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仿生科技以自然為師！學者研發「蝸牛膠」、「鱔魚皮」

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄大學化材系教授鍾宜璋和研發團隊，從蝸牛和鱔魚生物特性得到靈感，發表新一代乾式無痕膠帶、超滑抗沾黏表面兩項原型品。記者徐如宜
高雄大學化材系教授鍾宜璋和研發團隊，從蝸牛和鱔魚生物特性得到靈感，發表新一代乾式無痕膠帶、超滑抗沾黏表面兩項原型品。記者徐如宜

國立高雄大學化學工程及材料工程學系教授鍾宜璋和研發團隊，從蝸牛和鱔魚生物特性得到靈感，今天發表新一代乾式無痕膠帶、超滑抗沾黏表面兩項原型品。「蝸牛膠」可設計成耐重的雙面膠，應用於無痕掛勾、平面固定膠片等且無殘膠；「鱔魚皮」可應用於水管系統、人工血管或髖關節表面塗層，有效減少結垢及抗沾黏情形。

高大化材系教授鍾宜璋主持的「健康及仿生科技研究中心」，以大自然生物為師，模仿特殊構造開發各種產品如「壁虎腳」、「章魚腳」無殘膠乾式膠帶，曾獲得2019年科技部「未來科技突破獎」殊榮。這次則與研發專員吳楷銘、化材系大三學生鄧力瑋，共同發表「仿蝸牛腹足微結構乾式無痕膠帶（蝸牛膠）」，及「仿鱔魚皮膚表面結構超滑系統（鱔魚皮）」。

鍾宜璋表示，「蝸牛膠」設計靈感主要模仿蝸牛腹足，很多人都有想移蝸牛但不易拔除的經驗，原因在於蝸牛的腹足利器，構造包括平滑肌肉細胞束、結締組織、微奈米纖毛，可產生「能量耗散層」幫助牠們牢固黏附如玻璃平整表面。團隊就以此原理開發蝸牛膠，模仿腹足結構產生的剝離力，高黏著特性可黏貼於平整、微粗糙表面且無殘膠問題，商業用途則可應用在有力矩的感壓膠和乾式膠帶設計。

團隊另一項研發是暱稱「鱔魚皮」的「仿鱔魚皮膚表面結構超滑系統」，就是模仿鱔魚、鰻魚、泥鰍等生物的表皮。鱔魚表皮由孔洞杯狀細胞構成，腺體分泌黏液吸水同時鎖水，產生「骨溜骨溜（超滑）」水膜，讓鱔魚在水中泥堆快速游動穿梭。

「以後提到鱔魚不會再只是想到意麵！」鍾宜璋說，鱔魚皮的水下超滑表面特性，可進一步運用需要表面潤滑處理技術的系統或產品，像是下水道或冷氣水管系統，避免產生礦化結垢；或是人工血管、人工髖關節，避免蛋白質沾黏、減少磨耗發炎；又可應用於吸水或除油材料，將高黏性髒汙快速脫離，容易清潔、延長使用壽命。仿生技術優化並加以推廣應用工業上、生活中以及醫材領域，歡迎產業界洽詢合作。示範影片可見https://youtu.be/cwXIjc_wJiA

高雄大學研發團隊從蝸牛和鱔魚生物特性得到靈感，今天發表新一代乾式無痕膠帶、超滑抗沾黏表面兩項原型品。記者徐如宜／攝影
高雄大學研發團隊從蝸牛和鱔魚生物特性得到靈感，今天發表新一代乾式無痕膠帶、超滑抗沾黏表面兩項原型品。記者徐如宜／攝影
高雄大學研發團隊研發「蝸牛膠」，模仿腹足結構產生的剝離力，高黏著特性可黏貼於平整、微粗糙表面且無殘膠問題，商業用途則可應用在有力矩的感壓膠和乾式膠帶設計。記者徐如宜／攝影
高雄大學研發團隊研發「蝸牛膠」，模仿腹足結構產生的剝離力，高黏著特性可黏貼於平整、微粗糙表面且無殘膠問題，商業用途則可應用在有力矩的感壓膠和乾式膠帶設計。記者徐如宜／攝影
高雄大學團隊研發「仿鱔魚皮膚表面結構超滑系統」，模仿鱔魚、鰻魚、泥鰍等生物的表皮。記者徐如宜／攝影
高雄大學團隊研發「仿鱔魚皮膚表面結構超滑系統」，模仿鱔魚、鰻魚、泥鰍等生物的表皮。記者徐如宜／攝影
高雄大學校長陳月端介紹仿生科技的運用。記者徐如宜／攝影
高雄大學校長陳月端介紹仿生科技的運用。記者徐如宜／攝影
高雄大學研發團隊從蝸牛和鱔魚生物特性得到靈感，今天發表新一代乾式無痕膠帶、超滑抗沾黏表面兩項原型品。記者徐如宜／攝影
高雄大學研發團隊從蝸牛和鱔魚生物特性得到靈感，今天發表新一代乾式無痕膠帶、超滑抗沾黏表面兩項原型品。記者徐如宜／攝影
高雄大學化材系教授鍾宜璋和研發團隊，從蝸牛和鱔魚生物特性得到靈感，發表新一代乾式無痕膠帶、超滑抗沾黏表面兩項原型品。記者徐如宜／攝影
高雄大學化材系教授鍾宜璋和研發團隊，從蝸牛和鱔魚生物特性得到靈感，發表新一代乾式無痕膠帶、超滑抗沾黏表面兩項原型品。記者徐如宜／攝影
高雄大學研發團隊研發「蝸牛膠」，模仿腹足結構產生的剝離力，高黏著特性可黏貼於平整、微粗糙表面且無殘膠問題，商業用途則可應用在有力矩的感壓膠和乾式膠帶設計。記者徐如宜／攝影
高雄大學研發團隊研發「蝸牛膠」，模仿腹足結構產生的剝離力，高黏著特性可黏貼於平整、微粗糙表面且無殘膠問題，商業用途則可應用在有力矩的感壓膠和乾式膠帶設計。記者徐如宜／攝影

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