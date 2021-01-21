台灣天才13歲進NYU攻雙學位 近況曝光

全台首位被英國Mensa天才協會認證為「智商高達160以上的天才」的江璟亮，年僅13歲被美國紐約大學（NYU）錄取，是創校以來最年輕的大學生；自小自學的江璟亮，這也是他人生第一次踏入正規教育。他的母親回憶起大學開學第一天，一度淚灑校園，心中感慨「孩子終於有學校了！」

江璟亮在台土生土長，一出生就對英文情有獨鍾，開口就說英文，有著說不上的熟悉；過去學習經驗多以自學為主，不僅有音樂、語文天賦，也對腦神經科學頗感興趣。今年17歲的他，正在攻讀音樂、腦神經科學雙學位，近期返台放寒假；本月25日將再返美，預計3年內拿下腦神經碩士，以及音樂博士學位。

13歲前，江璟亮除了在家自學，偶爾也會去學校跟著同學一起上體育課。進入紐約大學，也算是江璟亮生平第一次踏入教學體制現場，台上有教授、台下有同學，他笑著說「剛入學心裡真的很開心」，直說「有老師教還是有差，學習不是一個人的事」，也有人可討論答案。

談起進入大學就讀後的學習差異，江璟亮說，沒踏入學校前，會因為課本這麼說而認為是正解，若答案與正解不同，也不知哪裡出錯；上大學後，功課有寫就好，寫錯也無妨，反倒是沒寫出作答過程會被算零分。

當時江璟亮是全紐約大學最年輕的「大學生」，但身高185公分，去了一年，同學才知道他的真實年齡。他說，當時也擔心同學認為他年紀太小，也不想被年齡限制，想重新開始，當別人問他今年幾歲，他只回「跟你一樣」。如果有人問他滿18歲沒？他也會說「有」。直到某回同學在新聞媒體上看到自己，一切才曝光。

江璟亮生長在單親家庭，由母親江稜裕獨自撫養，經濟並不富裕，回憶江璟亮的學習旅程，江稜裕坦言常是「計畫趕不上變化」。比如規畫好一學期的自學計畫，孩子卻突然立定目標考大學，她開始協助孩子四處找原文書、準備考試，盡力為孩子達成，但孩子也力求上進、非常努力。

外界封江璟亮是「台灣天才」，江璟亮說，也是要靠自己的努力往前，同時更要有自律決心。江稜裕說，孩子不是100分就叫做好，若有的孩子只能到70分，當然就要給稱讚。