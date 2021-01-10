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台中18校完成空氣清淨綠牆 研究結果可減汙降溫
【110學測】
台中市18校由中央補助，在教室走廊的女兒牆外側花台設置清淨空氣綠牆，完成校數已達全國第一。環保署委託專家研究，結果綠牆可降低教室內細懸浮微粒（PM2.5）濃度約10%、臭氧（O3）約30%，同時可降低室內溫度約1.8℃。環保署擴大綠牆設置補助對象為公立國中、小及長照機構，綠美化城市。
市府環保局指出，中市府持續與環保署合作，推動「校園清淨空氣綠牆計畫」即在教室走廊的女兒牆外側花台設置清淨空氣綠牆，目前全市已有18校完成設置。局長陳宏益表示，除可阻擋室外空氣汙染、提升室內空氣品質，也可達到滯塵、吸收空氣汙染物及調節溫度的效果，
環保局指出，依國際對清淨空氣綠牆改善空品研究顯示，垂直型清淨空氣綠牆可降低二氧化氮（NO2）濃度約40%、懸浮微粒（PM10）約60%，環保署委託研究團隊初步測試減量結果，也與國際研究結果一致。
另有研究指出，綠牆可降低教室內細懸浮微粒（PM2.5）濃度約10%、臭氧（O3）約30%，同時可降低室內溫度約1.8℃。
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