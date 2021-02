【那些課本沒教的英文】You have no filter. 其實跟「濾鏡」沒有關係？！

嗨,各位,今天【那些課本沒教的英文】要跟大家討論一句老師沒教過的英文:You have no filter. 前幾天小編在某篇文章看到這句話之後,胡亂猜測了幾個意思,請大家幫幫小編,在以下圖片中選出正確的意思吧!

You have no filter. 到底是什麼意思?

大家覺得答案是什麼呢?要公布解答囉!答案就是 B:你講話口無遮攔。竟然跟拍照濾鏡無關耶!是不是很神奇呢?就讓小編娓娓道來為什麼是這個意思吧。

我們先認識一下 filter 這個單字,它有「過濾、過濾器」的意思,例如家裡會有的「濾水器」英文就叫做 water filter。除此之外,隨著社群媒體的興盛,filter 也可以指拍照軟體中的「濾鏡」,切換不同濾鏡拍照,就會呈現不同的效果,通常都可以讓畫面更好看。

所以 You have no filter. 這句話我們可以從單字的這兩個意思解讀,字面上的意思是:「你沒有過濾、你沒有過濾器」或是「你沒有濾鏡」,所以說別人「講話不過濾」、「講話不帶濾鏡」,其實就是要說「講話口無遮攔」。have no filter 這個片語在 英英字典 中的解釋是:to say whatever you think(想到什麼講什麼),通常運用這個片語形容別人時都帶有點負面的意思,用來形容別人「說話太過心直口快」,甚至到「口無遮攔」的地步。

如果有人講話太直而傷到別人,你和他就有可能有這樣的對話:

A: I have no filter. I am honest, and I don’t lie.(我講話心直口快。我就是誠實,不說假話。)

B: But you have to consider others’ feelings. What you said just hurt her feelings.(但你得考慮別人的感受。你講的話就是讓她受傷了。)

也會用來形容別人講話不經修飾:

Linda has no filter. She just blurts out the first thing that comes into her head.(Linda 講話口無遮攔。她腦袋想到什麼就會直接脫口而出。)

試穿衣服時,問另一半自己穿這件衣服好不好看,對方卻直接說很醜的時候,你可能會這樣跟他吵架:

A: Babe, how do I look in this yellow dress? Don’t you think it’s cute?(寶貝,我穿這件黃色的洋裝怎麼樣?你不覺得很可愛嗎?)

B: You look like a big, round lemon. It’s ugly.(妳看起來像一顆又大又圓的檸檬。很醜。)

A: What? You really have no filter at all. I'm never gonna go shopping with you again.(你說什麼?你真的講話口無遮攔耶。我再也不要跟你一起逛街了。)

「拍照沒用濾鏡」該怎麼說?

看到這邊,大家可能會想說,那如果真的要表達「我這張照片這麼美是因為我本人天(ㄊㄡ)生(ㄊㄡ)麗(ㄒㄧㄡ)質(ㄊㄨˊ),『才沒有開濾鏡』」,英文該怎麼說呢?可以用這句話:

I didn’t use any filter.(我沒有用任何濾鏡。)

和朋友討論某張漂亮的照片時可能會有這樣的對話:

A: Wow. This photo is so beautiful. What filter did you use?(哇。這張照片太美了吧。你是用哪個濾鏡呀?)

B: I didn’t use any filter. It's just the nice weather and the lighting. Also, this place is so beautiful; it's like a wonderland.(我沒用任何濾鏡耶。就是天氣太好了,而且陽光普照。而且這個地方真的超美;就像仙境一樣。)

最後,小編再多教一個流行用語,如果你滑 IG 看到某張很美的照片有 hashtag 標註:#nofilter,意思就是「沒套濾鏡」,通常是用在漂亮的風景照或自拍照,表示美到不需要套濾鏡啦。以後滑 IG 的時候可以留意一下喔。

今天介紹了各種 filter 的用法,你都學會了嗎?我們不但認識了 filter 這個單字的不同意思:過濾、濾鏡,也學會 You have no filter. 其實是在說別人「說話口無遮攔」!那如果真的要表達自己拍照沒用濾鏡,就可以說:I didn’t use any filter.

恭喜大家在愉悅的週五輕鬆學會了許多實用單字和句子,英文又更進一步了。假日好好放鬆一下吧!【那些課本沒教的英文】我們下回見囉!

