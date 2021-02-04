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中寮鄉和興村曾產天皇蕉 居民演出舞台劇還原歷史

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
中寮鄉和興社區以日據時期的山本農場事件編寫成劇本，由居民親自演出，讓子孫認識和興村歷史。圖／南投縣文化局提供
中寮鄉和興社區以日據時期的山本農場事件編寫成劇本，由居民親自演出，讓子孫認識和興村歷史。圖／南投縣文化局提供

南投縣中寮鄉和興社區在日治時期就是香蕉重要產地，香蕉種植可以遠溯自1908年以前，還曾發生佃農抗議的「山本農場事件」，為了讓子孫認識和興社區歷史，居民參與南投縣文化局的村落文化發展計畫，撰寫村史為和興社區留下歷史紀錄。

南投縣文化局表示，中寮和興社區生產的香蕉因為品質優秀，而運銷至日本，獲得日本民眾的喜愛，並有「天皇蕉」之稱，價格也跟著水漲船高，後續吸引大批的農民加入種植香蕉的行列。

1924至1931年間，因為日本人申請放領地成立山本農場，與原本在地蕉農因用地與佃租問題，歷經各項不平等對待與纏訟，因而演變後來佃農抗議事件，也稱為「山本農場事件」，在農民推派代表與日本人溝通協調，幾經波折才和解落幕。

和興社區有感於這段日治時期發生的歷史故事，對社區居民而言，是永不抹滅的記憶，但對於後代子孫卻是陌生的故事，從4年前起社區參與南投縣文化局社區營造三期及村落文化發展計畫，從資源調查、撰寫村史做起。　　

去年村民更編寫以山本農場事件為主軸的社區劇本，再透過社區劇場與居民對話，共同詮釋與演出社區發展歷程，促進居民更深入探討當時情景，讓更多人能夠瞭解村史的脈絡，並讓後代子孫更進一步看見時代演變的過程，見證香蕉當年創造台灣經濟奇蹟見證。

中寮鄉和興村演出社區劇本「山本農場事件」，讓居民認識和興村歷史。圖／南投縣文化局提供
中寮鄉和興村演出社區劇本「山本農場事件」，讓居民認識和興村歷史。圖／南投縣文化局提供

香蕉 日本 文化局

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