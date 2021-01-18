台南龍崎國小獲贈「新風除霾全熱交換器」改善空氣品質

台南龍崎國小今天感謝銘理揚科技總經理陳蒼佑，捐贈「新風除霾全熱交換器」安裝視聽教室，讓學校在舉辦全校性的大型活動時，也能在室內享受空氣好品質。

校長徐至賢表示，銘理揚科技」是台灣室內空氣品質改善設備主要廠商，致力整合氣體偵測器及空氣品質改善設備，搭配新風設備及透氣窗，改善室內環境的通風及舒適性。龍崎國小參與108學年國家環境教育獎過程即產學合作，提供正確的空氣交換觀念與設備，協助設計相關教學方案、榮獲國家環境教育獎全國優等的佳績。

徐至賢指出，這次捐贈的除霾全熱交換器是整合空氣品質偵測系統新機型，可避免冷房消耗。過濾系統清除PM 2.5，再以全熱交換技術將室外引進的乾淨空氣與室內排出的髒空氣進行熱交換降低耗能，能做到經二氧化碳濃度多寡控制自動開啟關閉，有效節能減碳。