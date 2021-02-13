該反對孩子選比較辛苦的路？ 矽谷教母：別為爭贏一次傷害與孩子一輩子感情

萬一孩子選了你認為比較辛苦的路？

十六歲的葛瑞格是平面設計天才。我在一九九○年代第一次看到他的畫，那時候他是我新聞學班上的學生，我很早就知道他很有才華。他畫得出最美的風景和複雜的建築設計圖，也喜歡替校園報設計版面。當時平面設計仍是紙上作業，但我有預感電腦繪圖會是未來的趨勢，所以我建議葛瑞格用電腦繪圖。為他的藝術加入一些科技，有何不可？ 他很喜歡這個點子，也開始嘗試。

葛瑞格的爸爸是醫生，媽媽是醫學研究員。他們最不希望孩子從事的就是創意類型的工作，更不用說平面設計了。他應該要當醫生、律師，或者最好當個科學家。他的父母要求他把課表排滿大學先修科學課程，因此他大多數時間都在讀書，才能爭取細碎時間練習他熱愛的藝術。葛瑞格的成績很好，因為他很聰明，但他過得很痛苦。大家都看得出來。等到他升上高三，已經變得非常抑鬱消沉。

秋季學期大約過了一半，某一天葛瑞格的媽媽打電話找我，想討論兒子的成績。我邀請他的父母放學後來聊一聊。我很擔心葛瑞格的情況，希望能幫他。他的父母告訴我，科學對他們來說很重要。我也很尊敬他們的成就，我能明白他們為什麼希望兒子追隨父母的路。重點來了：父母對孩子人生的期盼確實重要，畢竟父母為孩子犧牲了很多。我為了照顧女兒，放棄了十年的職涯，史丹也日夜工作來養活我們（但也是因為他對物理很痴迷）。我們的看法和想法固然重要，但有時候孩子有不同的夢想，需要走上不同的道路。

葛瑞格的父母和我腦力激盪想了許多策略，希望用新聞學來激發他的科學熱忱。「如果說，讓他寫一些關於史丹佛大學研究的報導呢？」他媽媽提議說。他們很堅持要讓他對科學「產生興趣」。「我會看看有什麼辦法。」我告訴他們，但我知道葛瑞格早有其他方面的興趣，只是他的父母不願意承認。

我確實也建議葛瑞格可以寫一些科學專題報導，他寫是寫了，但沒表現出多大熱忱，倒是他不停畫畫……整天都在畫。他有好幾本畫得滿滿的筆記本。畫畫是他與生俱來的本能，存在於他的基因裡。我想到我爸爸，想到他是多出色的藝術家，但也想到我們家的貧窮。葛瑞格如果選擇走創意的路，父母會擔心他往後的人生也不是沒有道理。但他們的孩子很明顯不想當科學家。

我在三十六年的教書生涯中，不知看過多少案例。父母設下框框，代替孩子訂立目標，卻只參考自己的興趣和經驗。父母會這樣做，是因為一心盼望孩子成功。其實出自善意，我很能理解。父母也常常容易把自己的恐懼和焦慮投射在孩子身上，如果是他們比較不熟悉的職業和生涯選擇更是如此。最好打安全牌，也好過開闢一條新路。我看過不少小學生家長安排孩子參加父母希望的課後活動，而不是孩子想參加的活動。但孩子希望的可能只是放學回家，跟朋友一起去外面玩。換言之，就是單純當個小孩。然後孩子上高中，父母又怨嘆孩子「冷淡疏遠」。孩子會疏遠，就是因為不想成天有人指揮他該怎麼做。他們想追隨自己的興趣，活出自己的人生，卻只感覺不受尊重也不被理解。

這些道理也無法說服葛雷格的父母。他媽媽開始每週固定打給我「確認近況」。她三番兩次說：「你看看有沒有辦法讓他改變心意。」後來，他的父母認定兒子需要一位諮商師。葛瑞格接受了心理諮商，但什麼也沒改變。他不斷用自己很客氣的方式抗命。他會乖乖把科學課程的作業交齊，但同時也把心力奉獻給平面設計。他不想和父母爭吵，但也拒絕照他們的話做。他變成全心全意執著於不要當科學家。

我的理念向來是盡力支持學生，也盡力滿足家長的需求，真是棘手。我跟葛瑞格說：「我知道我們得應付你的爸媽。你放心，我會幫你。」我告訴他，他在我班上唯一要煩惱的事，就只有成為他想成為的人。當老師這麼多年，我發現在得不到想要的結果時，會發怒的通常都是家長，而不是孩子。

我的課成為他來上學最喜歡的事，足以抵銷那些先修科學課程的煩悶。他會花好幾個小時為報紙設計圖樣，還為我們的班服設計了特別的圖案。他也協助重新設計頁面，讓校園報看起來更專業。他也不時翻閱雜誌尋找新的靈感。我訂閱了二十幾種雜誌，全都會出現在我的教室裡，到現在都是。

二十多年後，葛瑞格現在是知名平面藝術家及網頁設計師，在洛杉磯經營一家成功的公司。他大學時為了滿足父母的要求修了幾門物理課，但終究追隨了他的夢想。

別為了爭贏這一次，傷害與孩子一輩子的感情

《養出內心強大的孩子》。圖／天下雜誌

另一個學生麗莎，就沒這麼幸運。她是個漂亮的女孩，外向、善於社交，是學生社團的社長，在我的新聞學班上也是天生的領導者。她的夢想是當老師，但爸媽希望她從事更有地位的職業：醫生。她是乖女兒，希望討好爸媽，所以也聽了他們的話。她在常春藤盟校讀完醫學預科，接著考上名列前茅的醫學院。她的成績很好，順利畢業後結婚。大家都指望她會開業當小兒科醫生，因為她很喜歡孩子，但她決定「延緩」執業。一延就是二十年。她始終不曾行醫。她無論如何都不想當醫生，所以毅然放棄。

麗莎現在五十多歲。她當年占去醫學院寶貴的名額，耗費多年心力研究她從來不想研究的東西，只為了討好父母。她想當的其實是全職母親，這也是她現在的身分。她現在很快樂，終於快樂了。

說了這麼多，無非是想告訴你：孩子會聽你的話，他們想得到你的肯定與關愛，但他們若想過得快樂，就必須傾聽自己的心聲。

《本文出自天下雜誌出版《養出內心強大的孩子》，作者／艾絲特‧沃西基，譯者／韓絜光，未經同意禁止轉載。》