會考生活英語／【運動篇】 健身房

Here’s Johnny! 你喜歡看恐怖片嗎？是不是明明很害怕，卻又很享受被嚇的感覺呢？那你會不會很好奇，恐怖片之所以恐怖的原因是什麼？今天小編要來帶大家認識經典的「恐怖谷理論」（Uncanny Valley），以及揭露恐怖片中的經典元素，喜歡恐怖片的話千萬不要錯過！

2021-01-15 10:00