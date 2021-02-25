【生活英文】計畫永遠趕不上變化！延期、延誤、拖延症英文怎麼說？

最近因為疫情的關係，學校都紛紛「延後」開學，大家寒假作業是不是也都「延遲」了好幾天才終於寫完呢？偷偷說，小編以前也是，只要放假就非常愛「拖延」，連上課有時候都會不小心「遲到」呢！所以今天小編就要來教大家，各種跟「延後」有關的單字要怎麼說！

跟「延後」有關的單字

◎ delay

第一個就要先來介紹大家最常見，也是最萬用的單字啦！相信大家應該都對這個字不陌生。只要是因為任何原因而造成計畫延後或情況不如預期發生時，我們都可以用 delay 來表示。

這個字當動詞的時候是「（使）延誤；（使）延期；（使）延遲」

My flight to Japan was delayed by four hours because of bad weather conditions.（由於惡劣的天氣環境，我要飛往日本的班機被延誤了四小時。）

I tried to explain to my boss that I was delayed by heavy traffic this morning; however, he said it was just an excuse.（我試著跟老闆解釋我今天早上被繁忙的交通耽擱了；然而，他說這只是一個藉口。）

而當名詞的時候則是「延誤，延期，延遲」

The authorities concerned need to be aware of the issue of environmental protection and tackle it without delay.（有關當局要意識到環境保護的議題並立即採取行動。）

◎ postpone

這個字是動詞「延後，延期」，其實字首 post- 本身就有「之後、後來」的含意，通常指某個事件或計畫的時間、日期被往後延。

The Taiwanese band Mayday postponed their concert after the coronavirus outbreak.（在新冠病毒爆發後，台灣的樂團五月天延期了他們的演唱會。）

◎ put off

這個片語跟 postpone 的意思非常接近，代表「延後；延遲」，但通常 put off 還多了一個「拖延」的意味在，代表某人是因為不想做而選擇把事情延後。

Your illness is gradually becoming severe; you can’t put off going to the hospital anymore!（你的疾病已經逐漸變得嚴重，你不能再拖延不去醫院了！）

還有一個很常見的諺語也是用這個詞喔！

Never put off till tomorrow what you can do today.（今日事，今日畢。）

◎ sit on

這個字也有「拖延，延遲」的意思，雖然字面上可以直接翻譯成「坐在...上」，但其實就是表示「將某事擺在最後面、刻意延遲處理」

The police have been sitting on my case for months, and they still haven’t caught the thief who broke into my house.（警察已經把我的案件擱置好幾個月了，他們到現在都還沒抓到闖進我家的小偷。）

◎ procrastinate

procrastinate 是「拖延，耽擱」的意思，通常用來指人在無聊或不愉悅的情況下，一再的延遲某件應該被完成的事。而這個字的名詞 procrastination 就是我們常聽到的「拖延症」啦！

You have got to get rid of the habit of procrastinating if you want to become a successful businessman.（如果你想成為一名成功的商人，就必須戒掉拖延的習慣。）

這樣大家都知道這幾個單字怎麼使用了嗎？

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