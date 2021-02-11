【生活中的素養】2021辛丑金牛年 與地理、語文做結合…紫微斗數輕鬆學
從108課綱實施以來，大家都在討論如何培養、如何教素養。其實，素養就在生活當中，只要用心觀察、聯想，你都可以發現素養佇遮(台語)。
舉例來說，紫微斗數提到的方位、時辰等概念，就可與地理的經緯線、時區做搭配，而語文也可與紫微斗數的易經做結合唷。因此，在一年即將步入尾聲之際，力宇教育特別邀請長年在紫微師範學院擔任主任的劉詠昕老師，用深入淺出的方式，讓零基礎的民眾也能了解到紫微斗數這門博大精深的儒釋道智慧。
紫微斗數輕鬆學《第三篇》
紫微斗數輕鬆學《第一篇》https://youtu.be/BzAUaRzhTWs
紫微斗數輕鬆學《第二篇》https://youtu.be/RWuYr8DfY0g
紫微斗數輕鬆學《第四篇》https://youtu.be/lb2Cvyv7j9o
流年知命，牛轉乾坤
「2021辛丑金牛年．紫微斗數輕鬆學」分為六大重點，包含：1.紫微斗數的由來與命盤結構認識；2.辛丑年的運勢分析；3.黃帝地母經的剖析；4.十二生肖運勢預告；5.流年陽宅吉凶方位；6.流年紫微命盤星等評比。針對明年的大環境下，詠昕老師也提出以下的安心叮嚀：
#巨門化祿：
明年更顯溝通能力的重要，各大新聞事件都將以表達能力佔上風，而業務擴展也靠好的溝通力，講師業與培訓業還有醫療藥物及食品餐飲業，明年都是嶄露頭角的一年。能開口的，不要吝於用嘴巴溝通；跟親友有誤解、需要解釋清楚的，也可以趁明年良性溝通。
#太陽化權：
有關國際貿易國外交流會漸漸頻繁，男性在升遷跟嶄露頭角機會上較女性有大的優勢。當然，實力強弱還是最重要的考量。
#文曲化科：
適合出書考試的一年，也是技能、美學、運動等，容易嶄露頭角的一年。文曲化科也主文學藝術類的顯現與受到重視，相關行業都要把握。而說話的藝術和溝通表達的智慧，絕對是文曲化科能否致勝的關鍵。
#文昌化忌：
文昌主文字、合約，當職務代理人或是背書者時皆需看清合約內容或文件條列再蓋章，輾轉的資訊真假多有爭議，詠昕老師溫馨提醒，網路上的發文轉貼都要清楚，避免不必要的紛擾與是非。不論網路上各種2021年的預言，明年都是萬物逐漸復甦，大地休養生息的時機，惟要小心六畜的疾病，食安問題也要多多注意喔！
透過剖析2021年的流年運勢，讓面臨學測的考生、家長與各界人士，不管是學測後的科系選擇，或平時的親子關係，甚至是未來的職涯選擇，都可做為參考唷。
延伸資訊：
【劉詠昕紫微斗數】官網
https://www.ziweidousu.com/
【劉詠昕紫微斗數】臉書粉專
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【劉詠昕紫微斗數】Apple Podcast
https://pse.is/UNVHT
【劉詠昕紫微斗數】Spotify
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