【那些學校沒教的英文】亞莉安娜講了大為流行 What about it是什麼意思？

今天來跟大家分享一句時下流行用語:What about it?,大家先一起來看看這張 GIF 圖,亞莉安娜帶著略略不屑和生氣的表情說出這句話,大家猜猜,這句話代表什麼意思呢?

What about it? 到底是什麼意思?

準備好了嗎,要公布答案囉!What about it? 這句話其實很適合用來嗆人(誤),意思是:「所以呢?」、「那怎樣?」、「那又怎樣?」,我們先來看看 英英字典 的解釋:「A defensive rhetorical question said out of annoyance, anger, or indignation.(一句因惱怒、生氣、憤慨而會說出的防衛性激問句。)」

所以如果別人跟你說了一句話,你的反應是:「蛤?那又怎樣?」、「所以呢?」、「關你啥事?」,你就可以用這句話嗆回去。

What about it? 情境例句

看了上面的解釋,大家可能還是覺得有一點點抽象,編編來舉幾個例子給大家看好了!

前言有提到,這句話在亞莉安娜講了之後大為流行,當時亞莉安娜參加了 2016 年告示牌音樂獎(Billboard Music Awards),走紅毯時,每位記者、攝影師都搶著拍照,來看看當時的情況。

Photographer: Ariana, look at me. Ariana, you’re not looking. Ariana, look up!(亞莉安娜,看我。亞莉安娜,妳沒在看。亞莉安娜,抬頭!)

Ariana: And what about it?(又怎樣?)

大家有懂了嗎?因為記者和攝影師們一直說「妳沒在看鏡頭啦!看這裡!」,亞莉安娜就高冷地回應「我沒看鏡頭又怎樣?」,之後這句話就紅起來了呢!

如果你今天在路上偶遇了名人,但你的朋友卻不怎麼在乎,可能就會有以下對話喔!

Jacob: Stephie, Stephie! You know what? I just bumped into Show Lo!(Stephie、Stephie!妳猜怎麼樣?我剛剛巧遇羅志祥欸!)

Stephie: What about it?(所以呢?)

Jacob: Show Lo! Do you know who he is?(羅志祥!妳是不是不知道他是誰啊?)

Stephie: Uh, yeah. But I’m not a big fan of him.(呃,我知道啊。但我對他沒啥興趣啦。)

或者妳一直狂買衣服,男友看不下去就念妳,也可以用這句話表達不以為然:

Jimmy: Anne! You spent TWD 3,000 on clothes this month.(Anne!妳這個月花了三千塊買衣服欸。)

Anne: What about it? I earn a lot, and I save money every month.(怎樣?我賺很多啊,而且我每個月都有存錢。)

除了 What about it? 還能怎麼說?

除了 What about it? 可以表達這種不屑又不在乎的語氣,根據字典解說,以下這些句子也能傳達出類似的意思喔。

What do you care?(關你啥事?)

What business is it of yours?(跟你有什麼關係?)

What does it matter?(有差嗎?)

So what?(又怎樣?)

大家有沒有把這句實用的話學起來了呢?想要表達不以為然、不在乎的感覺,可以直接講:What about it? 喔!另外也有其他四句話也能表達類似的意思,以後嗆人就不怕詞窮囉!(大誤)那我們就下次見啦!別忘了每天回來希平方看有趣實用的專欄和影片喔!

