【趣味英文】阿伯「出事了」！ 英文怎麼說？

相信各位只要有在網路上走跳，最近應該都看過「出事了，阿伯」的影片了吧！那麼今天就讓小編來介紹「出事了」的英文怎麼說吧！

「出事了」英文怎麼說？

◎ the fat is in the fire

片語 the fat is in the fire 可以用來描述「出事啦！」這樣的情況。fat 是脂肪，而 fire 是火焰，這裡照字面就很好理解啦，火上加油就會燒得更旺盛，所以中文就是我們講的「有麻煩啦！」、「出事啦！」的意思哦，來看個例句吧：

I accidentally sent my boss a message complaining about him. Now the fat is in the fire.（我不小心把抱怨老闆的訊息傳給老闆本人了。出事了。）

◎ pull someone’s fat from the fire

與上一個片語相對應的則是 pull someone’s fat from the fire，意思是「拯救某人於水火中」，例如剛剛那個情況，如果有人來幫你的話就可以說：

There, you can tap and hold a sent message and recall it. I just pulled your fat from the fire. No worries.（這個，你可以按住送出的訊息然後收回。我剛才救了你。不客氣。）

◎ doomed

還有一個形容詞 doomed 「注定失敗的」，可以敘述這種「死定了」、「出事了」的情況，例如：

A: Today is the deadline for my assignment, and there is no way I can make it. （今天就是我作業繳交的期限，我根本不可能完成。）

B: Yeah, you’re doomed.（沒錯，你死定了。）

「翻車啦！」英文怎麼說？

◎ roll over

小編同場加映，「車子翻覆」用英文說的話可以用 roll over 這個動詞片語，基本上意思就是車子翻了一圈變成上下顛倒的狀態，來看個例子吧：

The taxi driver drove too fast on the narrow road, so the car fell off the road and rolled over.（那個計程車司機在小路上開太快，所以車子摔下去還翻車了。）

那今天的分享就到這邊，這樣大家就知道「出事」跟「翻車」的英文要怎麼說了，用英文跟朋友分享時就不怕詞窮啦！

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