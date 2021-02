【那些課本沒教的英文】「old but gold」 是什麼意思呢？

今天要來和大家分享一個片語 old but gold!大家有聽過嗎?沒聽過的話也大概可以從字面約略猜出一點點意思,到底「年老但像黃金」會用來指什麼呢?一起往下看吧!

old but gold 的意思

這個流行語 old but old 字面上翻譯是「年老但是像黃金」,實際上就是要說某件事情、某個東西「雖年代久遠依然不退流行、雖年代久遠依然是經典、經典不敗」等等意思。有什麼東西對你來說是 old but gold 呢?

來舉個例子好了,像是披頭四樂團(The Beatles)、皇后樂團(Queen)在許多人心中是永遠的經典,歌曲也依然流傳至今,就可以用 old but gold 形容:

The Beatles is old but gold.(披頭四樂團雖然年代遠,依然是經典。)

Queen’s songs are old but gold. Among all their songs, I love Bohemian Rhapsody the most.(皇后樂團的歌真的是經典不敗。在所有歌曲中,我最喜歡〈波西米亞狂想曲〉。)

經典不退流行的電影也可以用這個片語來形容,像是《鐵達尼號》不管看幾次還是讓人老淚縱橫啊,你可以跟還沒看過的朋友這樣介紹:

The movie Titanic is old but gold; it is a timeless classic which is based on the accounts of the sinking of the Titanic.(《鐵達尼號》這部電影雖年代久遠卻是經典;它是一部永恆經典,故事是由鐵達尼號沈船事件所改編。)

或是某個笑話從十年前就開始流傳,但現在聽到還是覺得超好笑,就可以用這個片語囉:

This joke’s old but gold. Although I’ve heard it many times, I still can’t help but fall down laughing every time I hear it.(這個笑話很經典耶。雖然我聽超多次了,但我每次聽到還是會忍不住笑倒在地。)

或者也能用來形容網路上歷久不衰的經典哏圖:

Bad Luck Brian memes are old but gold! I can’t get enough of them.(超衰布萊恩的哏圖真的很經典!看幾張都不過癮。)

意思相近的片語 oldie but goodie

接下來再跟大家介紹一個意思超像的片語:oldie but goodie,和 old but gold 不太一樣的地方是,old but gold 是當作形容詞使用,oldie but goodie 是當作名詞使用喔,所以記得,如果形容的事物是單數,前面要加上 a、an、the 等冠詞,如果是複數,記得字尾要加上 s 喔。

我們來看看 麥克米倫字典 對這個片語的定義:something that has been around for a long time but is still worthwhile「某件事物已經存在很久的一段時間了,但依然非常有價值」。

我們可以用這個詞來形容經典的作品:

Pride and Prejudice is an oldie but goodie which has been adapted into many versions of films and TV series.(《傲慢與偏見》雖年代較久,卻是經典,已經被多次改編成電影和電視劇了。)

Have you ever read George Orwell's Nineteen Eighty-Four? It’s an oldie but goodie.(你有讀過喬治歐威爾的《1984》嗎?那是一本年代較久的經典之作。)

或也可以形容經典的歌曲:

Want to listen to some songs of the 1980s? They are oldies but goodies.(你想要聽一些 1980 年代的歌曲嗎?都很經典。)

想要形容經典的遊戲也可以這麼說:

The game Diablo 2 is an oldie but goodie. You really should check it out some time.(《暗黑破壞神 II》這遊戲雖然有點久了,但是非常經典。你真的應該之後玩玩看。)

看完這麼多例句,你掌握這兩個片語的用法了嗎?old but gold 和 oldie but goodie 都可以用來形容「年代雖久遠卻是經典」的事物喔!還有什麼東西你也覺得是 old but gold 呢?在下面留言讓我們知道吧!

這些英文用法,你都學過嗎?

1. 【那些課本沒教的英文】It never gets old. 是什麼意思?

2. 【那些課本沒教的英文】這件衣服我無法『駕馭』,英文怎麼說?

【那些課本沒教的英文】系列專欄

那些課本沒教的英文

【更多學英文資源,詳見《希平方》】