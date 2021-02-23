「侏羅紀公園」重現大吉國中 逾2百種化石模型標本展出

高國中小開學了！由教育部、科技部與嘉義縣政府指導，中山大學海洋科學系協助，嘉義縣國教輔導團自然學習領域輔導小組設計的「發覺地球的秘密-化石與生物演化巡迴展」，在嘉義縣大吉國中登場，讓學生從知識面與電影「侏羅紀公園」結合，了解動畫「冰原歷險記」遺跡，真實出現在眼前，豐富學生校園生活。

展出內容包括相關書籍資訊，還有展版說明，一共展出超過200種的化石與模型標本：三葉蟲化石、貝類化石、極棘皮動物化石、菊石化石、恐龍蛋化石、魚類化石、昆蟲化石、牙齒化石、生痕化石等。

學生最有興趣的琥珀化石，就是植物分泌的汁液。琥珀，在形成的過程中包裹著各式各樣的生物，經歷千萬分之一的機率，然後挖掘出來，成為琥珀化石，被科學家們稱為「時光膠囊」。

校長邵冰瑩說，化石是幾百萬年前植物、動物遺留在地球的遺骸或遺跡，也就是地球上的生命記錄，人類在地球上生存只有短短的11700年左右，透過化石能夠逐步揭開生物演化的面紗，學生能夠真正閱讀地球生命軌跡，認識家園，也更珍惜地球。

化石展包含動態闖關遊戲，讓孩子靜態看展，也有互動式科技問答與趣味闖關，親手觸摸化石，讓知識不再是冷冰冰學習﹔邀請附近的國小學生一起看展，共享科學的樂趣，藉此讓國中小課程接軌，增加國中小對話。