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「侏羅紀公園」重現大吉國中 逾2百種化石模型標本展出

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
「發覺地球的秘密-化石與生物演化巡迴展」，在嘉義縣大吉國中登場。圖／大吉國中提供
「發覺地球的秘密-化石與生物演化巡迴展」，在嘉義縣大吉國中登場。圖／大吉國中提供

高國中小開學了！由教育部、科技部與嘉義縣政府指導，中山大學海洋科學系協助，嘉義縣國教輔導團自然學習領域輔導小組設計的「發覺地球的秘密-化石與生物演化巡迴展」，在嘉義縣大吉國中登場，讓學生從知識面與電影「侏羅紀公園」結合，了解動畫「冰原歷險記」遺跡，真實出現在眼前，豐富學生校園生活。

展出內容包括相關書籍資訊，還有展版說明，一共展出超過200種的化石與模型標本：三葉蟲化石、貝類化石、極棘皮動物化石、菊石化石、恐龍蛋化石、魚類化石、昆蟲化石、牙齒化石、生痕化石等。

學生最有興趣的琥珀化石，就是植物分泌的汁液。琥珀，在形成的過程中包裹著各式各樣的生物，經歷千萬分之一的機率，然後挖掘出來，成為琥珀化石，被科學家們稱為「時光膠囊」。

校長邵冰瑩說，化石是幾百萬年前植物、動物遺留在地球的遺骸或遺跡，也就是地球上的生命記錄，人類在地球上生存只有短短的11700年左右，透過化石能夠逐步揭開生物演化的面紗，學生能夠真正閱讀地球生命軌跡，認識家園，也更珍惜地球。

化石展包含動態闖關遊戲，讓孩子靜態看展，也有互動式科技問答與趣味闖關，親手觸摸化石，讓知識不再是冷冰冰學習﹔邀請附近的國小學生一起看展，共享科學的樂趣，藉此讓國中小課程接軌，增加國中小對話。

設計教師研習，利用石膏翻模製造化石模型，促進教師專業成長，激發創新教學。最重要的是，讓更多人了解與我們共同生活、記錄生活的化石寶物。讓師生們眼睛亮出知識的火花，期待這次充滿藝文、科學、驚奇的學習歷程，化石展特別感謝林園高中老師楊慶鴻，耗盡30年蒐集整理，大力推展教學活動，帶領師生跨進化石殿堂，一起愛惜萬年留存下來的化石。

「發覺地球的秘密-化石與生物演化巡迴展」，在嘉義縣大吉國中登場。圖／大吉國中提供
「發覺地球的秘密-化石與生物演化巡迴展」，在嘉義縣大吉國中登場。圖／大吉國中提供
「發覺地球的秘密-化石與生物演化巡迴展」，在嘉義縣大吉國中登場。圖／大吉國中提供
「發覺地球的秘密-化石與生物演化巡迴展」，在嘉義縣大吉國中登場。圖／大吉國中提供
「發覺地球的秘密-化石與生物演化巡迴展」，在嘉義縣大吉國中登場。圖／大吉國中提供
「發覺地球的秘密-化石與生物演化巡迴展」，在嘉義縣大吉國中登場。圖／大吉國中提供
「發覺地球的秘密-化石與生物演化巡迴展」，在嘉義縣大吉國中登場。圖／大吉國中提供
「發覺地球的秘密-化石與生物演化巡迴展」，在嘉義縣大吉國中登場。圖／大吉國中提供

化石 嘉義

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