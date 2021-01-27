【口語英文】「笑死」、「沒差啦！」 英文怎麼說？

我們生活中常講的「你說的哦！」、「又沒差」、「笑死」這些小句子用英文該怎麼說呢？這些口語英文可以讓你在用英文聊天的時候聽起來更流暢哦！跟著希平方一起來學習吧！

◎ No take-backs!

那我們先來看小編最近在影集裡看到的說法 No take-backs!，意思就是 you can’t take it back「你不能收回」，那就有點像是我們常常會說的「你說的哦！」的意思，還有另一個比較可愛的用法是 No backsies! 不過這個用法感覺會比較像小朋友在說的，對比較熟的朋友裝可愛時可以用，來看個情境：

A: Wow, your hat looks fantastic. I'm gonna steal it!（哇，你的帽子太酷了吧。我要把它偷走！）

B: You can have it if you want. I don’t think I can pull off this hat.（你要的話拿去啊。我覺得我沒辦法駕馭這頂帽子。）

A: No backsies! It's mine now.（你說的哦！那它是我的了。）

還有一種情況是，小朋友在玩鬼抓人的時候，要說「不能馬上反抓」也可以用這個字哦！

◎ big deal

deal 這個字原本是「交易、協議」，但 big deal 不是大交易的意思啦，聽到有人說 a big deal 的話指的是「一件大事」、「一件重要的事」，如果說 it’s no big deal，表示這又不是什麼大事，中文的話就很像「這又沒差」，來看個例子：

A: We’re going to be late! Hurry up!（我們要遲到了啦！快點！）

B: Just a bunch of old people giving boring speeches. It’s no big deal!（就一群老人的無聊演講而已。沒差啦！）

那影集裡面也常常聽到有人用嘲諷的口氣說 Big deal!，意思就有點像中文的「那又怎樣？」或「有什麼大不了？」，來看個例子吧：

Yes, I ate all the free snacks at the snack station! Big deal!（對啦，我把零食區的免費零食都吃完了！有什麼大不了？）

如果單獨使用 deal 這個字的話，可以用來表達「成交！」、「那就這樣說好了！」的意思，來看個情境：

A: I’ll give you 500 dollars to buy your silence. Don’t tell anyone that I walked into a telephone pole while texting.（給你五百塊封口費。不要跟人家說我傳訊息的時候撞到電線桿。）

B: Deal!（成交！）

◎ what a joke

what a joke 字面上的意思就是「真是個天大的笑話」，小編覺得日常生活中用起來很像我們平常嘲諷地講「笑死」的語氣，假設有人說今天要早睡：

A: I'm going to bed early tonight.（我今天要早睡。）

結果那個人凌晨三點都還沒睡，另一個人經過就可以說：

B: What a joke.（笑死。）

◎ get a life

如果別人一直在做一些沒意義的事情，就可以說 Get a life!，表示叫對方滾去做點有意義的事，例如：

Stop commenting on everything I do! Get a life!（不要再評論我所做的每件事了！做點有意義的事！）

那今天希平方地分享就到這邊，以後想說「沒差啦」、「你說的哦」這些話的時候，就不會再卡住囉！想學更多口語英文也可以再多多關注希平方哦！

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