【NG 英文】廁所是空的、把垃圾拿去倒…這些句子英文這樣說對嗎？

不曉得同學平常在講話時,會不會默默在心裡翻譯成英文呢?今天小編要來跟大家分享幾個生活中常聽到的「NG 英文」,大家可以先看看以下幾個句子,化身糾察隊,把錯誤的地方揪出來!

這些句子錯在哪?

情境一:你和朋友在火車上,對方突然肚子痛。於是你手指著廁所說:

The toilet is empty now.

情境二:Ada 在和朋友解釋為什麼遲到時說:

I was finding my key then.

情境三:Jason 下班要去買蛋糕,發現店已經關門了:

The shop is close.

情境四:Gina 叫男友去倒垃圾時說:

Throw the garbage.

破解 NG 英文

大家都有找出錯誤了嗎?沒有也沒關係,小編這就公布答案~

◎ 沒人使用的

當我們要表示空間沒人使用、佔用時,英文會使用 vacant 這個字。empty 是用來表示空空如也、家徒四壁的感覺喔。因此情境一的句子要改成:

The toilet is vacant now.(廁所現在沒人。)

同樣地,如果要說位子沒人坐,我們也可以用 vacant:

The priority seat is vacant. I think it’s okay to use it if no one needs it.(博愛座是空的。我覺得要是沒人需要的話,坐著也沒關係。)

相反地,有人在使用,英文則會說 occupied,表示「被佔用」,例如:

All the seats in the food court are occupied.(美食街的座位區都滿了。)

◎ 尋找

這個真的是很多人都會犯的錯啊!find 的意思是「找到」,指的是找到東西的那瞬間唷!如果要講「尋找」這個過程,英文要用 look for。有沒有回想起來了呢?所以情境二中,Ada 應該是要說:

I was looking for my key then.(我那時在找鑰匙啦。)

再來看個對話,加深印象:

A: Did you find your student ID card?(啊你學生證是找到了沒?)

B: Not yet. I am still looking for it. Maybe my dog ate it.(還沒啊。我還在找。搞不好被我家的狗吃掉了。)

◎ 商店關門、休息

這句的錯誤很小很小,不曉得有沒有人眼睛夠尖發現了呢?close 當動詞時的確是關閉的意思,但在當形容詞時,意思是「很近的」。想要表達商店「沒開、沒營業」,則是要用 closed 喔。所以情境三應該要改成:

The shop is closed.(店關門了。)

那這裡順便幫大家補充一下,如果要講商店「倒閉」,英文會說 go out of business。來看個例子:

A: The coffee shop on the corner went out of business.(轉角那家咖啡廳倒了耶。)

B: Oh, no! I still have their gift cards!(噢不!我還有他們家的儲值卡欸!)

◎ 倒垃圾、丟垃圾

最後這題也是,講錯可是會讓外國人霧煞煞啊!出門去「倒垃圾」,英文要用 take out。throw 是「投擲」的意思,例如丟球叫做 throw a ball。如果是要指把東西丟掉,則會講 throw away。

所以情境四中,Gina 的意思應該是:

Take out the garbage.(把垃圾拿去倒。)

另外,如果要講四處亂扔、亂丟垃圾,英文則會說 litter。例如:

The room is littered with tissues that Kevin used to blow his nose.(房間裡到處都是 Kevin 用來擤鼻涕的衛生紙。)

最後來看看這張圖,整個複習一遍吧!下次再碰到時,千萬別再講錯囉!

