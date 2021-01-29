北美館公布新館長 北藝大教授王俊傑接任

人生有一種失落，叫做「比較失落」。 這種失落感來自於和別人比較的結果，看到別人擁有的，而你卻沒有。 因為期待自己能與人相當卻苦尋不得，便陷入失落之中。換句話說，要是沒有比較，大概就不會有「比較失落」了吧！ 有一天，你的孩子肯定會吵著你，要擁有一隻能自行保管與自由使用的手機。閱讀過我的文章《當孩子吵著要擁有自己的手機時，你準備好了嗎？》就會知道，我的看法是，判斷孩子是否能擁有個人手機的標準是，是否具備足夠的自我控制能力，亦即「上得去」也「下得來」的能力。

2021-01-29 12:15