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年度暢銷書介紹超夯學習方法 「原子習慣」如何用在課室學習？

聯合新聞網 / 宋怡慧（丹鳳高中圖書館主任）

2020年《原子習慣》在書市傲視群雄，不只奪得博客來年度閱讀暢銷榜、電子書榜雙料冠軍，在Readmoo讀墨電子書2020年度持續蟬聯暢銷榜第一，甚至在金石堂書店年度閱讀暢銷榜第二。書中提及：每天都進步1%，一年後，你會進步37倍；每天都退步1%，一年後，你會弱化到趨近於0！

影響力如此深遠的書籍，怡慧老師又如何把《原子習慣》用在學生的課室學習呢？

第一步驟：讓「上課了」的提示顯而易見

《原子習慣》提到：習慣迴路的第一步驟是與提示連結。「上課了」的提示愈明顯，越能讓學生專注於課室學習，這就是所謂的上課儀式感。《30秒專注力法則》提及讓精神集中當下的「三聲法」，可消除雜念，恰能與上課儀式做配搭，讓學生透過行為的改變有個專注學習的儀式。

接著，你可以運用習慣堆疊來開啟學生的上課慣例：

「做完〔30秒專注力〕之後，我會執行〔上課專注行為〕。」

「做完〔上課專注行為〕之後，我會執行〔抄筆記〕。」

先不管自己專注行為可維持幾分鐘，也先不管自己抄筆記的完整度有多高，試著把這些動作變成一個系統行為，當你看見老師，就一起執行30秒專注力活動，接著，讓自己保持N分鐘的專注聽課(N分鐘可以自訂，逐步增加)，再來，拿出筆記，進行聽課內容的整理。

這些習慣應該都要是簡單容易執行的目標，或許，剛開始學生只能專注一分鐘，甚至只拿出筆記本而已。這樣的行為改變，比起之前，無意識地坐著，不小心睡著要好太多了。

透過習慣堆疊，設計一個讓「學生專注」容易執行的上課環境也很重要。例如，在進行三聲法時，你會發現上課環境的附近正在施工，對於師生都是不友善的上課環境，這時候改變上課場域，比要求學生專注要容易執行。

最後，利用習慣堆疊激勵孩子去完成上課專注的行為。例如：練習專注十分鐘之後，我們可以進行學生喜歡的激勵活動，讓專注行為輕鬆連結達標。

第二步驟：讓「上課專注」變得有吸引力

《原子習慣》把習慣(上課專注)與渴望連結，這算是習慣迴路的第二步驟。建立新行為對學生來說沒有吸引力，就很難讓他們長期去執行。因此，當全班都在把專注力當作上課的常態，左鄰右舍上課都處於專注的心流階段，無形之中，上課專注的習慣具有激勵與吸引力，建立楷模學習的對象，讓尚未建立習慣的同學能夠模仿。

當同學們看見大家都有專注的習慣，養成專注力的行為就會變得非常吸引人，另外，如何讓專注力有誘因綑綁，讓學生有熱情維持，也是這個階段要努力的重心。

第三步驟：讓專注行為變得輕而易舉

如何讓課室學習變得容易專注，讓他覺得可以輕易完成專注，例如，上課的模式，是否有先建立每次上課的學習目標，讓他知道上課的學習重心，還有要他容易專注的工具是否提供給他。

例如，布置一個容易專注的學習環境，透過筆記模板、提問單、上課多元互動模式，課程動靜態的時間掌握，在一堂45或50分鐘的課程中，你有意識地幫學生做了課程的學習切點，有系統地進行運課技巧，從生活情境切入知識點，有邏輯的設計從易而難的知識或能力的堆疊課程，幫孩子搭建專注力學習的鷹架，讓學生認為專注是容易完成的行為。

第四步驟：讓專注行為的獎賞令學生滿足

習慣迴路的最後一個階段是獎賞，如果專注行為能與獎賞產生連結——讓學生感覺在上課專注學習是美好且有個自己滿足的歷程——他們就會不斷複製相同行為。例如，適時且具體的讚美，這是容易令學生滿足的獎勵，放大且聚焦學生的專注行為，善用隱惡揚善的機制，營造上課人人專注是班級與眾不同的特質與榮譽感：只要在班經秩序允許下，多多使用正面強化學生好的行為，而非負面強化他們的缺失。有時候，獎賞代幣落實到學生學業成績上，例如，學習態度，作業分數等，都會讓他們更認真執行上課的專注力的行為。

結語

2021年的初始，讓我們為自己的課室建立好的學習習慣，微小的改變不用鋼鐵心，只要能找到訣竅，認真做出實踐，小小的改變，也能讓課室教學產生複利效應，一如《原子習慣》提到的：「如滾雪球般，為你帶來豐碩的人生成果！」

電子書 金石堂

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