【看時事學英文】川普粉絲闖國會！「暴動」、「帳號停權」英文怎麼說？

川粉暴動闖入國會！認證對手拜登為下任美國總統的程序中斷，推特及臉書更是因此事封鎖了川普本人的帳號，禁止他再發文，那新聞中提到的「暴動」、「帳號被封鎖」等詞彙要怎麼說呢？一起跟希平方來看看這次的時事學英文！

暴動英文

◎ 暴動

riot 「暴動」為可數名詞，可以搭配的動詞 erupt 「突然發生」使用，例如這次的事件就可以說：

Riots erupted at the U.S. Capitol because Donald Trump's supporters were trying to stop the U.S. Congress from certifying the election result.（由於川普的支持者試圖阻止國會認證選舉結果，美國國會大廈發生暴動。）

riot 這個字也可以當動詞用，所以上面那句也可以換成：

Donald Trump's supporters rioted at the U.S. Capitol because they were trying to stop the U.S. Congress from certifying the election result.

要講暴動者的話，則可以在 riot 後面加上 er 變成 rioter 哦！例句：

Police used tear gas against rioters to disperse them.（警方用催淚瓦斯對付暴動者來讓他們散開。）

◎ 闖入國會

● storm

闖入國會的話則可以用 storm 這個字，這個字當動詞用時意思是「突擊、攻佔」的意思哦！所以這幾天看新聞標題應該會常常看到 rioters stormed the halls of Congress 「暴動者攻佔國會大廳」這樣的內容哦！再來看個例句：

The troop stormed their enemy’s camp, destroying their food supply.（這支軍隊攻佔敵營並破壞食物供給。）

● breach

breach 這個動詞有「突破（防線）」的意思，最近的新聞在描述川普粉絲突破國會防線的時候也有用到這個字，來看個例句：

A woman was shot dead while Trump’s protesters were trying to breach the Capitol Building.（川普的抗議者試圖闖進國會大廈時，一名婦女被槍殺。）

◎ 帳號停權

● suspend

suspend 這個動詞是「停止，中止」的意思，那搭配 account「帳號」這個字使用，用被動的形式寫成 the account was suspended，就表示這個帳戶被停權囉！來看個例句：

Donald Trump's Twitter account was suspended because his speech seemed to incite violence.（川普的推特帳號被停權，因為他的言論似乎煽動了暴力。）

● muzzle

muzzle 這個動詞有「為（動物）戴上口套」的意思，還有一個意思就是「箝制（言論）」，所以像臉書跟推特禁止川普發文的情況，也有很多新聞用 muzzle 這個字哦！來看個例句：

Social media platforms muzzled Donald Trump because of the Capitol chaos.（由於國會大廈的混亂，社交媒體平台禁止川普發文。）

那今天的看時事學英文就到這邊，大家可以找找相關新聞來看看認不認得今天專欄學到的字哦！下次見。

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