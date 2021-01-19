快訊

北極冷空氣掰！台灣進入「相對不寒冷」時期 維持到這時

紅色保守派的末日感：共和黨總統之路怎麼繼續走？

會考生活英語／【運動篇】 健身房

聯合新聞網 / 致理科大陳超明講座教授 編審、英語教學博士張迪 編寫

★單字

1. workout [ˋwɝk͵aʊt ] n. 運動、練習、鍛鍊（國中基本1200字）

2. beginner [ bɪˋgɪnɚr ] n. 新手、生手、初學者（國中挑戰800字）

3. pressure [ˋprɛʃɚ] n. 壓力（國中挑戰800字）

★實用字詞

1. How about...? 如何…？怎樣…？（提出建議、詢問意見時的問句）

2. run on the treadmill 在跑步機跑步；do weights 重量訓練

Jack, Zoe and Irene will go to the new gym for some workouts.

杰克、柔伊、艾琳準備要去新開的健身房做運動。

閱讀技巧：將長句分成短字詞，以利閱讀

How about going to／the new gym／this weekend?

要不要去／新的健身房／本週末？

動手做做看：將長句分成短字詞

We can run on the treadmill or do weights.

考題練習：多益普及測驗＋國中會考題型

1. Which about the exam is correct?

(A) It’s coming

(B) It’s over

(C) It’s canceled

2. When are they going to the gym?

(A) Last weekend

(B) This weekend

(C) Next weekend

3. What can’t they do there?

(A) Run on the treadmill

(B) Do weights

(C) Take the exam

解答：

動手做做看：將長句分成短字詞

We can／run on the treadmill／or do weights.

我們可以／在跑步機跑步／或是做些重量訓練。

考題練習：多益普及測驗＋國中會考題型

1. (B) 2. (B) 3. (C)

健身 會考 國中會考生活英語

相關新聞

會考生活英語／【運動篇】 健身房

★單字 1. workout [ˋwɝk͵aʊt ] n. 運動、練習、鍛鍊（國中基本1200字） 2. beginner [ bɪˋgɪnɚr ] n. 新手、生手、初學者（國中挑戰800字） 3. pressure [ˋprɛʃɚ] n. 壓力（國中挑戰800字）

【電影裡的英文】跨年票房冠軍《靈魂急轉彎》 成人看了會落淚的動畫片

由《腦筋急轉彎》導演執導的皮克斯新作《靈魂急轉彎》原定於六月上映，不過因為疫情的關係目前暫定延後五個月上映，喜愛皮克斯的朋友們不妨先來看看預告片過過癮吧！

台南龍崎國小獲贈「新風除霾全熱交換器」改善空氣品質

台南龍崎國小今天感謝銘理揚科技總經理陳蒼佑，捐贈「新風除霾全熱交換器」安裝視聽教室，讓學校在舉辦全校性的大型活動時，也能...

家長相談室／培養閱讀理解力 從看趣文開始

有許多孩子不習慣閱讀長文、甚至讀愈多，愈抓不到重點。面對愈來愈長的素養考題，閱讀理解成為不容忽視的基礎能力。

「台美教育倡議」 美國在台協會舉辦華語教學論壇

美國在台協會上午與學術交流基金會共同舉辦華語教學論壇，此乃「台美教育倡議」系列活動，旨在擴展中英教學機會，同時維護學術自...

你聽過「恐怖谷理論」嗎？ 學恐怖片經典元素英文怎麼說！

Here’s Johnny! 你喜歡看恐怖片嗎？是不是明明很害怕，卻又很享受被嚇的感覺呢？那你會不會很好奇，恐怖片之所以恐怖的原因是什麼？今天小編要來帶大家認識經典的「恐怖谷理論」（Uncanny Valley），以及揭露恐怖片中的經典元素，喜歡恐怖片的話千萬不要錯過！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。