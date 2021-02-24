每天忙工作又忙小孩 哪還擠得出時間？—五個善用碎片時間的小祕訣

我們有的是時間！只是超級零碎—五個善用碎片時間的小祕訣

常有人問我：「每天忙工作又忙小孩，哪裡還擠得出時間呢？」

我們通常認為「能夠有意義運用的時間」至少得有半小時，才算完整；想要真正做點事，肯定得超過三小時。但是有了孩子之後，還要上班工作，如果你仍舊期待「一天有整整三個小時」來做想做的事，我想許多過來人都會搖搖頭對你說：「不可能！」光是打點全家人的食衣住行、上學放學安親補習，就已經不夠用了，再加上工作、通勤、照料自己的基本生活，還得兼顧婚姻和社交互動⋯⋯怎麼看，都不可能擠出完整的三小時。

首先，我們要改變的是「對時間的看法」。自從我當了母親，時間單位從三小時變成了十五分鐘。我們沒有那麼多個「三小時」，卻有很多瑣碎的時間。這裡十五分鐘，那裡三十分鐘，一天或一週累積下來，也很可觀呢！

接下來與大家分享我的五個善用時間小祕訣，用這種方式執行，一週內你就能感受到差異唷！

祕訣一 確認實況

我輔導過不少想要在家創業的爸媽，常見的第一個困難就是「沒有時間」。我通常會請他們回去記錄一週的真實行事曆（以半個小時為單位），看看他們的時間都用來做了哪些事。一個星期後再次碰面，十位有九位都會告訴我：「原來我『沒有一定要幹嘛』的時間，居然有這麼多啊！」

每個人和每個家庭的狀況都不同，「實況確認」（Reality Check）是非常重要的第一步。家裡有幾個小孩？ 年紀多大？ 有沒有親友支援？ 這些都會影響到爸媽能擠出多少時間留給自己。

有些人記錄了一整週，發現自己根本連好好吃頓飯的時間都沒有，特別是家中有新生兒的父母親，想要連續的睡眠都是個問題。這時，我會建議他們調整「生命順序」，在孩子出生的前三個月甚至頭一年，需要照顧者投入很多的心力與時間，千萬別把人生最值得珍惜的時光，弄得充滿壓力。

在那幾個月中，將所有能運用的時間都拿來補眠，就是很明智的做法。然而當孩子的作息穩定了，甚至上了幼兒園或小學，代表大人的時間也跟著穩定了，就該好好檢視，自己是否有妥善運用時間。

很多人明確檢視之後都發現，其實自己能夠運用的時間，比想像的多很多。甚至有些人一週之內「沒一定要做什麼事」的時間，超過十個小時！ 將這些時段用特別的顏色標注出來，例如上下班通勤、A點到B點之間的步行、孩子睡著後⋯⋯ 這些就是你能運用的分分秒秒。

當我們抱怨著時間不夠用的時候，時間可能也在抱怨我們怎麼不好好運用它們呢！先放下「沒時間」的想法，才能開始練習怎麼運用它。

祕訣二 「有意識」的使用碎片時間

第二個重要的觀念是，我們並不需要用不完的時間，而需要「有意識」的使用我們所擁有的碎片時間。

我們總是無意識的浪費掉太多寶貴時光。以我來說，我發現自己無意識滑手機的碎片時間特別多，所以從今年初開始，刻意戒除「一有時間就拿起手機」的習慣，也堅持「手機絕對不進臥房」。到現在已經半年了，實驗結果就是，我多看了好幾本書，睡眠品質也變好了。

另外，我原本一坐上地鐵就是滑手機，現在也刻意要求自己「搭車就是閱讀時間」，我在隨身包包裡放一本書，每當我想要拿起手機的時候，腦袋自動就會運作，下達「拿起書」的指令，一段時間之後，我就習慣一上地鐵便拿起書來看。

也就是說，給瑣碎時間很明確的「重新編程」，讓自己有意識的去做某件事，這樣就不會一晃眼，半小時就過了。

妥善運用時間，並不代表一刻都不能休息，而是有意識的在過生活。例如，身體該休息的時候，就別滑手機，好好睡個覺；腦袋該休息的時候，就別一直想著工作，去做一些自己喜歡的事；心靈該充電的時候，就關掉殺時間的連續劇，聽一段好的音頻，或看一本好書。

祕訣三 「順便」可以做很多事

千萬別小看「順便」的力量，五分鐘也能做很多事！ 當習慣有意識使用時間之後，也就更容易「順便」把事情辦好。今天需要去郵局一趟，就想想郵局隔壁有超市，要不要順便到郵局隔壁的超市採購需要的東西？ 到郵局的路上會經過哪些地方，能不能順便辦哪些事？

