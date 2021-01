會考生活英語／【新聞篇】 2021連假

★單字

1. holiday [ˋhɑlə͵de ] n. 假日(國中基本1200字) 2. calendar [ˋkæləndɚ ] n. 日曆、月曆、行事曆(國中挑戰800字)

★實用字詞

1. day(s) off 休假、放假、休息日 2. long weekend 週末連假

This is a news report about the work calendar for 2021.

這是有關2021年工作行事曆的新聞報導。

閱讀技巧:將長句分成短字詞,以利閱讀

The government/recently released/the work calendar/for 2021.

政府/最近公布了/工作行事曆/2021年。

動手做做看:將長句分成短字詞

The public will have 116 days off this year, including 8 “long weekends.”

考題練習:多益普及測驗+國中會考題型

1. What was released recently?

(A) A school calendar

(B) A lunar calendar

(C) A work calendar

2. How many "long weekends" are there in 2021?

(A) 116

(B) 52

(C) 8

3. How long are the Chinese New Year holidays?

(A) 7 days

(B) 5 days

(C) 3 days

解答:

動手做做看:將長句分成短字詞

The public will have/116 days off/this year,/including 8 “long weekends.”

人們將會有/116天休假/在今年,/包括8個週末連假。

考題練習:多益普及測驗+國中會考題型

1. (C) 2. (C) 3. (A)