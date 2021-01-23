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國內小博物館發展受限 民團開課助館員升級

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
財團法人台灣博物館文教基金會舉辦「博物館從業人員 Level Up 計畫」，北部計畫昨天在輔仁大學啟動開跑。圖為輔大。本報資料照片
財團法人台灣博物館文教基金會舉辦「博物館從業人員 Level Up 計畫」，北部計畫昨天在輔仁大學啟動開跑。圖為輔大。本報資料照片

為提升小型博物館的社會效益，財團法人台灣博物館文教基金會舉辦「博物館從業人員Level Up計畫」，北部計畫昨天在輔仁大學啟動開跑。主辦單位表示，此計畫也開放輔大博館所春季班課程，提供隨班附讀進修機會，培養並提升更多未來博物館人才。

此計畫主持人林秋芳說，台灣小型博物館與地方文化館在發展過程中，受規模、資金、人力等條件限制，能發揮博物館的社會使命及效益有限，希望透過本次博物館未來CEO人才培力活動，讓相關從業人員，能在有限條件下為長遠營運提升效益。

輔大織品服裝學院院長蔡淑梨表示，現在是一個終身學習的時代，博物館從業人員也要透過跨領學習促發創新。博物館學研究所所長張省卿則借鏡德國柏林博物館建立德國文化新形象的概念，期許博物館成為台灣對外文化宣傳的一份子。

昨天第一場活動是「打破典藏的迷思：博物館典藏管理與維護」，故宮博物館登錄保存處處長岩素芬說，台灣的氣候灣濕度較高，博物館各種材質，包括金屬、紙質、木質等的文物保存對博物館從業人員都是非常嚴峻挑戰，以及光度照明對文物的影響。

順益台灣原住民博物館典藏組林叡秀講解博物館文物修護保存、徵集管理等專業知識，並安排學員至輔仁大學校園美術館巡禮，包含校史館及天主教文物館的參訪。主辦單位表示，學員親眼見到輔大校園內的楊英風與歐豪年美術館等大師級作品，以及「看覓：台北老照片展」。

博物館 文物 輔仁大學

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