【生活英文】天氣冷颼颼！「暖暖包」、「發熱衣」的英文怎麼說？

最近寒流來襲，走在路上都快要感覺不到自己的手啦！於是希平方決定來跟大家分享各種冬季實用的英文，一起來看看吧！

冬季英文

◎ 暖暖包

天冷手凍到沒知覺，這時候就需要暖暖包啦！不過「暖暖包」的英文跟「包」沒什麼關聯，而是直接叫做 hand warmers「溫暖手的東西」，如果是我們平常常用的那種一次性暖暖包，可以在 hand warmers 前加上 disposable「一次性的」，來看個例句：

Disposable hand warmers only provide heat for a limited time.（一次性暖暖包只能在有限的時間內有熱度。）

那暖暖包又有可以重複使用的，前面可以加上 reusable 「可重複使用的」這個形容詞，如果是可充電式的那種則可以加上 rechargeable「可充電的」 這個字哦。再來看例句：

A: I can’t stand the cold anymore! My hands are ice-cold!（我沒辦法再忍受寒冷了！我手凍僵了！）

B: How about buying rechargeable hand warmers? They can help you survive the winter.（不然要不要買充電式暖暖包？它們可以幫你撐過冬天。）

◎ 電熱毯

電熱毯的英文就是 heated blanket，或也可以用 electric「用電的」這個形容詞加上 blanket「毯子」，變成 electric blantet，來看個例子：

I’ll never leave my bed if I have a heated blanket.（我如果有電熱毯的話，我永遠都不會離開我的床了。）

發熱衣的英文是由 thermal「熱的、熱量的」這個形容詞跟 underwear「內衣」這個字組成，變成 thermal underwear「發熱衣」，也可以直接叫做 thermals，不過就比較不正式哦！來看個例子：

Thermal underwear doesn’t really warm your body. It just prevents heat loss.（發熱衣並不會真的溫暖你的身體。它只是避免熱量散失。）

那今天希平方的冬季分享就先到這邊，這樣學會怎麼說這些英文過個暖暖的冬天吧！下次見！

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