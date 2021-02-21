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【那些課本沒教的英文】「old but gold」 是什麼意思呢？

聯合新聞網 / 希平方

今天要來和大家分享一個片語 old but gold！大家有聽過嗎？沒聽過的話也大概可以從字面約略猜出一點點意思，到底「年老但像黃金」會用來指什麼呢？一起往下看吧！

old but gold 的意思

這個流行語 old but old 字面上翻譯是「年老但是像黃金」，實際上就是要說某件事情、某個東西「雖年代久遠依然不退流行、雖年代久遠依然是經典、經典不敗」等等意思。有什麼東西對你來說是 old but gold 呢？

來舉個例子好了，像是披頭四樂團（The Beatles）、皇后樂團（Queen）在許多人心中是永遠的經典，歌曲也依然流傳至今，就可以用 old but gold 形容：

The Beatles is old but gold.（披頭四樂團雖然年代遠，依然是經典。）

Queen’s songs are old but gold. Among all their songs, I love Bohemian Rhapsody the most.（皇后樂團的歌真的是經典不敗。在所有歌曲中，我最喜歡〈波西米亞狂想曲〉。）

經典不退流行的電影也可以用這個片語來形容，像是《鐵達尼號》不管看幾次還是讓人老淚縱橫啊，你可以跟還沒看過的朋友這樣介紹：

The movie Titanic is old but gold; it is a timeless classic which is based on the accounts of the sinking of the Titanic.（《鐵達尼號》這部電影雖年代久遠卻是經典；它是一部永恆經典，故事是由鐵達尼號沈船事件所改編。）

或是某個笑話從十年前就開始流傳，但現在聽到還是覺得超好笑，就可以用這個片語囉：

This joke’s old but gold. Although I’ve heard it many times, I still can’t help but fall down laughing every time I hear it.（這個笑話很經典耶。雖然我聽超多次了，但我每次聽到還是會忍不住笑倒在地。）

或者也能用來形容網路上歷久不衰的經典哏圖：

Bad Luck Brian memes are old but gold! I can’t get enough of them.（超衰布萊恩的哏圖真的很經典！看幾張都不過癮。）

意思相近的片語 oldie but goodie

接下來再跟大家介紹一個意思超像的片語：oldie but goodie，和 old but gold 不太一樣的地方是，old but gold 是當作形容詞使用，oldie but goodie 是當作名詞使用喔，所以記得，如果形容的事物是單數，前面要加上 a、an、the 等冠詞，如果是複數，記得字尾要加上 s 喔。

我們來看看麥克米倫字典對這個片語的定義：something that has been around for a long time but is still worthwhile「某件事物已經存在很久的一段時間了，但依然非常有價值」。

我們可以用這個詞來形容經典的作品：

Pride and Prejudice is an oldie but goodie which has been adapted into many versions of films and TV series.（《傲慢與偏見》雖年代較久，卻是經典，已經被多次改編成電影和電視劇了。）

Have you ever read George Orwell's Nineteen Eighty-Four? It’s an oldie but goodie.（你有讀過喬治歐威爾的《1984》嗎？那是一本年代較久的經典之作。）

或也可以形容經典的歌曲：

Want to listen to some songs of the 1980s? They are oldies but goodies.（你想要聽一些 1980 年代的歌曲嗎？都很經典。）

想要形容經典的遊戲也可以這麼說：

The game Diablo 2 is an oldie but goodie. You really should check it out some time.（《暗黑破壞神 II》這遊戲雖然有點久了，但是非常經典。你真的應該之後玩玩看。）

看完這麼多例句，你掌握這兩個片語的用法了嗎？old but gold 和 oldie but goodie 都可以用來形容「年代雖久遠卻是經典」的事物喔！還有什麼東西你也覺得是 old but gold 呢？在下面留言讓我們知道吧！

這些英文用法，你都學過嗎？

1.【那些課本沒教的英文】It never gets old. 是什麼意思？

2.【那些課本沒教的英文】這件衣服我無法『駕馭』，英文怎麼說？

【那些課本沒教的英文】系列專欄

那些課本沒教的英文

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樂團 鐵達尼號 電影

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