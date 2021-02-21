【那些課本沒教的英文】You have no filter. 其實跟「濾鏡」沒有關係？！

嗨，各位，今天【那些課本沒教的英文】要跟大家討論一句老師沒教過的英文：You have no filter. 前幾天小編在某篇文章看到這句話之後，胡亂猜測了幾個意思，請大家幫幫小編，在以下圖片中選出正確的意思吧！

You have no filter. 到底是什麼意思？

大家覺得答案是什麼呢？要公布解答囉！答案就是 B：你講話口無遮攔。竟然跟拍照濾鏡無關耶！是不是很神奇呢？就讓小編娓娓道來為什麼是這個意思吧。

我們先認識一下 filter 這個單字，它有「過濾、過濾器」的意思，例如家裡會有的「濾水器」英文就叫做 water filter。除此之外，隨著社群媒體的興盛，filter 也可以指拍照軟體中的「濾鏡」，切換不同濾鏡拍照，就會呈現不同的效果，通常都可以讓畫面更好看。

所以 You have no filter. 這句話我們可以從單字的這兩個意思解讀，字面上的意思是：「你沒有過濾、你沒有過濾器」或是「你沒有濾鏡」，所以說別人「講話不過濾」、「講話不帶濾鏡」，其實就是要說「講話口無遮攔」。have no filter 這個片語在 英英字典 中的解釋是：to say whatever you think（想到什麼講什麼），通常運用這個片語形容別人時都帶有點負面的意思，用來形容別人「說話太過心直口快」，甚至到「口無遮攔」的地步。

如果有人講話太直而傷到別人，你和他就有可能有這樣的對話：

A: I have no filter. I am honest, and I don’t lie.（我講話心直口快。我就是誠實，不說假話。）

B: But you have to consider others’ feelings. What you said just hurt her feelings.（但你得考慮別人的感受。你講的話就是讓她受傷了。）

也會用來形容別人講話不經修飾：

Linda has no filter. She just blurts out the first thing that comes into her head.（Linda 講話口無遮攔。她腦袋想到什麼就會直接脫口而出。）

試穿衣服時，問另一半自己穿這件衣服好不好看，對方卻直接說很醜的時候，你可能會這樣跟他吵架：

A: Babe, how do I look in this yellow dress? Don’t you think it’s cute?（寶貝，我穿這件黃色的洋裝怎麼樣？你不覺得很可愛嗎？）

B: You look like a big, round lemon. It’s ugly.（妳看起來像一顆又大又圓的檸檬。很醜。）

A: What? You really have no filter at all. I'm never gonna go shopping with you again.（你說什麼？你真的講話口無遮攔耶。我再也不要跟你一起逛街了。）

「拍照沒用濾鏡」該怎麼說？

看到這邊，大家可能會想說，那如果真的要表達「我這張照片這麼美是因為我本人天（ㄊㄡ）生（ㄊㄡ）麗（ㄒㄧㄡ）質（ㄊㄨˊ），『才沒有開濾鏡』」，英文該怎麼說呢？可以用這句話：

I didn’t use any filter.（我沒有用任何濾鏡。）

和朋友討論某張漂亮的照片時可能會有這樣的對話：

A: Wow. This photo is so beautiful. What filter did you use?（哇。這張照片太美了吧。你是用哪個濾鏡呀？）

B: I didn’t use any filter. It's just the nice weather and the lighting. Also, this place is so beautiful; it's like a wonderland.（我沒用任何濾鏡耶。就是天氣太好了，而且陽光普照。而且這個地方真的超美；就像仙境一樣。）

最後，小編再多教一個流行用語，如果你滑 IG 看到某張很美的照片有 hashtag 標註：#nofilter，意思就是「沒套濾鏡」，通常是用在漂亮的風景照或自拍照，表示美到不需要套濾鏡啦。以後滑 IG 的時候可以留意一下喔。

今天介紹了各種 filter 的用法，你都學會了嗎？我們不但認識了 filter 這個單字的不同意思：過濾、濾鏡，也學會 You have no filter. 其實是在說別人「說話口無遮攔」！那如果真的要表達自己拍照沒用濾鏡，就可以說：I didn’t use any filter.

恭喜大家在愉悅的週五輕鬆學會了許多實用單字和句子，英文又更進一步了。假日好好放鬆一下吧！【那些課本沒教的英文】我們下回見囉！

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