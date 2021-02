【生活英文】英語系國家手勢也通用 我們來「打勾勾」英文怎麼說？

大家小時候跟別人約定時,會不會跟對方「打勾勾、蓋印章」呢?真的是好天真浪漫的年代呀 XD 而這個手勢在英語系國家也通用唷。讓我們一起來學學怎麼說吧!

這些手勢超實用!

◎ make a pinky promise

很久以前小編曾經介紹過,小拇指的英文除了叫 little finger 之外,也可以叫做 pinky。而打勾勾時我們用的就是小指,所以英文就叫做 make a pinky promise,很可愛吧!來看個例子:

We’ve made a pinky promise. You can’t go back on your word!(我們打勾勾了。你不可以反悔喔!)

◎ thumbs up / down

這兩組大家應該都很熟悉吧!thumbs up 和 thumbs down 分別是指「讚」和「倒讚」的手勢。若搭配動詞,give the thumbs up / down 就引申為「贊成 / 反對某人或某事」。分別看個例句:

Our boss finally gave the thumbs up to the proposal , so we don’t need to start over.(我們老闆最終同意了這個提案,這樣一來我們就不用重做了。)

The bank gave the thumbs down to Jake’s loan, so he turned to the local loan shark in desperation.(Jake 因為銀行那邊的貸款下不來,所以情急之下只好尋求附近的地下錢莊。)

還有一個片語也很實用。當你想說事物超棒、無敵棒時,可以說 Two thumbs up. 換句話說,就是一個讚已經不夠用了啦~例如:

A: How was the movie?(那部電影好看嗎?)

B: Two thumbs up! Best movie of the year.(超讚!今年最棒的電影。)

◎ thumb a ride

如果你今天是在大馬路旁豎起拇指比讚的話,就是要「搭便車」的意思。而 thumb 也可以用 hitch 這個動詞替代唷。來看個例子:

Amelia’s car broke down on the highway. She has no choice but to thumb a ride, hoping someone will pick her up.(Amelia 的車子在高速公路上拋錨了。她只好豎起拇指要求搭便車,希望有人會載她一程。)

◎ cross one’s fingers

這個也是個常見的手勢唷!cross one’s fingers 是指把食指和中指交叉,有「祈求好運、順利」的意思唷!例如:

Let’s just cross our fingers and hope the pandemic will be over soon!(讓我們祈禱疫情會趕快結束吧!)

在對話中,也常聽到人家說 keep one’s fingers crossed 或者 fingers crossed。來看一組對話吧:

A: I’m going to have a job interview later. I'm seriously nervous!(我等等要面試工作。我快緊張死啦!)

B: Don’t sweat it. I’ll keep my fingers crossed for you.(別擔心。我會替你祈求好運的。)

◎ snap one’s fingers

snap 這個字本身就有「啪地」折斷或移動的意思,所以取這個聲音,snap one’s fingers 就是「彈手指」的意思啦。例如:

Jenny snapped her fingers and danced to the rhythm.(Jenny 邊彈手指邊跟著節奏跳舞。)

想不到手勢也有這麼多學問吧!記得常回希平方,學習更多日常生活中的英文唷!

