【生活英文】英語系國家手勢也通用 我們來「打勾勾」英文怎麼說？

大家小時候跟別人約定時，會不會跟對方「打勾勾、蓋印章」呢？真的是好天真浪漫的年代呀 XD 而這個手勢在英語系國家也通用唷。讓我們一起來學學怎麼說吧！

這些手勢超實用！

◎ make a pinky promise

很久以前小編曾經介紹過，小拇指的英文除了叫 little finger 之外，也可以叫做 pinky。而打勾勾時我們用的就是小指，所以英文就叫做 make a pinky promise，很可愛吧！來看個例子：

We’ve made a pinky promise. You can’t go back on your word!（我們打勾勾了。你不可以反悔喔！）

◎ thumbs up / down

這兩組大家應該都很熟悉吧！thumbs up 和 thumbs down 分別是指「讚」和「倒讚」的手勢。若搭配動詞，give the thumbs up / down 就引申為「贊成 / 反對某人或某事」。分別看個例句：

Our boss finally gave the thumbs up to the proposal , so we don’t need to start over.（我們老闆最終同意了這個提案，這樣一來我們就不用重做了。）

The bank gave the thumbs down to Jake’s loan, so he turned to the local loan shark in desperation.（Jake 因為銀行那邊的貸款下不來，所以情急之下只好尋求附近的地下錢莊。）

還有一個片語也很實用。當你想說事物超棒、無敵棒時，可以說 Two thumbs up. 換句話說，就是一個讚已經不夠用了啦～例如：

A: How was the movie?（那部電影好看嗎？）

B: Two thumbs up! Best movie of the year.（超讚！今年最棒的電影。）

◎ thumb a ride

如果你今天是在大馬路旁豎起拇指比讚的話，就是要「搭便車」的意思。而 thumb 也可以用 hitch 這個動詞替代唷。來看個例子：

Amelia’s car broke down on the highway. She has no choice but to thumb a ride, hoping someone will pick her up.（Amelia 的車子在高速公路上拋錨了。她只好豎起拇指要求搭便車，希望有人會載她一程。）

◎ cross one’s fingers

這個也是個常見的手勢唷！cross one’s fingers 是指把食指和中指交叉，有「祈求好運、順利」的意思唷！例如：

Let’s just cross our fingers and hope the pandemic will be over soon!（讓我們祈禱疫情會趕快結束吧！）

在對話中，也常聽到人家說 keep one’s fingers crossed 或者 fingers crossed。來看一組對話吧：

A: I’m going to have a job interview later. I'm seriously nervous!（我等等要面試工作。我快緊張死啦！）

B: Don’t sweat it. I’ll keep my fingers crossed for you.（別擔心。我會替你祈求好運的。）

◎ snap one’s fingers

snap 這個字本身就有「啪地」折斷或移動的意思，所以取這個聲音，snap one’s fingers 就是「彈手指」的意思啦。例如：

Jenny snapped her fingers and danced to the rhythm.（Jenny 邊彈手指邊跟著節奏跳舞。）

想不到手勢也有這麼多學問吧！記得常回希平方，學習更多日常生活中的英文唷！

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