全台57校模擬聯合國會議 多國使節挺台生參與國際事務

新北市南山中學第十屆模擬聯合國會議今上午展開，由南山中學畢業校友主辦，全台57所學校共襄盛舉，會議為期三天，為全台最大的高中模聯會議。包括諾魯駐台大使凱法斯、馬紹爾群島駐台大使艾芮瓊、吐瓦魯駐台大使涂莉梅、美國夏威夷州駐台北辦事處長雷均及聖露西亞駐台大使館、AIT等都到場見證，力挺台灣學生參與國際事務。

雷均致詞時指出，在疫情狀況下，在南山模聯會議看到未來的希望、年輕的力量。期待所有與會代表持續保有對國際事務的熱忱，為世界和平貢獻心力；凱法斯則大讚，在台灣感覺政府與人民都各守其分，「防疫做得很好」。

本屆會議主題為「超越視野」，以聯合國17項永續發展目標為宗旨，討論「美國總統內閣會議」、「過度旅遊」、「巴勒斯坦問題」等議題。英文委員會主席曾芷盈指出，透過會議接軌國際，更能反思自我與台灣社會的關係；會議秘書長鄭驊妤則表示，因疫情讓模聯會議異常困難，「壓力超大，好幾個天都睡不著」，但期盼建立平台，讓高中生得以和世界學子交流。

就讀澳洲新南威爾士大學、擔任英文特殊委員會主席的呂韋呈表示，本來要回澳洲上學，但因疫情影響，反而幸運的留在台灣協助籌備會議。正逢會議十周年，議題與委員會都較以往更加多元，希望能藉此激發台灣高中生的思辨能力，真正瞭解國際事務。