影／十個英語「縮讀字」 讓你講英文更道地！

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想必大家在學習英文的時候都希望能夠聽起來更像母語人士！就跟我們平時講中文時並不會每個字都字正腔圓地說，英文口語中也有很多簡化後的縮讀字，如果日常生活中每個字都正式的唸出來就不酷啦！一起和今天影片中這位來自加拿大的 Bob 學習常見的英文縮讀字吧。

大家有沒有在影片中看到 wanna、gonna 這些我們平常常在英文歌詞中看到的字呢？不過它們每個字本身到底是哪些字縮讀而成呢？今天希平方跟大家一起看看其中最常見的幾個字吧。

英文縮讀字

◎ wanna

Wanna 是 want to 這兩個字的縮讀，有點像是把兩個字擠在一起，變成一個字，但要注意 wanna 這個字其實不是很正式，要注意使用的場合哦！另外要注意的是，因為 wanna 這個字是 want to 合起來的，所以如果是第三人稱單數使用的 wants to 的話，就不會說成 wanna 哦。一起來看兩個例句：

I wanna go get a mocha latte. Do you want me to pick up anything?（我想去買個摩卡拿鐵。你要我幫你帶什麼嗎？）

I stayed up till 3 a.m. last night, and now I really wanna go home.（我昨天熬夜到三點，現在真的超想回家。）

◎ gonna

Gonna 這個字則是 going to 的縮讀，因為本身已經有 to 在裡面了，所以記得後面不要再接上 to 啦！有時候會看到有些學英文的朋友會寫成 gonna to do something，是錯誤的用法哦！來看個例子吧：

If your kids love animals, they are gonna love Pui Pui Molcar.（如果你的小孩喜歡動物的話，他們也會喜歡天竺鼠車車。）

有個很常用的片語「Not gonna lie.」 就有用到這個字，字面上的意思是「沒有要說謊」，白話一點說的話就是「老實說」啦，當你想要誠實的批評某件事，或是跟別人吹牛自己很厲害的時候就可以用到這個片語哦，來看個例子：

Not gonna lie, that is the worst show I’ve ever seen.（老實說，那真的是我看過最爛的秀。）

◎ lemme

試著唸唸看 lemme 這個字的話，可能可以猜到這個字就是 let me 「讓我」這兩個字縮略而成啦！來看個例句吧：

Lemme show you my Iron Man action figure! I bought it on eBay and paid only 100 bucks. It was really a steal.（給你看看我的鋼鐵人模型！我在 eBay 買的而且只付了 100 元。真的賺到。）

◎ gimme

Gimme 這個字大家可能也可以猜到是 give me「給我」縮略成的字啦，直接來看個例子吧：

Gimme some money so I can get the movie tickets for you.（給我點錢，我才可以幫你們買電影票。）

那今天的縮讀字先介紹到這邊，日常生活中跟朋友聊天、傳簡訊的話這些字都很方便哦！但要注意如果是正式文件、信件就不適合囉，我們下次見～

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