會考生活英語／【運動篇】 健身房
【110學測】
★單字
1. workout [ˋwɝk͵aʊt ] n. 運動、練習、鍛鍊（國中基本1200字）
2. beginner [ bɪˋgɪnɚr ] n. 新手、生手、初學者（國中挑戰800字）
3. pressure [ˋprɛʃɚ] n. 壓力（國中挑戰800字）
★實用字詞
1. How about...? 如何…？怎樣…？（提出建議、詢問意見時的問句）
2. run on the treadmill 在跑步機跑步；do weights 重量訓練
Jack, Zoe and Irene will go to the new gym for some workouts.
杰克、柔伊、艾琳準備要去新開的健身房做運動。
閱讀技巧：將長句分成短字詞，以利閱讀
How about going to／the new gym／this weekend?
要不要去／新的健身房／本週末？
動手做做看：將長句分成短字詞
We can run on the treadmill or do weights.
考題練習：多益普及測驗＋國中會考題型
1. Which about the exam is correct?
(A) It’s coming
(B) It’s over
(C) It’s canceled
2. When are they going to the gym?
(A) Last weekend
(B) This weekend
(C) Next weekend
3. What can’t they do there?
(A) Run on the treadmill
(B) Do weights
(C) Take the exam
解答：
動手做做看：將長句分成短字詞
We can／run on the treadmill／or do weights.
我們可以／在跑步機跑步／或是做些重量訓練。
考題練習：多益普及測驗＋國中會考題型
1. (B) 2. (B) 3. (C)
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