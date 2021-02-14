自戀時代重視贏不重視同理心 「善良」成為頂尖學府和企業想找的特質

我心中有個疑問，現在的孩子如何學習善良待人？ 當他們每天收看新聞，看到的是聯邦移民及海關執法局突襲掃蕩、嬰兒與孩童被帶離父母身邊、移民被監禁在邊界多天，我們的國家到底做了怎樣的示範？ 我希望所有父母，不論政治立場，都能對移民展現同理心，並與孩子談談這個話題。但多項研究顯示父母親沒有這麼做。

哈佛教育研究所推動「關心普及計畫」（Making Caring Common Project），希望幫助孩子更懂得關心他人、更有社群意識。研究員調查一萬名孩童，發現有八成孩童把「有所成就」或「獲得幸福」列為優先要務，只有兩成表示「關心他人」是優先要務。調查也顯示，「孩童同意以下敘述的比例是不同意的三倍：『比起我懂得關心他人，考到好成績，父母會比較驕傲。』」不是很令人振奮吧。

另一項密西根大學的研究發現，美國大學生的同理心在二○○○年後劇烈下滑。我的同事在他任教的美國公立學校對班上學生進行非正式調查，也得到類似結果。他問學生在各科課堂上是否感受到TRICK，有就舉手。第一個先從信任問起，學生大多都舉手了，好現象。問及尊重和獨立，大約一半的人舉手。三分之二學生表示感受過合作。但當問到善良時，沒有半個人舉手。

我們已經淪為當代主流教養方式的受害者，直升機父母的管教方式並不重視善良。有太多父母只在乎贏。最大目標是要孩子出人頭地，最大的恐懼則是父母若不協助，孩子便無法成功。我們漸漸相信孩子不夠完美，人生就會失敗，這種想法不僅對孩子形成壓力，更助長我們自己的焦慮。孩子失敗就等於我們失敗，所以我們不能讓它發生。善良就此從我們的教養目標內消失。蔡美兒在墨西哥與我對談時甚至說，她不擔心孩子是否善良或快樂，她只希望女兒當第一名。

我們正在為過度著重個人成就及完美付出代價。我們不知不覺間教出自戀的孩子，缺少善良及同理心。我們不是故意的，但這就是正在發生的現象。孩子太過專注於表現，沒有時間考慮別人。表現不夠優異，他們可能就得不到父母的愛與認同，而孩子們需要愛與認同。這當中沒有善良的空間。於是孩子把心力全數貫注在追求成就，或許確實能求得完美的成績，但無益於孩子的獨立和對自我能力的信心，對他人的善意就更不用說了。等到這一切結束，孩子踏入一個重視個人成就幾乎勝過一切的社會，也成為自大又自戀的人。

善良沒有被納入教養方式，乃至於社會的一部分。我想是因為善良被貼了負面的標籤。善良往往被視為軟弱，對人善良，別人就會踩到你頭上。我在教書數十年來聽過無數次，我一直努力想與學生合作，而非維持秩序。我帕羅奧圖高中督導英文科時，至少有半數教職員曾經質疑我對待學生的方式。他們不喜歡我這種「不處分的處罰」，因為我總是想了解學生的行為動機，再給學生一次機會。

我的同事老是跟我說：「學生會騎到你頭上。他們只會繼續違規。你就是心太軟。」他們不明白，善良是有回報的。善良讓你活得更心安理得，同時也改善身邊每個人的生活。我並不是說有人求助於你時，不必辨明對方的意圖。的確有些人會企圖操弄你，但當對方別有用心時，你通常感覺得出來（對方過度熱心、要求一大筆錢、承諾的東西好到不像真的）。世界上確實存在著惡意，但這不應該阻止我們努力讓世界變好。我們只是需要保持謹慎。

過度競爭時代，善良成為頂尖學府和企業想找的特質

我遇過有些學生家長的態度和那些老師很像。善良有什麼用，能幫助我兒子上大學嗎？ 我最近和史丹佛校長泰希爾－拉維尼（Marc Tessier-Lavigne）見面，他告訴我，他們希望在申請學生中尋找的首要特質，是善良和關心他人。這兩項能力能決定學生在史丹佛有優秀表現，踏入社會也會成為優秀的公民。許多大學接連表示，他們不樂見孩子為了競爭不擇手段。我們很可能已陷入一個殘酷且過度競爭的體系之中，用高分和好成績獎勵家境富裕的學生，但趨勢正在轉變。很多大學紛紛放棄標準測驗，更完整地觀察學生個人，考量他們獨特的才能對團體有哪些益處。

善良在企業界也很重要。Google 前幾年進行名為氧氣計畫（Project Oxygen）的內部調查，發現高階經理人與其他Google 員工的區別在於軟實力，而非STEM（科學、技術、工程、數學）能力。甚至，七大頂尖管理能力當中有四項與善良直接相關，分別是同理心、能想到員工是具有不同價值觀及觀點的個體、指導及提供有益的回饋，以及針對生涯發展進行有意義的討論。現在很多企業也聚焦於員工及顧客的善心。

