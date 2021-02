影／《神隱少女》歐美翻成spirit away 是什麼意思？

(影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器,方能觀賞最佳內容)

動畫電影界的經典《神隱少女》為什麼會如此深入人心呢?對你來說電影中最棒的場景又是那些呢?有時候想分享自己對電影的看法卻辭窮嗎?想用英文暢聊電影內容的話,千萬不要錯過這部影片!

看完影片後有沒有更加認識《神隱少女》這部神作呢?《神隱少女》的英文片名是 Spirited Away,spirit 這個字除了「靈魂」以外,還有什麼意思呢?今天希平方來跟大家分享一下 spirit 這個字相關的片語吧!

spirit 的相關片語

◎ spirit someone / something away

那我們先來看看《神隱少女》電影名稱的歐美翻譯中「spirit away」這個片語是什麼意思吧,這個字在字典裡的解釋是 to move someone or something out of or away from a place secretly 意思是「偷偷帶走;神不知鬼不覺地弄走」,那我們對照原本的片名,原本的日文片名中《千と千尋の神隱し》的神隱一詞有「被神怪偷偷帶走」的意思,所以有種說法是這個片語的被動 spirited away,就是指千尋「不知道被什麼帶走了、離奇地失蹤了」。來看個例句吧:

The thief sneaked into the house and spirited the money away.(小偷潛入房子並且神不知鬼不覺的弄走了錢。)

◎ in high / low spirits

還有一個用法是 in high spirits,意思就是「興高采烈的」,搭配 be 動詞使用,來看個例句吧:

Everyone is in high spirits because of the year-end bonus.(每個人都因為年終獎金而興高采烈。)

那如果反過來的話,某個人情緒低落,就可以說他 in low spirits 哦,再來看個例句:

Adalyn's been in low spirits since she found out that her company gave a low annual bonus.(自從發現自己公司的年度獎金很少,Adalyn 情緒一直很低落。)

◎ that's the spirit

that's the spirit 是一種口語中蠻常見的回覆,表示你贊同說話者的態度,有點像中文的「這樣就對了!」的語氣,來看個對話示範:

A: I shouldn’t just get stuck here and do nothing. I am ready for a change.(我不應該困在這裡並且甚麼也不做。我已經準備好要改變了。)

B: That's the spirit!(這樣就對了!)

◎ spirit

大家看到 spirit 的直覺反應可能中文都會翻譯成「精神」、「靈魂」,但 spirit 這個字還有一個很常見的意思是「烈酒」哦,像是伏特加、威士忌的都可以算哦。

Spirits can make you smashed easily.(烈酒可以輕易地讓你醉倒。)

今天專欄就先到這邊,各位學英文的朋友們有沒有更清楚 spirit 的用法呢?也可以繼續閱讀其他專欄補充更多英文知識哦,祝大家學英文順利。

