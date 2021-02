影／十個英語「縮讀字」 讓你講英文更道地！

(影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器,方能觀賞最佳內容)

想必大家在學習英文的時候都希望能夠聽起來更像母語人士!就跟我們平時講中文時並不會每個字都字正腔圓地說,英文口語中也有很多簡化後的縮讀字,如果日常生活中每個字都正式的唸出來就不酷啦!一起和今天影片中這位來自加拿大的 Bob 學習常見的英文縮讀字吧。

大家有沒有在影片中看到 wanna、gonna 這些我們平常常在英文歌詞中看到的字呢?不過它們每個字本身到底是哪些字縮讀而成呢?今天希平方跟大家一起看看其中最常見的幾個字吧。

英文縮讀字

◎ wanna

Wanna 是 want to 這兩個字的縮讀,有點像是把兩個字擠在一起,變成一個字,但要注意 wanna 這個字其實不是很正式,要注意使用的場合哦!另外要注意的是,因為 wanna 這個字是 want to 合起來的,所以如果是第三人稱單數使用的 wants to 的話,就不會說成 wanna 哦。一起來看兩個例句:

I wanna go get a mocha latte. Do you want me to pick up anything?(我想去買個摩卡拿鐵。你要我幫你帶什麼嗎?)

I stayed up till 3 a.m. last night, and now I really wanna go home.(我昨天熬夜到三點,現在真的超想回家。)

◎ gonna

Gonna 這個字則是 going to 的縮讀,因為本身已經有 to 在裡面了,所以記得後面不要再接上 to 啦!有時候會看到有些學英文的朋友會寫成 gonna to do something,是錯誤的用法哦!來看個例子吧:

If your kids love animals, they are gonna love Pui Pui Molcar.(如果你的小孩喜歡動物的話,他們也會喜歡天竺鼠車車。)

有個很常用的片語「Not gonna lie.」 就有用到這個字,字面上的意思是「沒有要說謊」,白話一點說的話就是「老實說」啦,當你想要誠實的批評某件事,或是跟別人吹牛自己很厲害的時候就可以用到這個片語哦,來看個例子:

Not gonna lie, that is the worst show I’ve ever seen.(老實說,那真的是我看過最爛的秀。)

◎ lemme

試著唸唸看 lemme 這個字的話,可能可以猜到這個字就是 let me 「讓我」這兩個字縮略而成啦!來看個例句吧:

Lemme show you my Iron Man action figure! I bought it on eBay and paid only 100 bucks. It was really a steal.(給你看看我的鋼鐵人模型!我在 eBay 買的而且只付了 100 元。真的賺到。)

◎ gimme

Gimme 這個字大家可能也可以猜到是 give me「給我」縮略成的字啦,直接來看個例子吧:

Gimme some money so I can get the movie tickets for you.(給我點錢,我才可以幫你們買電影票。)

那今天的縮讀字先介紹到這邊,日常生活中跟朋友聊天、傳簡訊的話這些字都很方便哦!但要注意如果是正式文件、信件就不適合囉,我們下次見~

