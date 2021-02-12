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影／《神隱少女》歐美翻成spirit away 是什麼意思？

聯合新聞網 / 希平方

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動畫電影界的經典《神隱少女》為什麼會如此深入人心呢？對你來說電影中最棒的場景又是那些呢？有時候想分享自己對電影的看法卻辭窮嗎？想用英文暢聊電影內容的話，千萬不要錯過這部影片！

看完影片後有沒有更加認識《神隱少女》這部神作呢？《神隱少女》的英文片名是 Spirited Away，spirit 這個字除了「靈魂」以外，還有什麼意思呢？今天希平方來跟大家分享一下 spirit 這個字相關的片語吧！

spirit 的相關片語

◎ spirit someone / something away

那我們先來看看《神隱少女》電影名稱的歐美翻譯中「spirit away」這個片語是什麼意思吧，這個字在字典裡的解釋是 to move someone or something out of or away from a place secretly 意思是「偷偷帶走；神不知鬼不覺地弄走」，那我們對照原本的片名，原本的日文片名中《千と千尋の神隱し》的神隱一詞有「被神怪偷偷帶走」的意思，所以有種說法是這個片語的被動 spirited away，就是指千尋「不知道被什麼帶走了、離奇地失蹤了」。來看個例句吧：

The thief sneaked into the house and spirited the money away.（小偷潛入房子並且神不知鬼不覺的弄走了錢。）

◎ in high / low spirits

還有一個用法是 in high spirits，意思就是「興高采烈的」，搭配 be 動詞使用，來看個例句吧：

Everyone is in high spirits because of the year-end bonus.（每個人都因為年終獎金而興高采烈。）

那如果反過來的話，某個人情緒低落，就可以說他 in low spirits 哦，再來看個例句：

Adalyn's been in low spirits since she found out that her company gave a low annual bonus.（自從發現自己公司的年度獎金很少，Adalyn 情緒一直很低落。）

◎ that's the spirit

that's the spirit 是一種口語中蠻常見的回覆，表示你贊同說話者的態度，有點像中文的「這樣就對了！」的語氣，來看個對話示範：

A: I shouldn’t just get stuck here and do nothing. I am ready for a change.（我不應該困在這裡並且甚麼也不做。我已經準備好要改變了。）

B: That's the spirit!（這樣就對了！）

◎ spirit

大家看到 spirit 的直覺反應可能中文都會翻譯成「精神」、「靈魂」，但 spirit 這個字還有一個很常見的意思是「烈酒」哦，像是伏特加、威士忌的都可以算哦。

Spirits can make you smashed easily.（烈酒可以輕易地讓你醉倒。）

今天專欄就先到這邊，各位學英文的朋友們有沒有更清楚 spirit 的用法呢？也可以繼續閱讀其他專欄補充更多英文知識哦，祝大家學英文順利。

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