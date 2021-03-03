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影／荒謬版新年斷捨離──如何整理髒亂的家呢？

聯合新聞網 / 希平方

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過完年，各位有沒有好好整理家裡呢？還是像小編一樣，過年時整個懶癌末期攤在家裡，各種雜物、垃圾也跟著一起過年。如果大家也覺得大掃除很麻煩的話，不妨看看這個影片，學學怎樣才能毫不費力地斷捨離吧！

看完後，有沒有覺得大掃除其實沒有想像中那麼難啊 XD？影片中提到了 mess「髒亂」這個字，不過這個字要怎麼用才好呢？今天就來和小編一起學習這個字的用法和相關片語吧！

mess 的常見搭配和相關片語

◎ clean up the mess

首先，想要表示「清理髒亂」的話就可以搭配 clean up，或者也可以用 clear up 喔，除了能表示清掃實際的髒亂，也能表示處理問題、麻煩，例如：

My mom commanded me to clean up the mess in my room.（我媽命令我打掃我的房間。）

Who's going to be the next managing director to clear up the financial mess?（誰會成為下一個總經理來整頓公司一團亂的財務？）

◎ in a mess

如果要表示處於「一坨亂、亂糟糟」的狀態的話，就可以用 in a mess，那除了用在環境很髒亂外，也可以表示處於困境、麻煩中，例如：

After a night of partying and drinking, Will's house was left in a mess.（一整夜飲酒狂歡後，Will 的房子變得一團亂。）

Unfortunately, our economy is in a mess now.（很不幸地，我們現在的經濟亂糟糟的。）

◎ make a mess

想要說「製造髒亂」的話，就可以用 make 這個動詞喔，舉個例子：

The hotel guests made a mess in the bathroom. I wonder what they have been doing all night long.（旅館旅客把浴室弄得一團亂。不知道他們整晚都在幹嘛。）

那我們也可以用 make a mess of (doing) something 來表示搞砸某件事情，例如：

For a long time, I made a mess of maintaining a healthy work-life balance.（我有很長一段時間無法好好維持工作和生活的平衡。）

Susanne always feels she’s made a real mess of her marriage, but, actually, no one is to blame for that.（Susanne 總是覺得她一手把婚姻搞砸了，但事實上這並非任何人的錯。）

◎ mess with something / someone

那 mess 除了當名詞外，也可以當動詞喔，我們可以用 mess with something 來表示「未經允許亂動、亂碰某物」，例如：

Please don’t mess with my private collections. You can never afford one of them even with your life savings.（別亂動我的私人收藏。即使用你一生的積蓄也買不起我任何一件收藏。）

那如果後面加上人的話，就可以表示「招惹、打擾某人」，例如：

That group of boys is dangerous. If I were you, I wouldn’t mess with them.（那群男孩非常危險。如果我是你，我不會招惹他們。）

◎ mess around

那我們也可以用 mess around 這個片語來表示「消磨時間、打混摸魚」，例如：

Stop messing around and get on with your book report, Adam!（別再混了，趕快寫你的讀書報告，Adam！）

It’s normal that people mess around a little at the office.（在辦公室混水摸魚是很正常的喔。）

延伸閱讀

1. 除了『messy』，各種『髒亂』英文這樣說！

2.【新年英文】還給生活一個舒適的空間！小訣竅教你如何『斷捨離』！

3.【生活英文】『濕氣重』、『壁癌』英文怎麼說？一起來看看這些生活小困擾的說法！

【更多學英文資源，詳見《希平方》】

斷捨離 婚姻

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