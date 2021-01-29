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北美館公布新館長 北藝大教授王俊傑接任
【110學測】
台北市立美術館新任館長今公布。經1月27日市長室遴選會議結果，將由國立台北藝術大學新媒體藝術系王俊傑教授兼系主任接任館長職位。
新任北美館館長王俊傑，畢業於德國柏林藝術學院，現任國立臺北藝術大學新媒體藝術系教授兼系主任。1984年開始錄像藝術創作，為台灣新媒體藝術的開創者之一。曾獲雄獅美術新人獎、德國柏林電視塔藝術獎及台新藝術大獎等殊榮。作品受邀參加威尼斯雙年展、光州雙年展、台北雙年展、亞太當代藝術三年展、柏林超媒體藝術節、歐洲媒體藝術節等國際性展覽。亦曾策劃多項大型當代藝術展覽。近年來策劃創作《罪惡之城》、《索多瑪之夜》等科技跨域媒體無人劇場，推動跨領域藝術深具開創性。
北美館表示，後續將配合校方借調時程，王俊傑將於2月底至3月初上任。
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