忠泰藝術展「殘山剩水」 疫情下提問「城市失敗了嗎」

不論白天和黑夜，城市街道總是有人車行走。然而在藝術家袁廣鳴的影片「日常演習」之中，原該繁華熱鬧的台北街頭，大白天裡竟然空無一人。袁廣鳴運用空拍機，在萬安演習時刻拍下杳無人跡的台北街頭，展現熟悉又陌生的台北。讓我們省思，當演習變成日常、面對戰爭的威脅，城市的未來會是如何？

忠泰美術館推出最新藝術展「殘山剩水—我們的城市失敗了嗎？」，由胡氏藝術執行長：胡朝聖擔任策展人，邀請來自台灣、德國、韓國、加拿大、日本等12位藝術家，因應疫情的挑戰，展現國際地緣政治、經濟對抗、族群衝突以及氣候變遷下的城市樣態，邀觀者共同斯思考「我們的城市失敗了嗎？」

位於英國倫敦、1972年落成的羅賓漢花園（Robin Hood Gardens），當年是英國建築師Peter Smithson夫婦用來打造社區烏托邦的集合住宅、亦是具時代意義的野獸派建築作品。2008年羅賓漢花園面臨都更拆遷時，引發英國史上規模最大的建築保護運動，包括普立茲克獎得主Richard Rogers和Zaha Hadid均支持參加。

最後此一保護運動失敗，羅賓漢花園遭拆除，但倫敦V&A博物館買下這棟深具代表性建築的部分立面與室內裝飾珍藏，並邀來南韓藝術家徐道獲拍攝羅賓漢花園都更前後的紀錄片「羅賓漢花園，伍爾莫爾街，倫敦E14 0HG」。徐道獲運用3D掃描和攝影測量技術，將影片投在寬大的螢幕上，帶領觀眾凝視一間間公寓室內的裝飾，想像主人在上個世紀生活的模樣，經歷現代文明成為廢墟的過程，感受城市空間不斷被破壞以及重生的命運。

魏斯貝絲 (Westbeth)是紐約1970年代提供藝術家進駐的公寓，包括瑪莎葛蘭姆舞團、康寧漢舞團都曾進駐此地。台灣藝術家何孟娟作品「魏斯貝絲計畫」，以影像紀錄紐約魏斯貝絲藝術家公寓裡的年邁藝術家及其生命故事。展場中設置輪椅，再現影像中的公寓空間，邀請觀眾體驗中老年藝術家的藝術生活與觀察視角。

藝術家陳界仁的影像作品「中空之地」，則以當今「全球監禁、在地流放」的派遣工為隱喻的主題。影片中勞動者們如行屍走肉般地行走，前進的方向究竟是起點還是終點不得而知，彷彿處在一個不上不下且沒有出口的中陰之所，試圖讓觀者反思人們在權力、監控宰制下的生存狀態。