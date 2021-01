【看時事學英文】川普粉絲闖國會！「暴動」、「帳號停權」英文怎麼說？

川粉暴動闖入國會!認證對手拜登為下任美國總統的程序中斷,推特及臉書更是因此事封鎖了川普本人的帳號,禁止他再發文,那新聞中提到的「暴動」、「帳號被封鎖」等詞彙要怎麼說呢?一起跟希平方來看看這次的時事學英文!

暴動英文

◎ 暴動

riot 「暴動」為可數名詞,可以搭配的動詞 erupt 「突然發生」使用,例如這次的事件就可以說:

Riots erupted at the U.S. Capitol because Donald Trump's supporters were trying to stop the U.S. Congress from certifying the election result.(由於川普的支持者試圖阻止國會認證選舉結果,美國國會大廈發生暴動。)

riot 這個字也可以當動詞用,所以上面那句也可以換成:

Donald Trump's supporters rioted at the U.S. Capitol because they were trying to stop the U.S. Congress from certifying the election result.

要講暴動者的話,則可以在 riot 後面加上 er 變成 rioter 哦!例句:

Police used tear gas against rioters to disperse them.(警方用催淚瓦斯對付暴動者來讓他們散開。)

◎ 闖入國會

● storm

闖入國會的話則可以用 storm 這個字,這個字當動詞用時意思是「突擊、攻佔」的意思哦!所以這幾天看新聞標題應該會常常看到 rioters stormed the halls of Congress 「暴動者攻佔國會大廳」這樣的內容哦!再來看個例句:

The troop stormed their enemy’s camp, destroying their food supply.(這支軍隊攻佔敵營並破壞食物供給。)

● breach

breach 這個動詞有「突破(防線)」的意思,最近的新聞在描述川普粉絲突破國會防線的時候也有用到這個字,來看個例句:

A woman was shot dead while Trump’s protesters were trying to breach the Capitol Building.(川普的抗議者試圖闖進國會大廈時,一名婦女被槍殺。)

◎ 帳號停權

● suspend

suspend 這個動詞是「停止,中止」的意思,那搭配 account「帳號」這個字使用,用被動的形式寫成 the account was suspended,就表示這個帳戶被停權囉!來看個例句:

Donald Trump's Twitter account was suspended because his speech seemed to incite violence.(川普的推特帳號被停權,因為他的言論似乎煽動了暴力。)

● muzzle

muzzle 這個動詞有「為(動物)戴上口套」的意思,還有一個意思就是「箝制(言論)」,所以像臉書跟推特禁止川普發文的情況,也有很多新聞用 muzzle 這個字哦!來看個例句:

Social media platforms muzzled Donald Trump because of the Capitol chaos.(由於國會大廈的混亂,社交媒體平台禁止川普發文。)

那今天的看時事學英文就到這邊,大家可以找找相關新聞來看看認不認得今天專欄學到的字哦!下次見。

