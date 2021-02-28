大學博覽會詢問高 朝陽科大：唯一與航空公司合作飛行培訓

朝陽科技大學新成立「飛行與民航人員技術系」昨今兩天參加大學暨技職校院多元入學博覽會時，受到不少家長和學生的詢問，攤位前總擠滿了人。校長鄭道明今指出，朝陽科大航空學院設有航空機械系、飛行與民航人員技術系，也是除空軍官校外，全台唯一與航空公司合作提供專業飛行培訓的大學科系，目前也正積極籌設航空運務系。

他指出，除了目前現有的飛機操作實作機庫和操作區佔地有250坪，校方為了打造航空學院，還斥資新台幣5億元進行軟硬體的建設工作，新建航空大樓，將在5月落成啟用。

該校目前也已擁有UH-1H直升機、SVH-4訓練用直升機、Cessna-172定翼機兩架，可供學生訓練飛行設備操作。另還有兩架全動式六軸模擬飛行訓練器，並建置747-400及777-300ER基礎儀表模擬訓練儀等，飛航操作練習設備十分完整。

朝陽科大除了和長榮航空飛行學院、澳洲Airways Aviation及南伊利諾州大學簽訂訓練合作項目，亦與威翔航空、漢翔航空、亞洲航空、華信航空簽訂合作備忘錄，未來將與更多航太相關產業及研究機構建立夥伴關係，共同培育接軌國際之民航專業人才。

鄭道明說，為配合航太產業趨勢，朝陽科大致力國際化，不但連續4年進榜英國泰晤士高等教育全球最佳大學，更接連於多項國際化權威排名上表現傑出，包括榮登世界大學影響力排名301-400、亞太地區最佳大學排名300+、全球最佳年輕大學排名400+、亞洲地區最佳大學排名400+、全球新興經濟體大學排名401-500、全球電腦科學領域排名601-800、全球工程領域排名801-1000，展現卓越的學術研究及社會影響力，並延攬奧地利、匈牙利、以色列、南俄羅斯、英國、美國、加拿大、澳大利亞等10餘國之優秀師資，讓學子更具國際競爭力。