獲國際攝影金牌獎「昏霾」系列 台中港區藝術中心展出

台中市港區藝術中心掬月廳即日起到4月3日，推出「昏霾—楊士宏攝影展」，展出楊士宏的20件攝影作品，透過特殊的拍攝技法展現創作理念，以建物和霧霾呈現省思面。

港區藝術中心表示，這次楊士宏攝影展主題為「昏霾」，隱喻都市建設在現代社會象徵著地區或國家的繁榮，在進步與競爭的潮流下，建築物日漸高聳入雲，為了滿足工業時代人類不斷擴增的建設慾望，工廠快速林立於都市的周圍，當人類建築直上天際之時，卻赫然發現近代工業所製造的霧霾也緊隨其後、難以擺脫。

「昏霾」系列也多次得到國際攝影大獎，如GOLDEN TIGER PHOTO CIRCUIT (新加坡)的金牌獎、BUDAPEST INTERNATIONAL FOTO AWARDS(布達佩斯)建築類別金牌獎、號稱攝影界奧斯卡獎的International Photography Awards(美國)的銅牌獎等。

楊士宏表示，他高中得過氣胸，有開刀治療，雖然現在已經是治好，但肺部就比一般人還要敏感，所以當空氣不好的時候，也會馬上知道，他因此對霧霾等議題有濃厚的興趣。這個系列的取材全都是來自台灣，從台北、台中、高雄各地方都有，從知名的高雄八五大樓，到象山拍攝就是台北的景色，另外還有來自台中的七期，因為台中七期這幾年都被譽為是台中的高級住宅區，這地方的建築物每一棟都蓋的富麗堂皇，興建的過程會讓人覺得像是天空都被這被建築物給遮蔽了，但其實台中很適合人居住。因此以這方向為出發點來思考，全部的作品都是建築物跟霧霾來表現。