【生活英文】破音、認錯人、拉鍊沒拉… 這些尷尬的英文怎麼說？

聯合新聞網 / 希平方

小編前幾天在點飲料時，不小心口誤，把冰的珍奶講成真的冰奶，整個糗到不行XD，於是決定化悲憤為力量，來教大家幾個尷尬狀況的英文。來看看你到底中幾個吧！

這些尷尬的狀況怎麼說？

◎ 破音

破音真的超糗的啦！crack 這個字本身就有碎裂、破裂的意思，所以「某人破音」可以寫成 someone’s voice cracked。例如：

Jessie’s voice cracked while singing, and her classmates made fun of her by making a video.（Jessie 唱歌時破音，被她同學錄了一支嘲笑的影片。）

另外，voice crack 也可以當名詞，大家在網路上時常可以搜尋到 voice crack compilation，意思就是破音車禍合輯的影片啦！

◎ 口誤

像小編這種「說錯話、口誤」的狀況，在英文中叫做 make a slip of the tongue。Slip 本身就有滑倒、摔跤的意思，所以舌頭滑一跤就代表說錯話啦～來看個例子：

A: The tuck outside—I mean, the truck outside...（外面的垮車－－我是說，外面的卡車…）

B: The tuck! The tuck! The tuck!（垮車！垮車！垮車！）

A: Shut up! You’d better not make a slip of the tongue next time!（閉嘴！你下次最好就不要說錯話！）

◎ 瀏海分岔

「必ㄘㄟ」一定是很多人的惡夢！瀏海的英文是 bangs，注意一定要用複數型唷。想要講「瀏海分開、分岔」，可以用 come apart 這個動詞片語，或者直接用動詞 separate。來看個對話吧：

A: Oh, your bangs are coming apart. They look like a barcode.（噢，你瀏海分岔了欸。看起來好像條碼。）

B: You don’t get it! These are see-through bangs.（你不懂啦！這是空氣瀏海好不好。）

◎ 拉鍊沒拉

有過沒拉拉鍊的人舉手！拉鍊的英文除了 zipper 之外，也可以叫做 fly 唷－－沒錯，就是那個蒼蠅的 fly！所以如果要講「某人拉鍊沒拉」，英文可以說 someone’s fly is open。例如：

A: Steven’s fly is open!（Steven 的拉鍊沒拉欸！）

B: Oops. Awkward.（啊喔。糗囉。）

那如果是要強調「拉拉鍊」這個動作，可以用 zip up 這個動詞片語。一樣看個例子：

I forgot to zip up my pants yesterday. What’s worse, I left my pants unzipped all the way to school.（我昨天褲子忘記拉拉鍊。更糟的是，我去學校整個路上拉鍊都開開的。）

◎ 認錯人

認錯人也是數一數二的尷尬啊！那麼認錯的動詞我們會用 mistake，「把陌生人認成朋友」，英文會說 mistake a stranger for a friend。例如：

Last time when I mistook a stranger for a friend, I kept waving my hand until I hailed a cab.（我上次認錯人時，我就一直揮手直到招到一台計程車。）

你還有過哪些超尷尬的瞬間呢？偷偷留言跟我們分享吧XD

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