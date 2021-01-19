要放寒假了！書單有「素養」 在家輕鬆自學科技、藝術等9大類知識

怡慧老師2021年的寒假書單非常的「新課綱」風，也超級「素養」的唷！面對疫情時代，無法利用假期出國，卻可以在寒假期間，進行閱讀了旅行。可以為自己設計一個素養書單實踐之旅，所謂盡信書，不如無書，所以，邊閱讀邊思考，邊思考邊探界，邊探界邊建立自己的價值觀。

學習是一輩子的事，如何時時保有旺盛的學習動機與熱情？持續走在自發主動的學習旅程？與人溝通是一生的課題，如何讓別人明白你的明白，理解你的理解，透過各種不同媒介，辯證正確的知識與訊息。最後，人是群體的動物，你無法離群索居，因此，做好議題的多方理解有助於人際交流與互動，並在知識的輸入之後，完成自我實現與社會參與的知識輸出，也就是服務助人的善美模式。

一、培養身心素質與自我精進的能力：

如果，期待孩子們能夠從認識自己、探索內在自我，並找到激勵自己自信心的支持，善用理性思考來面對人生的困境，無論晴雨人生，都能做好情緒管理，學會積極進取的面對未知的挑戰，必在尋找「我是誰」的旅程中，逐步確認自己的人生目標，奉為可力行一輩子的人生價值。同時，願意走在不斷自我學習以及規劃自我人生的路上，成為一個成長型思維的人。從習慣到學習，從學習到情緒，從外在到內在，這五本書可以讓你突破難關，找到自我精進的力量。

推薦書單： 1.原子習慣：細微改變帶來巨大成就的實證法則 2.一個人，你也要活得晴空萬里 3.你可以生氣，但不要越想越氣：停止情緒化思考、不再與對錯拔河，從此擺脫「地雷型」人設！ 4.可是，我就是會在意！：給人際玻璃心，看透自導自演內心戲，停止煩惱的無限放大 5.以為時間久了，我就會沒事：大腦會記住小時候的委屈、孤單和傷心！說出憋在心裡的痛苦，突破無法解決的關卡 6.我，為什麼會這樣？：喜歡這些，討厭那些，從生物學、腦科學與心理學解釋我們的喜好、情緒、行為與想法，重啟一趟人類的認識之旅

二、培養系統思考與解決問題的能力：

如果期待學生能夠具備系統思考跟解決問題的能力，選擇適當的學習方式，讓他面對問題先進行理解、分析、推理、批判與後設思考的素養，面對問題經過反思、行動，不斷找到有效處理的方式，並看到自己能夠透過系統思考，逐步解決生活及生命的問題。從認識大腦到翻轉思維框架，面對日常的學習、考試，甚至睡眠，都有一套可掌握的關鍵，讓你的大腦持續升級，瞬間掌握問題解決的秘訣，戰勝它。

推薦書單： 1.大腦這樣記憶，什麼都學得會 2.無限賽局：翻轉思維框架，突破勝負盲點，贏得你想要的未來 3.拆解考試的技術：輕鬆高分錄取的黃金學習頻率、讀書筆記技巧 4.為什麼要睡覺？：睡出健康與學習力、夢出創意的新科學 5.超速學習：我這樣做，一個月學會素描，一年學會四種語言，完成MIT四年課程 6.有錢人想的和你不一樣

三、培養規劃執行與創新應變的能力：

如果期待學生能夠具備規劃執行與創新應變的能力，並且能形成探究以及發展自己的多元專業知能的系統，充實個人的生活經驗，也發揮創新的精神，以因應整個社會快速的變遷。有系統規劃，才能增進自己的彈性適應力，進而增進自己的創新應變力，學會從「獲取資訊」到「運用知識」的真正體現。面對AI時代的來臨，從練習的量化到質化，從心理學看待身邊的神隊友，從科學的視角來看待生活與人際，並以玩出無限的彈性力，展現我們應變危機的軟實力。

推薦書單： 1.刻意練習：原創者全面解析，比天賦更關鍵的學習法 2.冷知識背後的熱思考：啾啾鞋教你幫大腦開外掛的30個法則 3.自己的力學：找到喜歡又做得好的事 4.人類使用說明書：關於生活與人際難題，科學教我們的事 5.人生有限，你要玩出無限：在個體崛起時代，展現「一軍」突起的軟實力

