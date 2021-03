影／小孩子才看《鬼滅之刃》 大人都看《天竺鼠車車》！

(影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器,方能觀賞最佳內容)

大家連假時有沒有遇到塞車啊?遇到塞車真的心很累呢!回來上班後,趕快來一部介紹天竺鼠車車的影片洗滌疲憊的心靈、輕鬆一下~

如果高速公路上都是可愛的天竺鼠車車,就不會那麼焦躁啦!那既然提到連假與交通,今天希平方就來教大家幾個馬路上的實用字彙,請大家一邊學習一邊跟著小編收收心!

連假馬路實用字彙!

◎ HOV lane

這裡的 HOV 為 high-occupancy vehicle 的簡稱,其中 occupancy 是「使用、佔用」的意思,因此 HOV lane 就是指「實施高乘載管制的道路」啦!例如:

To get on the HOV lanes, Wilson put a dummy in the backseat, wanting to fool the police.(為了開上高乘載管制路段,Wilson 放了個假人在後座,想騙過警察。)

◎ toll

常上國道的人一定都繳過過路費,所以這個字一定要會!toll 指的就是「過路費」,那麼舉一反三, toll road 就是「收費路段」啦!來看例句:

If you use the eTag service, you can have a 10 percent discount on tolls.(如果你有使用 eTag 服務,就可以享有過路費九折的優惠。)

You can travel the toll roads for free from midnight to 5 a.m.(晚上十二點到早上五點行經收費道路免過路費。)

◎ relief road

怕塞車就得避開主要幹道!relief 本身有「舒緩、紓解」的意思,所以 relief road 就是「替代道路」啦!例如:

Freeways will be clogged with holiday traffic. Therefore, the authorities suggest people take relief roads instead.(國定假日期間,國道容易堵塞。因此,當局建議民眾改走替代道路。)

◎ pull over

最後來幫大家補充個片語,pull over 指的是把車子「開到路邊」,也有警察「臨檢」的意思唷,因為臨檢時,警察會叫你把車子停在路邊。例如:

The bride asked the taxi driver to pull over and ran barefoot to her wedding ceremony.(那個新娘子叫計程車司機靠邊停,然後自己一路赤腳跑到結婚會場。)

David was pulled over to take a field sobriety test.(David 被酒測臨檢。)

以上這些馬路上常見的單字是不是都學會了呢?祝大家順利脫離車陣、快樂賦歸~

