影／小孩子才看《鬼滅之刃》 大人都看《天竺鼠車車》！

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大家連假時有沒有遇到塞車啊？遇到塞車真的心很累呢！回來上班後，趕快來一部介紹天竺鼠車車的影片洗滌疲憊的心靈、輕鬆一下～

如果高速公路上都是可愛的天竺鼠車車，就不會那麼焦躁啦！那既然提到連假與交通，今天希平方就來教大家幾個馬路上的實用字彙，請大家一邊學習一邊跟著小編收收心！

連假馬路實用字彙！

◎ HOV lane

這裡的 HOV 為 high-occupancy vehicle 的簡稱，其中 occupancy 是「使用、佔用」的意思，因此 HOV lane 就是指「實施高乘載管制的道路」啦！例如：

To get on the HOV lanes, Wilson put a dummy in the backseat, wanting to fool the police.（為了開上高乘載管制路段，Wilson 放了個假人在後座，想騙過警察。）

◎ toll

常上國道的人一定都繳過過路費，所以這個字一定要會！toll 指的就是「過路費」，那麼舉一反三， toll road 就是「收費路段」啦！來看例句：

If you use the eTag service, you can have a 10 percent discount on tolls.（如果你有使用 eTag 服務，就可以享有過路費九折的優惠。）

You can travel the toll roads for free from midnight to 5 a.m.（晚上十二點到早上五點行經收費道路免過路費。）

◎ relief road

怕塞車就得避開主要幹道！relief 本身有「舒緩、紓解」的意思，所以 relief road 就是「替代道路」啦！例如：

Freeways will be clogged with holiday traffic. Therefore, the authorities suggest people take relief roads instead.（國定假日期間，國道容易堵塞。因此，當局建議民眾改走替代道路。）

◎ pull over

最後來幫大家補充個片語，pull over 指的是把車子「開到路邊」，也有警察「臨檢」的意思唷，因為臨檢時，警察會叫你把車子停在路邊。例如：

The bride asked the taxi driver to pull over and ran barefoot to her wedding ceremony.（那個新娘子叫計程車司機靠邊停，然後自己一路赤腳跑到結婚會場。）

David was pulled over to take a field sobriety test.（David 被酒測臨檢。）

以上這些馬路上常見的單字是不是都學會了呢？祝大家順利脫離車陣、快樂賦歸～

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