拿耶魯生物學位想當職業保母 超級媽媽這樣指引她

孩子畢業後沒方向，該怎麼辦？

三個女兒之中，安妮教會我耐心在教養上的價值。她在耶魯讀生物學，拿到學位以後回到帕羅奧圖，決定當一個職業保母。對，就是保母。「你認真的嗎？」我說。「你在大學那麼用功耶，你不管生物學了？」接下來她在我們當地的游泳池和網球俱樂部張貼手寫傳單，沒過多久就開始替她非常喜歡的兩家人工作。一個月、兩個月過去。我原本也想給她一點時間思考她真正想做的事。近來的大學畢業生常常需要一點時間減緩壓力，摸索自己的定位。我不是那種逼孩子大四就必須開始應徵工作的父母。她的大學教育是她的人生經歷。不過我也意識到這種時候，她可能會需要一些小小的建議。

某天早上，我跟她說：「安妮，聖塔克拉拉最近舉辦就業博覽會，或許可以去看看？」我認為就業博覽會或許能讓她看看外頭還有些怎樣的機會。她去了，不過也只是應我要求，回來後她說整場活動都很無聊。

「沒遇到有趣的人？」我問。其實她有遇到有趣的人，對方從事投資，希望她到紐約面試。比起有望找到畢業後第一份正職工作，安妮比較期待可以免費去紐約玩。我當然希望她去。公司安排她住在紐約四十二街的荷姆斯利飯店（Helmsley Hotel），她入住的第一晚打電話給我，背景聽起來像是置身在狂風暴雨中。「這裡淋浴間裡有電話欸！」她興奮地說，接著滔滔不絕地描述飯店裡的設備。面試進行得很順利。一星期後，公司通知她錄取了生技投資部門的職位。我和史丹聽到都很開心。這是多好的機會呀。一個絕佳起點。有那麼一刻，我真心以為自己可以放下重擔。

沒想到安妮說：「我不確定欸，我很喜歡請我當保母的那兩家人。」我只差沒有心臟病發作。我心想：這個聰明姑娘絕不可能甘願當保母當三十年。但我強迫自己一個字也別說。我知道我必須發揮耐心，尊重她的選擇，哪怕我不認同那些選擇。

安妮考慮了兩天，最後婉拒了錄取通知。好吧，我真的需要一個解釋了。她說她很愛目前照顧的孩子，我則再三指出，她拿到的是一個夢寐以求的工作機會。我都想接下那個工作了。但那不是她想要的，所以我終究得冷靜。我也做到了。我買給她一件印著「最佳保母」的棉T，因為她真的是最佳保母。至少她在做一件有貢獻的事，那就夠了。

過了幾星期，可能是從朋友以及我和史丹這裡聽了一些想法，安妮開始懷疑自己是不是做錯了。「去紐約生活說不定很好玩，」我趁勢說，「聽起來是很棒的工作。」兩星期後她回電給那間公司。「我們一直在等妳改變心意。」對方告訴她。只是需要她再接受最後一輪面試，這一次直接在帕羅奧圖進行。安妮不改加州女孩的習慣，穿著短褲拖鞋就去了。想像一下穿短褲拖鞋去參加面試，甚至不知道是誰會面試你。那個年代Google還沒誕生，安妮也沒事先做功課。但我們必須讓她自己做決定（也包含犯錯），她才能從中學習。

結果面試她的就是大名鼎鼎的瑞典投資人瓦倫堡（Marcs Wallenberg）。雖然安妮的穿搭選擇令人不敢恭維，但面試圓滿落幕，她開始在Investor AB 生技投資公司為瓦倫堡家族工作。這段經歷也引領她走向後來在華爾街的職涯。

安妮的境遇算順遂，但有些孩子需要多一點指引。很多大學畢業生不清楚自己想做什麼，所以畢業後一直待在家，也沒有任何計畫。要怎麼知道何時該讓他們自己摸索出路，何時應該插手？ 這是我的原則：孩子必須有在做事。什麼都不做才是最大的問題。這裡的「做事」不代表在家打電動，除非你的孩子認真考慮要當一名遊戲程式工程師。我們希望孩子能在某方面對社會有貢獻。他們至少要有在賺錢，或在某個單位實習。免費住在家裡也應該設下時限。給他們一點時間站穩腳步，但半年之後他們若選擇繼續住在家裡就應該付租金，即使是家人的優惠價也好。不為孩子改變原則，也是尊重的一部分。展現尊重的教養，是在支持之餘也要求同等的責任。

我在柏克萊讀書時，曾經替人打掃房子。薪水不錯，也為顧客提供了良好服務。我也做過看起來好像很體面的工作，在舊金山的Roos Atkins 高級百貨公司當走秀和型錄模特兒，薪水更好。我也在柏克萊當地的公立學校當遊樂場看守員。某方面來說，每種工作多少都對我們的世界有貢獻。我並沒有坐等別人給予。我負起參與社會的責任，也在過程中學習如何當一個大人。

蘇珊有一次暑假打工，在帕羅奧圖衛生局整理文件及接聽電話，與帕羅奧圖所有垃圾車司機交流密切。她的職責是確定垃圾車遵照路線行駛，並在每天上午收運完畢後洗車。不是多厲害的工作，但很有用也很重要。而且有意想不到的好處。我記得有一天，她打電話回來很興奮地說，清潔隊撿回一張還很好的紅色沙發，問我想不想拿去學校用。我當然說好。沙發立刻送來學校，成了視聽中心最受歡迎的消磨時間的地方。那張紅色沙發不知道幫助了多少學生寫完了多少報告。

除了打工，去看看這個世界對孩子也是絕佳的教育，能夠帶來新的觀點。他們可以與朋友結伴旅行、到外國當志工、花幾個月時間學習另一種語言，或是為自己認同的機構組織工作。我是公路旅行國（Roadtrip Nation）節目製作公司的顧問，節目拍攝孩子旅行美國各地，遇見各行各業不同社會階層的人。我也是全球公民年（Global Citizen Year）的顧問委員，這個非營利組織推行為期一年的培訓計畫，協助孩子在這「過渡的一年」與自己的興趣建立連結。我常跟學生說：「你可以自由選擇，但一定要做點什麼！」我想給家長的建言也一樣：敞開心胸，讓孩子帶路吧。

《本文出自天下雜誌出版《養出內心強大的孩子》，作者／艾絲特‧沃西基，譯者／韓絜光，未經同意禁止轉載。》