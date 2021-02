潛水員集合！「水肺潛水」、「面鏡」、「防寒衣」英文怎麼說呢？

雖然現在疫情的關係大家無法出國,不過我們為了以後做準備!光想想宿霧的鯨鯊、墨寶的沙丁魚群,有「上帝的水族箱」之稱的帛琉都覺得很令人嚮往!不過如果想去這些地方潛旅的話,潛水相關的英文可要準備好啦,一起跟希平方來看看潛水相關的英文吧!

潛水英文

◎ 水肺潛水

我們先來跟大家介紹水肺潛水的英文,水肺潛水的英文是 scuba diving,scuba 這個字其實是 Self-Contained Underwater Breathing Apparatus「自攜式水下呼吸器」的縮寫,也就是我們常說的水肺囉。

For those who try scuba diving for the first time, hearing the sound of their own breathing underwater could be quite fascinating.(對於那些第一次嘗試水肺潛水的人,在水下聆聽他們自己的呼吸可能會很有趣。)

My colleague said she is too afraid to try scuba diving.(我同事覺得潛水太可怕了不敢嘗試。)

◎ 面鏡

面鏡就是大家常常看到潛水員臉上會有的東西啦,有點像是放大的蛙鏡,但是有罩住鼻子。英文直接用 mask 就可以啦!mask 本身是口罩、面罩的意思,不過一般在潛水這個情境下,用 mask 大家就可以理解囉。如果想要更確切的指潛水面鏡的話,可以加上上面學到的 scuba 這個字變成 scuba mask。 來看兩個例子:

Many student divers find clearing scuba masks underwater difficult.(很多學生潛水員會覺得在水下清潔面鏡很困難。)

To prevent scuba masks from fogging up, divers can spit in their masks.(為了避免潛水面鏡起霧,潛水員可以吐口水在面鏡裡。)

◎ 防寒衣

防寒衣的英文是 wetsuit,suit 的意思本來就是一套的衣服,wet 則是「溼的」,那 wetsuit 就可以記成你身體溼答答時穿的一套衣服啦,如果要講另一種更保暖的乾式防寒衣的話,英文就可以講 drysuit,是不是很好記~ 如果想泛指潛水防寒衣的話,直接搭配 diving 「潛水」這個字講 diving suit 大家也聽得懂哦。來看個例子:

I’ve ripped my wetsuit, and now there are two tears on it. Is there any way that I can fix this at home?(我劃破我的防寒衣了,現在他有兩條裂縫。有什麼辦法可以讓我在家裡修好它嗎?)

那如果只是想講防護用的水母衣的話則可以用 rash guard 這個字,rash 的意思是「疹子、皮疹」,guard 則是「守衛」,組合起來就是保護你不會長疹子的衣服啦XD!因為被水母螫到容易有皮疹的症狀,可以靠這種聯想記起來唷。來看個例子:

I was stung by a jellyfish the other day. I should have worn a rash guard!(我那天被水母螫了。應該穿個水母衣的!)

◎ 蛙鞋

蛙鞋的話則可以用 fin 這個字,這個字本義是魚鰭,可以搭配上我們前面學的 scuba「水肺」這個字變成 scuba fins,或是搭配 diving「潛水」這個字使用變成 diving fins。來看個例句吧:

Divers can move around more easily with scuba fins.(潛水員用蛙鞋可以比較輕鬆的移動。)

那今天的專欄就到這邊~下次再跟大家分享其他潛水相關英文!以後想借潛水裝備就不怕不會說啦!

