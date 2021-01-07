小孩幼稚園大班作業…碩士爸也看不懂 網一看秒解題：太簡單

許多家長會幫小孩檢查作業或教小孩怎麼寫，不過作業「千奇百怪」有時候連家長都看不懂，一名網友分享孩子幼稚園大班的作業，沒想到連碩士畢業的爸爸都看不懂，直接在學習單上向老師反映「連家長也看不懂」，複雜的題目也讓其他網友爭相作答。

臉書粉專「爆料公社一日小編」轉貼一則貼文，內文提到一名家長分享還在上幼稚園大班孩子的作業，題目圖文並茂「教室內的玩具櫃，不小心被小朋友用亂了，大家一起來幫忙將玩具歸位好，請依照數字指示找出玩具是放在哪個櫃子裡，並將玩具圈起來」。

網友貼出一份幼稚園大班的學習單作業，直呼連小孩碩士畢業的爸爸都看不懂，引起討論。圖／取自爆料公社一日小編

原PO分享的圖片中可以看到兩大區塊，第一區塊有圓形、方塊、星星、三角形等圖形，鳥、計程車、草莓、蜻蜓、哆啦A夢、消防車、郵務車等圖案，最後一行則有1到3的數字。而第二區塊則是找出「星星→2」、「三角形→3」、「正方形→3」、「圓形→2」能對應到哪個玩具。

原PO表示看到作業的題目「連研究所碩士畢業的拔拔都看不懂」，孩子的爸還在學習單寫上「連家長也看不懂題目」。小朋友的作業引起網友熱烈討論，「我也答錯」、「好吧我大學白讀了，該回去念幼稚園了」、「我也是研究了一下，尤其是靜思語那段，研究超久的」、「應該是上面櫃子沒擺滿，讓人覺得它也是要填空」、「我覺得是題目出的有問題」、「題目寫的不清楚，座標也是後來才猜到的，最好小朋友會懂啦」。

也有人認為非常簡單「很簡單啊⋯是大人自己的思路想得太複雜了」、「這太簡單了吧」、「看起來是座標，不要看題目比較好懂」、「如果常陪小孩的話，應該不難懂，反而是給沒小孩的朋友看就真的看不懂了」、「這很簡單啊，我兒子幼兒園寫過，同學大多很輕鬆完成」、「彩卷行刮刮樂玩多一點就看得懂了」、「我國中畢業都看懂了」、「我看得懂耶，是不是可以唸研究所了」、「請爸爸代入xy會比較好懂嗎」。

而這題其實是考對應，上圖「星星→2」對應到的是蜻蜓、「三角形→3」是郵務車、「正方形→3」是消防車、「圓形→2」是草莓。有網友點出關鍵在第一題已經有蜻蜓圈起來的的虛線範例告訴你答案了，因此可以推敲出解法。