你聽過「恐怖谷理論」嗎？ 學恐怖片經典元素英文怎麼說！

Here’s Johnny! 你喜歡看恐怖片嗎?是不是明明很害怕,卻又很享受被嚇的感覺呢?那你會不會很好奇,恐怖片之所以恐怖的原因是什麼?今天小編要來帶大家認識經典的「恐怖谷理論」(Uncanny Valley),以及揭露恐怖片中的經典元素,喜歡恐怖片的話千萬不要錯過!

什麼是恐怖谷理論

(photo credit: Wikipedia )

這個理論最初是在 1970 年代由日本機器科學家森政弘所提出。恐怖谷理論指出,當某一項事物長得很像人類,但又有些不符合人類的特質或怪異不自然的地方時,我們的喜好就會驟降至谷底,並且心生恐懼。這也就是為什麼骷髏頭(skeleton)和殭屍(zombie)會讓人很害怕,長得太像人類的機器人、洋娃娃及湯瑪士小火車會讓人覺得很詭異XD

什麼是 uncanny

那我們來說文解字一下。uncanny 比起「恐怖、詭異」這些常見的解釋方式,它更為深層,讓人有種難以言喻的恐懼。所以如果你不是因為鬼魂或被突然嚇到而感到害怕,而是沒來由的對某事物感到恐懼,就可以用這個字來形容唷!來看些例子:

Every time I read Stephen King’s novels, an uncanny sensation emerges. (我每次看史蒂芬金的小說時,就會產生一種說不上來的詭異感。)

That doll bears an uncanny resemblance to the one I’ve thrown away. Is it Annabelle in real life? I’m totally freaked out! (那個洋娃娃和我已經丟掉那隻像得可怕。這是真實版的安娜貝爾嗎?我要嚇死了!)

屢試不爽的經典元素

◎ jump scare

這是一種經典的技法,稱為「突發驚嚇」,意思是在意想不到的地方,突然有東西出現或音效迸出,但使用時機和頻率就相當考驗功力啦!來看個例子:

That horror movie is lame! It is just full of jump scares and irrelevant details, and it has almost no plot at all. (那部恐怖片超糞!裡面只有一堆突發驚嚇和沒半點關係的細節,幾乎毫無劇情可言。)

另外,如果要說某事物「突然出現」,可以用 pop up 這個片語。例如:

When I clicked the link that my friend sent me, a message popped up on my screen, suggesting that my phone was hacked. It took me a while to realize it was a prank. (當我點了朋友寄給我的連結時,螢幕上突然出現了我的手機被駭了的訊息。我過了一陣子才發現那是整人訊息。)

◎ anticlimax

climax 的意思為「高潮、故事最精采之處」,那麼 anticlimax 的意思就是「反高潮」。在電影中,有時氣氛堆疊到最高點時,反而會陡然而降或戛然而止,待觀眾的情緒放鬆後,再搭配 jump scare 或隨之而來的真正高潮,就可以營造出極端的驚悚。

另外,anticlimax 還有另一個意思,為「掃興的結尾」,在看影評時也會看到這個字,那這時候就屬於批評,而不是刻意製造的效果唷!

◎ spooky music

恐怖片一定要搭配恐怖的音效或背景音樂,像是尖銳的聲音(screech)或不協和音(dissonance)。spooky 為「驚悚的、毛骨悚然的」的意思,通常是指超自然的力量或詭譎氛圍所營造出的恐怖感。

The spooky music goes eerily well with the scene, which is pretty engaging. (那詭異的音樂和場景搭配地天衣無縫,讓人身臨其境。)

◎ creepy creature

接下來則是讓人頭皮發麻的生物,例如巨蛇(serpant)或外星人(alien)。creepy 的意思為「恐怖的、驚悚的」,和 spooky 有點不同的是, creepy 還可以拿來形容非超自然力量的恐怖,比如說跟蹤狂或噁心的昆蟲。例如:

Joe from the drama series You is definitely a creepy stalker, although he is a man of charisma… (《安眠書店》系列裡的 Joe 根本就是個恐怖的跟蹤狂呀,雖然他是很有魅力啦…)

◎ haunted house

場景也很重要。恐怖片最常見的地點就是鬧鬼的洋房(haunted house)、地窖(cellar)、電梯(elevator)或太平間(mortuary)。其中,haunted 的意思為「鬧鬼的」。要注意,鬼屋是 haunted house,而不是 ghost house 唷!例如:

It is said that the house is haunted. Maybe it will be a good place for escape games. (聽說那棟房子鬧鬼。搞不好很適合拿來玩密室逃脫呢。)

另外,haunt 作為動詞,除了表示鬼魂出沒之外,也有某種想法或事件「縈繞心頭、揮之不去」的意思喔。例如:

The traumatic experience of the 921 earthquake would haunt the survivors and the families of victims for the rest of their life. (921 大地震的陰影會在倖存者與受難者家屬的餘生中揮之不去。)

呼~看完了這些元素,你有沒有覺得背脊發涼呢?也歡迎大家分享你覺得最恐怖的元素喔!

