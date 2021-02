【生活英文】破音、認錯人、拉鍊沒拉… 這些尷尬的英文怎麼說？

小編前幾天在點飲料時,不小心口誤,把冰的珍奶講成真的冰奶,整個糗到不行XD,於是決定化悲憤為力量,來教大家幾個尷尬狀況的英文。來看看你到底中幾個吧!

這些尷尬的狀況怎麼說?

◎ 破音

破音真的超糗的啦!crack 這個字本身就有碎裂、破裂的意思,所以「某人破音」可以寫成 someone’s voice cracked。例如:

Jessie’s voice cracked while singing, and her classmates made fun of her by making a video.(Jessie 唱歌時破音,被她同學錄了一支嘲笑的影片。)

另外,voice crack 也可以當名詞,大家在網路上時常可以搜尋到 voice crack compilation,意思就是破音車禍合輯的影片啦!

◎ 口誤

像小編這種「說錯話、口誤」的狀況,在英文中叫做 make a slip of the tongue。Slip 本身就有滑倒、摔跤的意思,所以舌頭滑一跤就代表說錯話啦~來看個例子:

A: The tuck outside—I mean, the truck outside...(外面的垮車--我是說,外面的卡車…)

B: The tuck! The tuck! The tuck!(垮車!垮車!垮車!)

A: Shut up! You’d better not make a slip of the tongue next time!(閉嘴!你下次最好就不要說錯話!)

◎ 瀏海分岔

「必ㄘㄟ」一定是很多人的惡夢!瀏海的英文是 bangs,注意一定要用複數型唷。想要講「瀏海分開、分岔」,可以用 come apart 這個動詞片語,或者直接用動詞 separate。來看個對話吧:

A: Oh, your bangs are coming apart. They look like a barcode.(噢,你瀏海分岔了欸。看起來好像條碼。)

B: You don’t get it! These are see-through bangs.(你不懂啦!這是空氣瀏海好不好。)

◎ 拉鍊沒拉

有過沒拉拉鍊的人舉手!拉鍊的英文除了 zipper 之外,也可以叫做 fly 唷--沒錯,就是那個蒼蠅的 fly!所以如果要講「某人拉鍊沒拉」,英文可以說 someone’s fly is open。例如:

A: Steven’s fly is open!(Steven 的拉鍊沒拉欸!)

B: Oops. Awkward.(啊喔。糗囉。)

那如果是要強調「拉拉鍊」這個動作,可以用 zip up 這個動詞片語。一樣看個例子:

I forgot to zip up my pants yesterday. What’s worse, I left my pants unzipped all the way to school.(我昨天褲子忘記拉拉鍊。更糟的是,我去學校整個路上拉鍊都開開的。)

◎ 認錯人

認錯人也是數一數二的尷尬啊!那麼認錯的動詞我們會用 mistake,「把陌生人認成朋友」,英文會說 mistake a stranger for a friend。例如:

Last time when I mistook a stranger for a friend, I kept waving my hand until I hailed a cab.(我上次認錯人時,我就一直揮手直到招到一台計程車。)

你還有過哪些超尷尬的瞬間呢?偷偷留言跟我們分享吧XD

