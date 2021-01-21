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期許未來的小說寫 鍾東錦愛鄉行動送「最好的禮物」

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣議會議長鍾東錦（右）「愛鄉行動獎助學金」計畫，今天贈送羅姓同學相關書籍鼓勵成未來小說家。記者范榮達／攝影
苗栗縣議會議長鍾東錦（右）「愛鄉行動獎助學金」計畫，今天贈送羅姓同學相關書籍鼓勵成未來小說家。記者范榮達／攝影

苗栗縣頭份市裘馨氏肌肉失養症羅姓國中1年級學生有閱讀的天份及興趣，縣議會議長鍾東錦「愛鄉行動獎助學金」計畫今天到家關懷，鍾東錦團隊量身打造，贈送相關書籍鼓勵成未來小說家，學校老師直呼是「最好的禮物」。

鍾東錦一年捐出100萬元薪水，「愛鄉行動獎助學金」計畫提供縣內高中、國中及小學，優秀、清寒與弱勢家庭學子獎助學金，今年邁入第2年，鍾東錦今天一早到羅姓學生頭份市家中，關懷了解學生需求，並贈送書籍、文具，及春節前零用金，並要求隨行人員，對於相關弱勢家庭需求，定時探視主動協助。

黃同學罹患裘馨氏肌肉失養症，小學時發病，功能逐漸退化，只能依靠輪椅移動，生活作息，皆需要協助，父親因疫情影響，去年5月遭到資遣換工作，9月又小中風在家中休養，母親是大陸新住民在餐廳打工，家中還有重度身心障礙的祖母，經濟負擔沉重。

學校老師指出，羅同學在學校閱讀寫作課，展露出豐富想像力，雖然寫的速度比較慢，但平常閱讀還有興趣，非常能夠用自己語言表達故事，創作小說情境，鍾東錦送的電影改編、插畫、勵志書等，提供機會讓羅同學挑書指定，這是最好的禮物。

鍾東錦為羅同學量身打造，除「愛鄉行動獎助學金」獎助學金，加碼送書，鼓勵羅同學多多寫作，只要有新的作品，就請學校送到議會，他也將分享給其他議員和視友，欣賞羅同學的創作，期待羅同學成為未來的小說家。

弱勢家庭 中風 疫情

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