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鄭成功文物館將升格市級博物館 特色「市民共筆協作」

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
位在台南市中西區的鄭成功文物館未來升格市級博物館，將以「市民共筆協作」作為經營理念，文化局預計以「台南柑仔店專題」走遍37區。圖／台南市文化局提供
位在台南市中西區的鄭成功文物館未來升格市級博物館，將以「市民共筆協作」作為經營理念，文化局預計以「台南柑仔店專題」走遍37區。圖／台南市文化局提供

位在台南市中西區的鄭成功文物館未來升格市級博物館，將以「市民共筆協作」作為經營理念，希望經由台南人書寫台南史的實際行動，讓該館成為一座真正屬於台南市民的博物館，南市文化局計畫在館所完成整建前，預計以「台南柑仔店專題」走遍37區，讓市民協作踏查，重新認識每個地方。

文化局表示，專題1.0從去年陸續展開，今天開始啟動3.0版本在鄭成功文物館與市民見面，嘗試結合高中課程，分別與永仁高中、南寧高中及新豐高中，以自主學習、微學習、探究與實作等課程合作，訪問永康區、南區、歸仁區的柑仔店。

師生透過實地踏查，揭開台南各區柑仔店的面紗，例如位於永康眷村、由退伍軍人創立的「立強商號」，以往每逢國定假日，店外必插上大大的國旗，店內也隨處可見濃濃的愛國氣息；南區的「進森發號」販售物品保留當地居民的生活習慣，如早期農人消暑的鹽工茶配方、12年一輪的建醮活動旗幟；東區的「新東榮號」發跡於東門城圓環周邊，雖然因市場拆除，許多店家轉移至東門路上，圓環上熱鬧買賣場景已不復見。

另外，除了保留記憶，也有店家力圖開創新商機，歸仁市場的「祥發福利中心」近年增加東南亞商品，以因應為數眾多的外國移工日常所需，展現柑仔店與時俱進的生命力。

文化局表示，藉此活動，在協作過程中，不僅讓博物館走出館舍，親近市民，也讓青少年了解在地的歷史文化，中生代、老一輩的教師與志工追尋過往記憶、打破既有認知，重新認識地方，思考人與人、人與土地的相互關係。

文化局 博物館 文物

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