影／「歡迎光臨錫爾帕夏車站」 E-only出版計畫今發布

台灣電子書市場近年快速成長，疫情更帶動海外讀者數量與流量大增。聯經出版與 Readmoo 讀墨電子書於今天舉辦發布會，正式推出「歡迎光臨錫爾帕夏車站—2021多向文本小說協作計劃」，這是台灣首次結合 20 位小說家的多向文本小說協作計畫，並且採 E-only 電子書獨家發行的出版創新。

「歡迎光臨錫爾帕夏車站」是一本由 20 位小說家參與的集體創作，共同完成一部 4 萬字的中篇小說，從「錫爾帕夏車站」為核心開展的小說，20 位小說家的書寫不限技法風格，不限任何小說類型，也不限人稱、不限敘事觀點，自由切換。是一本小說家、編輯、讀者，都不知道會遇見什麼樣的人事物，發展成什麼樣子的小說。

構思這次多向文本小說協作計劃的聯合文學雜誌總編輯王聰威說，過去一年來，雖然出版了許多美好的小說，但小說讀者似乎憑空消失許多，面對這樣的景況，結合 20 位華文小說家、讀者與評論者，展開一次大型線上文學行動！

這部小說更以 E-only 方式，只出版電子書不另外發行紙本書，翻轉既有出版流程，由聯經數位出版團隊執行。對於這次出版內容的創新與出版形式的變革，聯經出版總編輯涂豐恩認為，目前出版業界還是習慣把電子書當成紙本書的延伸產物，但數位媒介其實提供不同的可能性，「歡迎光臨錫爾帕夏車站便是改變我們對書籍的定義與想像，聯經出版也將持續實踐內容的各種創新，未來我們所說的一「本」書，就不再只是從封面到封底這樣的範圍了。」

作為電子書獨家發行平台， Readmoo 讀墨電子書執行長龐文真表示，「歡迎光臨錫爾帕夏車站—2021多向文本小說協作計劃」上個月在 Readmoo 讀墨電子書開放預購，迅速搶佔 Readmoo 讀墨電子書二月份全館銷售 TOP2 ，在還沒有內容開始連載的情況下，銷售已突破千冊，更在電子書網路社團引起讀者熱議。多向文本的多線故事發展與逐步更新特色，藉由平台內容更新服務與EPUB電子書多向跳轉的功能，完整展現了多向文本的特色與閱讀樂趣。