用來描述「出事啦!」這樣的情況。fat 是脂肪,而 fire 是火焰,這裡照字面就很好理解啦,火上加油就會燒得更旺盛,所以中文就是我們講的「有麻煩啦!」、「出事啦!」的意思哦,來看個例句吧:

I accidentally sent my boss a message complaining about him. Now the fat is in the fire.(我不小心把抱怨老闆的訊息傳給老闆本人了。出事了。)

◎ pull someone’s fat from the fire

與上一個片語相對應的則是 pull someone’s fat from the fire,意思是「拯救某人於水火中」,例如剛剛那個情況,如果有人來幫你的話就可以說:

There, you can tap and hold a sent message and recall it. I just pulled your fat from the fire. No worries.(這個,你可以按住送出的訊息然後收回。我剛才救了你。不客氣。)

◎ doomed

還有一個形容詞 doomed 「注定失敗的」,可以敘述這種「死定了」、「出事了」的情況,例如:

A: Today is the deadline for my assignment, and there is no way I can make it. (今天就是我作業繳交的期限,我根本不可能完成。)

B: Yeah, you’re doomed.(沒錯,你死定了。)

「翻車啦!」英文怎麼說?

◎ roll over

小編同場加映,「車子翻覆」用英文說的話可以用 roll over 這個動詞片語,基本上意思就是車子翻了一圈變成上下顛倒的狀態,來看個例子吧:

The taxi driver drove too fast on the narrow road, so the car fell off the road and rolled over.(那個計程車司機在小路上開太快,所以車子摔下去還翻車了。)

那今天的分享就到這邊,這樣大家就知道「出事」跟「翻車」的英文要怎麼說了,用英文跟朋友分享時就不怕詞窮啦!

