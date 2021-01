【生活英文】天氣冷颼颼！「暖暖包」、「發熱衣」的英文怎麼說？

最近寒流來襲,走在路上都快要感覺不到自己的手啦!於是希平方決定來跟大家分享各種冬季實用的英文,一起來看看吧!

冬季英文

◎ 暖暖包

天冷手凍到沒知覺,這時候就需要暖暖包啦!不過「暖暖包」的英文跟「包」沒什麼關聯,而是直接叫做 hand warmers「溫暖手的東西」,如果是我們平常常用的那種一次性暖暖包,可以在 hand warmers 前加上 disposable「一次性的」,來看個例句:

Disposable hand warmers only provide heat for a limited time.(一次性暖暖包只能在有限的時間內有熱度。)

那暖暖包又有可以重複使用的,前面可以加上 reusable 「可重複使用的」這個形容詞,如果是可充電式的那種則可以加上 rechargeable「可充電的」 這個字哦。再來看例句:

A: I can’t stand the cold anymore! My hands are ice-cold!(我沒辦法再忍受寒冷了!我手凍僵了!)

B: How about buying rechargeable hand warmers? They can help you survive the winter.(不然要不要買充電式暖暖包?它們可以幫你撐過冬天。)

◎ 電熱毯

電熱毯的英文就是 heated blanket,或也可以用 electric「用電的」這個形容詞加上 blanket「毯子」,變成 electric blantet,來看個例子:

I’ll never leave my bed if I have a heated blanket.(我如果有電熱毯的話,我永遠都不會離開我的床了。)

發熱衣的英文是由 thermal「熱的、熱量的」這個形容詞跟 underwear「內衣」這個字組成,變成 thermal underwear「發熱衣」,也可以直接叫做 thermals,不過就比較不正式哦!來看個例子:

Thermal underwear doesn’t really warm your body. It just prevents heat loss.(發熱衣並不會真的溫暖你的身體。它只是避免熱量散失。)

那今天希平方的冬季分享就先到這邊,這樣學會怎麼說這些英文過個暖暖的冬天吧!下次見!

延伸閱讀

1. 【NG 英文】You've frozen. 絕對不是說你『冷到結冰』!

2. 【NG 英文】『我很怕冷』英文其實不是I'm afraid of the cold.?!

3. 【生活英文】『濕氣重』、『壁癌』英文怎麼說?一起來看看這些生活小困擾的說法!

【更多學英文資源,詳見《希平方》】