Zappos 就是一例，另一個例子是全食超市。亞馬遜執行長貝佐斯希望顧客快樂（不過他也坦承，他的員工面對的是一個嚴苛的職場，你很少聽人談到對亞馬遜員工的善意），他們盡一切方法善待顧客。女兒親身教會我在職場保持善意的重要。珍妮有和安妮類似的經歷，同樣為了他人的健康和福祉努力。她看到醫療落後的地區有大量人口死於慢性疾病，希望能做點什麼。她的關心讓她找到管道接觸實際生活在這些地區的人，她前往當地協助，輔導居民哺餵母乳、控制愛滋疫情、對付兒童肥胖及其他棘手的健康問題。

在蘇珊的職涯中，善良表現於善待員工。她協助在Google 成立日間托兒方案。她希望設計出一流的方案，不只為了她的孩子，還要盡可能造福最多的員工。她深知孩子如果能得到妥善照顧，父母心情比較愉悅，工作表現也會比較好。她為員工爭取更長的育嬰假，成功為Google 員工爭取到八週全薪育嬰假，當時還上了新聞。這些年她不斷努力改善公司政策，Google 現在給媽媽十八週給薪育嬰假，爸爸也有十二週。

Google 是一流企業注重善待員工的範例。員工感覺得到管理階層真心在乎他們的健康與福利，又能做自己感興趣的企劃，人人都希望在這樣的職場工作。Google 沒有忘記這些事，免費供餐、提供小憩空間，營造開放合作的工作環境，才能長期在美國理想企業排行中名列前茅。他們的企業政策也激勵其他公司跟進，開創看待員工的新思維。

善良帶來的遠不只是大學錄取通知書或是一份好工作。善良使我們周遭的人快樂，也讓我們自己快樂。所有善良的行為對自己都有好處，能帶給我們錢買不到的祥和與充實感。我們都走在人生的旅程上，為何不讓每個人的旅程都能愉快一些，尤其是在人與人的關係如此緊密的現在？

現在盛行的藥物濫用問題，也與善良有關。比起從前，現在有更多人對處方鴉片類止痛藥成癮，死於用藥過量的人比愛滋病流行巔峰期的死亡者還要多。這是全美都在上演的悲劇。國家當務之急應該是尋求解決之道。這和善良有什麼關係？ 研究指出，成癮者最需要的是他人的善意和關愛，協助他們對抗並克服藥物依賴。

他們不只需要治療師的支援，更需要自己在乎之人的支持。海利（Johann Hari）的暢銷作《照亮憂鬱黑洞的一束光》（Lost Connection）探討憂鬱症及焦慮症的真正成因，這兩種病症都有可能導致藥物成癮。他列出的風險因素包括與他人脫節、與有意義的工作及工作價值脫節、與地位和尊重脫節，以及與希望脫節。

我們很感謝勒戒計畫提供諮商師和相關照顧，不過還有一個有效的解決之道，那就是親友圈的支持。只可惜，很多人找不到支持，因為我們都認為勒戒就能應付問題。然而從數據就看得出其實不然。多項研究發現，接受過藥物成癮治療的患者有超過85％會在一年內復發。十二步驟治療計畫的確協助了很多人，也持續帶來幫助，因為他們會教導你相信自己，但這類計畫還需要更多外援。

很多人明知道不良後果卻還是繼續服用成癮藥物，一個原因是為了緩解情感上的痛苦或生理疼痛，如果家人朋友能協助緩減痛苦，再加上專業治療，就能帶來很大的轉變。物質成癮真正的奇蹟療法是善良的關懷。

《養出內心強大的孩子》。圖／天下雜誌

我看過青少年藥物成癮的不幸境遇，因此常常在課堂上進行反毒宣導。當然我不會直接稱之為反毒宣導。我會提到人全身上下最重要的器官不是心臟，而是我們的腦，所以騎車才需要戴安全帽。我們絕對不會想做任何會傷腦的事，例如嗑藥。世界上還有很多其他方法可以尋找快感，又不會傷害我們一輩子。我也會確定孩子明白，雖然他們現在感覺渾身自信（這是好事），但也要記住直到二十歲中段以前，他們的腦部仍在發育。不妨挑戰高空彈跳或高空跳傘，或是賽車（要在專業賽道上），把依靠藥物找快感的點子丟掉吧。

身為父母，不能只把善良當成某種好聽但不切實際的能力。善良其實就存在於教養的核心，我們把孩子帶到這個世界上，是希望他們能把世界變得更好。

《本文出自天下雜誌出版《養出內心強大的孩子》，作者／艾絲特‧沃西基，譯者／韓絜光，未經同意禁止轉載。》