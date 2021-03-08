影／小孩子才看《鬼滅之刃》 大人都看《天竺鼠車車》！
（影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器，方能觀賞最佳內容）
大家連假時有沒有遇到塞車啊？遇到塞車真的心很累呢！回來上班後，趕快來一部介紹天竺鼠車車的影片洗滌疲憊的心靈、輕鬆一下～
如果高速公路上都是可愛的天竺鼠車車，就不會那麼焦躁啦！那既然提到連假與交通，今天希平方就來教大家幾個馬路上的實用字彙，請大家一邊學習一邊跟著小編收收心！
連假馬路實用字彙！
◎ HOV lane
這裡的 HOV 為 high-occupancy vehicle 的簡稱，其中 occupancy 是「使用、佔用」的意思，因此 HOV lane 就是指「實施高乘載管制的道路」啦！例如：
To get on the HOV lanes, Wilson put a dummy in the backseat, wanting to fool the police.（為了開上高乘載管制路段，Wilson 放了個假人在後座，想騙過警察。）
◎ toll
常上國道的人一定都繳過過路費，所以這個字一定要會！toll 指的就是「過路費」，那麼舉一反三， toll road 就是「收費路段」啦！來看例句：
If you use the eTag service, you can have a 10 percent discount on tolls.（如果你有使用 eTag 服務，就可以享有過路費九折的優惠。）
You can travel the toll roads for free from midnight to 5 a.m.（晚上十二點到早上五點行經收費道路免過路費。）
◎ relief road
怕塞車就得避開主要幹道！relief 本身有「舒緩、紓解」的意思，所以 relief road 就是「替代道路」啦！例如：
Freeways will be clogged with holiday traffic. Therefore, the authorities suggest people take relief roads instead.（國定假日期間，國道容易堵塞。因此，當局建議民眾改走替代道路。）
◎ pull over
最後來幫大家補充個片語，pull over 指的是把車子「開到路邊」，也有警察「臨檢」的意思唷，因為臨檢時，警察會叫你把車子停在路邊。例如：
The bride asked the taxi driver to pull over and ran barefoot to her wedding ceremony.（那個新娘子叫計程車司機靠邊停，然後自己一路赤腳跑到結婚會場。）
David was pulled over to take a field sobriety test.（David 被酒測臨檢。）
以上這些馬路上常見的單字是不是都學會了呢？祝大家順利脫離車陣、快樂賦歸～
延伸閱讀
1.【多益高分達人】我的老天鵝！因為『塞車』而『遲到』英文怎麼說？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言