在家裡也一樣，要走去洗衣機拿洗好的衣服，沿路收拾雜物玩具，甚至拿張除塵紙順手擦擦。上完洗手間，順便擦拭洗手槽和整理一下用品，這樣家裡隨時能維持七成整潔，不需要到了週末才花上三小時大掃除。

這些看起來都是很小的事，但累積起來，總會變成「沒時間」處理的大麻煩，無形間給我們造成許多壓力。所以，五分鐘內順手能做的事絕對不拖延，這是快速將待辦事項打勾勾的方法，也能空出更多完整的時間，來執行更需要投入的事。

祕訣四 最有效的「番茄鐘工作法」

最後，就是運用「番茄鐘工作法」（Pomodoro Technique）。這個奇妙的名字來自於番茄的義大利文，因為提出這個方法的法蘭西斯科．西里洛（Francesco Cirillo）用的就是長得像番茄的計時器。

如果你在做某件事（例如看書或寫文章）時，只要手機一有訊息進來，便停下來回訊息，或是看到桌面很亂就放下手邊的工作去收拾，結果時間過去，原本想做的事卻沒做完，番茄鐘工作法將是助你運用碎片時間的妙招。

首先，為自己設定一個具體的任務，例如「上網搜尋繪圖課程相關資訊」，接著將計時器設定二十五分鐘，這段時間內拒絕所有干擾，專心執行這個任務，時間到了之後做別的事，或不做任何事，完全休息五分鐘。如果這個任務需要超過二十五分鐘的時間，那就再進行一次番茄鐘循環。一次最多不超過四次番茄鐘，也就是兩個小時，然後接一個長一點的休息。

我很喜歡這個方法，實際運作後發現很實用。對身邊有孩子的爸媽來說，想要半小時以上不被打斷是很困難的，二十五分鐘比較有可能。

我自己非常喜歡畫畫，每次一進畫室就會進入忘我的「心流」狀態，最少畫兩個小時，但我發現，中間如果有三、 四的小休息，拿杯咖啡、與老師聊聊、上個洗手間，接下來會畫得更順利。

當讓我分心的事情出現，例如手機的訊息通知，或是突然想到該打電話給誰，我就告訴自己「這個番茄鐘結束之後再來處理」，便能有效利用這二十五分鐘，完整完成一個小任務，在休息的五分鐘內，也能夠完成突然想到的事情。

這還有另一個好處—我會很期待下一個二十五分鐘，甚至已經規劃好要完成的小任務，不知不覺的持續前進！

隱藏版祕訣 保持好心情

在這四個祕訣外，我要提醒大家，別忘了「先」照顧好自己。

別為了達成很多任務，而犧牲了基本的睡眠與飲食，甚至是夫妻相處的時間。保持心情的正面穩定，是善用時間的隱藏版祕訣。

如果心情很糟糕，就會想要找人抱怨或暴飲暴食，甚至將寶貴的時間浪費在爭執與生悶氣上頭。「壞情緒」絕對是時間的最大殺手！ 而很多的壞情緒，其實都來自於沒能睡飽吃好，或關係上的缺乏溝通。

圖／天下文化提供

我或許沒辦法每天都連續睡滿八小時，但盡量都在晚上十一點多就寢，這對隔天的精神與心情大有裨益。而每晚十點過後，先生和我一定放下手邊的事，專心和彼此相處，之後在同一時間就寢，這對兩人的幸福感也非常有幫助。

身為上班族爸媽，忙碌是必然的，但我們絕非完全沒有時間，只是擁有的時間十分零碎。如果照著本章的五個祕訣試試看，一定可以在忙碌的日常中擠出不少碎片時間，問題是—當我們找到碎片時間，通常會如何運用呢？

怎麼運用這些碎片時間，決定了我們每日只能繞著工作家庭轉，還是能夠為自己與未來做些努力。

point： → 先放下「沒時間」的想法，才能開始練習怎麼運用它。 → 為瑣碎時間「重新編程」，讓腦袋有意識的去做某件事。 → 生活中順手就能完成的小事，不需要等到有完整時間才來處理。 → 讓你分心的事情出現時，就提醒自己「這個番茄鐘結束後再處理」！ → 「壞情緒」絕對是時間的最大殺手！保持好心情對善用時間很有幫助。 → 我們沒有那麼多個「三小時」，卻有很多「十五分鐘」、「半小時」，累積起來也很可觀！

《本文出自天下文化出版《爸媽不瞎忙》，作者／凱若（Carol Chen），未經同意禁止轉載。》