四、培養符號運用與溝通表達的能力：

如果期待學生能夠具備符號運用與溝通表達的能力，並在面對生活各種符號包含語言、藝術、文字、肢體及藝術、山水花卉、動物昆蟲、空間意象等符號時，可從中理解進行表達、溝通、互動，因此，各項符號與日常生活息息相關，若能善用就能與人際進行良好的互動表達，從中了解與同理他人，做好日常生活及工作的良好溝通。

推薦書單： 1.老屋顏與鐵窗花：被遺忘的「台灣元素」——承載台灣傳統文化、世代歷史、民居生活的人情風景 2.通往世界的植物：臺灣高山植物的時空旅史 3.談情說愛——古人超有哏 4.我家就是深夜食堂：4位人氣料理家只在這裡教的私房食譜75道 5.曲盤開出一蕊花（書+CD）：戰前臺灣流行音樂讀本 6.孤島通信

五、培養科技資訊與媒體素養：

在社群經營與自媒體盛行的時代，如果期待學生能夠具備善用科技、資訊、各類媒體的能力，自由掌控科技，從中學習分析、思辨、批判人與科技、資訊及媒體之間的關係。培養倫理及媒體識讀的素養，實現自我的新價值，業替自己創造高效益的流量與聲量，還有透過社交平台鏈結雄厚人脈。

推薦書單： 1.超人氣FB+IG+LINE社群經營與行銷力：用225招快速聚粉，飆升流量變業績！ 2.注意力商人：他們如何操弄人心?揭密媒體、廣告、群眾的角力戰 3.個人品牌獲利：自媒體經營的五大關鍵變現思維 4.向下扎根！德國教育的公民思辨課7－「過濾氣泡、假新聞與說謊媒體──我們如何避免被操弄？」：有自覺使用媒體的第一步 5.唐鳳：我所看待的自由與未來

六、培養藝術涵養與美感素養：

如果期待學生能夠打開五感，具備藝術感知、創作與鑑賞能力，對於藝術文化，滿感素養的扎根，相形重要。透過生活美學的觸發與省思，汲取生活或文本豐富美感的體驗，培養自己對所處環境美善的人、事、時、地、物，進行內在連結地賞析、建構，並願意以各種形式與他人分享自己對美的覺醒與體現的態度與能力。

推薦書單： 1.我的老台北 2.山教我的事 3.國學潮人誌，古人超有料——12位最強男神女神，成敗起伏的生命中，有哪些與眾不同的求生姿態、不同的「潮」 4.文學少年遊：蔣勳老師教我的事 5.向夕陽敬酒：生命深秋時的智慧筆記

七、培養道德實踐與公民意識的能力：

如果期待學生具備道德實踐的素養，需要從小處著手，漸進式地培養學生的公民意識，透過思辨與行動的論證，與不同議題探討法律和道德之間的關係，釐清與理解人與人相處的界線，外拓到與人相處，工作職場，甚至是參與關懷自然生態與人類永續發展等社會活動，展現知善、樂善的社會交際與行善的社會責任感與品德力。

推薦書單： 1.誰偷走了他們的青春：２４年的法庭輪轉人生 一部活生生的法稅教材 2.我所嚮往的生活文明 3.人生路引：我從閱讀中練就的28個基本功 4.懂得藏起厭惡，也能掏出真心：30堂蹺不掉的社會課 5.新編古典今看

八、培養人際關係與團隊合作的能力：

當社會快速變動，英雄淡出，團隊勝出，如果提供優勢，合作劣勢，創造趨勢？如果期待學生具備善意的人際關係與互動關係，如何有效溝通，突破他人心防？如何多元調和意見，懂得如何洞察人心，透過良好的人際互動，建立志同道合又能力互補的團隊合作模式。

推薦書單： 1.減法理財術，人生大加分：樂活大叔最暖心法總整理 2.公園遊戲力：22個精彩案例 × 一群幕後推手，與孩子一起翻轉全台兒童遊戲場 3.人性鍊金術：奧美最有效的行銷策略 4.趣味心理學原來是神隊友：10秒鐘人生助攻教室 5.從習慣洞察人心：學會識人術，解決人際關係的所有煩惱 6.鬼滅之刃

九、培養多元文化與國際理的能力：

全球化時代來臨，每個人都生活在多元文化的社會裡，如果期待學生具備認識理解不同文化的差異，可先從認識全球不同的生活方式，在經濟面、文化面、社會面等建立同理的連結，學會尊重與包容文化間的差異。順應時代關注世界議題及國際情勢，成為最獨一無二的自己，卻擁有國際移動的視野，你就能和全世界當朋友。